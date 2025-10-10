Κρήτη:Δράση ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας «#kalw_se».

Με αφορμή τον Οκτώβριο, μήνα αφιερωμένο στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, η Περιφέρεια Κρήτης και ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη δράση ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου, στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας «#kalw_se».

Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Οκτωβρίου από τις 10:00 έως τις 14:00, στην οδό Δικαιοσύνης, δίπλα από το κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας Κρήτης.

Κατά τη διάρκειά της, οι γυναίκες θα έχουν τη δυνατότητα:

– να ενημερωθούν από εξειδικευμένο προσωπικό για τους τρόπους πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού,

– να υποβληθούν σε δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο μέσω της Κινητής Μονάδας Μαστογράφου της Περιφέρειας Κρήτης.

Η πρόληψη σώζει ζωές — είναι στο χέρι μας!

Σας καλούμε να συμμετέχετε ενεργά, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ζωής, φροντίδας και αλληλεγγύης σε όλες τις γυναίκες της Κρήτης