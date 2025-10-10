ΚΡΗΤΗ

Κρήτη:Δράση ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας «#kalw_se».

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με αφορμή τον Οκτώβριο, μήνα αφιερωμένο στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, η Περιφέρεια Κρήτης και ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη δράση ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου, στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας «#kalw_se».

Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Οκτωβρίου από τις 10:00 έως τις 14:00, στην οδό Δικαιοσύνης, δίπλα από το κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας Κρήτης.

Κατά τη διάρκειά της, οι γυναίκες θα έχουν τη δυνατότητα:

– να ενημερωθούν από εξειδικευμένο προσωπικό για τους τρόπους πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού,
– να υποβληθούν σε δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο μέσω της Κινητής Μονάδας Μαστογράφου της Περιφέρειας Κρήτης.
Η πρόληψη σώζει ζωές — είναι στο χέρι μας!

Σας καλούμε να συμμετέχετε ενεργά, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ζωής, φροντίδας και αλληλεγγύης σε όλες τις γυναίκες της Κρήτης

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 11...

0
Η Αντιδήμαρχος Ρένα Παπαδάκη θα είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

1η Συνάντηση στην Κρήτη για την Ενίσχυση...

0
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, στο Ηράκλειο...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 11...

0
Η Αντιδήμαρχος Ρένα Παπαδάκη θα είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

1η Συνάντηση στην Κρήτη για την Ενίσχυση...

0
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, στο Ηράκλειο...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
1η Συνάντηση στην Κρήτη για την Ενίσχυση των Εξαγωγών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Lead EXPORT
Επόμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 11 και 12 Οκτωβρίου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 11 και 12 Οκτωβρίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Αντιδήμαρχος Ρένα Παπαδάκη θα είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

Συνεχίζονται οι επαφές του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με Συλλόγους και Φορείς της πόλης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στη Λότζια η Ομάδα Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων "Επίδρασις", η...

1η Συνάντηση στην Κρήτη για την Ενίσχυση των Εξαγωγών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Lead EXPORT

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, στο Ηράκλειο...

Ρέθυμνο:Συγκινητική η ανταπόκριση των Ρεθυμνιωτών στην πρωτοβουλία της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ρεθύμνης για συγκέντρωση σχολικών ειδών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με ευαισθησία και αλληλεγγύη ανταποκρίθηκαν οι συμπολίτες στην πρωτοβουλία...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST