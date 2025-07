Κρήτη:Διεθνής Προβολή του Λασιθίου στο αμερικανικό Wonderlust Travel

Το αμερικανικό Wonderlust Travel, με έδρα τη Νέα Υόρκη, δημοσίευσε εκτενές ταξιδιωτικό άρθρο για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου με τίτλο “Tripping Over Time, And Into The Seductive Heart Of Crete”.

Το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό αφιέρωμα αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα της δημοσιογραφικής αποστολής που πραγματοποίησε η Περιφέρεια Κρήτης, φιλοξενώντας σε συνεργασία με τον ΕΟΤ ΗΠΑ – Γραφείο Νέας Υόρκης τον Αμερικανό συντάκτη ταξιδιωτικού ρεπορτάζ Anthony Grant, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων ενίσχυσης της διεθνούς προβολής του νησιού.

Το άρθρο παρουσιάζει το Λασίθι ως μια «μαγευτική περιοχή που δεν σε αφήνει αδιάφορο», επικεντρώνοντας στην αυθεντικότητα και τη μοναδικότητα της ανατολικής Κρήτης. Ο Anthony Grant περιγράφει λεπτομερώς την επίσκεψή του στον αρχαιολογικό χώρο του Αζοριά, που χαρακτηρίζει ως το «κρητικό Μάτσου Πίτσου», το παραδοσιακό χωριό Καβούσι με τις βυζαντινές εκκλησίες του, καθώς και τη γαστρονομική εμπειρία που βίωσε στην περιοχή. Το άρθρο αναδεικνύει επίσης την πλούσια ιστορία της περιοχής, από την 3.000 ετών Μνημειακή Ελιά Αζοριά μέχρι τα μινωικά ανάκτορα της Ζάκρου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις νότιες παραλίες της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, από Μύρτος έως Ζάκρο, με ειδική αναφορά σε περιοχές όπως η Αγιά Φωτιά και ο Μακρύς Γιαλός. Ο συντάκτης περιγράφει με γλαφυρότητα τα τοπία και τα κρυστάλλινα νερά, τα οποία –όπως σημειώνει χαρακτηριστικά– «μοιάζουν να ακούγονται σαν μουσική». Αναρωτιέται μάλιστα: «Μπορεί να γίνει καλύτερο από αυτό; Ίσως στις ταινίες, αλλά αυτό εδώ το σκηνικό είναι αληθινό».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Ιωάννης Ανδρουλάκης τονίζει: «Το Wonderlust Travel απευθύνεται σε απαιτητικούς Αμερικάνους ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες και νέους προορισμούς, καθιστώντας τη δημοσίευση ιδιαίτερα σημαντική για την στοχευμένη ενίσχυση της διεθνή εικόνας του Λασιθίου και της Κρήτης με τελικό σκοπό την προσέλκυση ταξιδιωτών υψηλής αξίας».

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού για το Λασίθι Μιχάλης Κλώντζας δήλωσε: «Το άρθρο του Anthony Grant αποτυπώνει με εκπληκτικό τρόπο την ψυχή του Λασιθίου – από τον αρχαίο Αζοριά μέχρι τις κρυστάλλινες παραλίες μας. Αυτό το αποτέλεσμα είναι καρπός συλλογικής προσπάθειας με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις που αγκάλιασαν τον Anthony και του μετέδωσαν την ανεπανάληπτη ομορφιά της Κρήτης μας»

Το άρθρο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://wonderlusttravel.com/tripping-over-time-and-into-the-seductive-heart-of-crete/