Ηράκλειο: Καρέ καρέ οι στιγμές τρόμου έξω από το μπαρ

Σκηνές σοκ εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς έξω από μπαρ στο Ηράκλειο, όταν τρεις μαυροφορεμένοι νεαροί, οπλισμένοι με πιστόλια κρότου και μαχαίρι, επιτέθηκαν σε 57χρονο πορτιέρη, ο οποίος λίγο νωρίτερα δεν τους είχε επιτρέψει την είσοδο στο κατάστημα.
Σύμφωνα με βίντεο ντοκουμέντα που παρουσίασε το MEGA, οι δράστες φαίνονται να απειλούν τον 57χρονο και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η ένταση να μετατρέπεται σε αιματηρή επίθεση. Οι νεαροί ακινητοποίησαν τον άνδρα και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στον μηρό.
Αμέσως μετά, οι τρεις επιτιθέμενοι τράπηκαν σε φυγή, επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και κινήθηκαν ανάποδα στον δρόμο. Ο τραυματισμένος πορτιέρης επιχείρησε να τους ακολουθήσει, με τους δράστες να προσπαθούν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να τον εμβολίσουν. Ο 57χρονος κατάφερε την τελευταία στιγμή να αποφύγει το όχημα, κάνοντας στην κυριολεξία βουτιά για να σωθεί.
Το αυτοκίνητο των δραστών έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα. Κατά τις Αρχές, στο τιμόνι βρισκόταν ο ανήλικος της παρέας.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο αδέλφια, ηλικίας 23 και 18 ετών, από περιοχή της Μεσαράς, ενώ ο ανήλικος φίλος τους, που αναζητούνταν, παραδόθηκε αργότερα στις Αρχές.
Σε άλλο βίντεο που μετέδωσε το MEGA, ο 57χρονος εμφανίζεται να επιστρέφει τραυματισμένος στο κατάστημα, περπατώντας με εμφανή δυσκολία, αλλά παραμένοντας όρθιος.
Μιλώντας στο MEGA, το θύμα ανέφερε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που οι ίδιοι νεαροί προκαλούσαν ένταση στο συγκεκριμένο σημείο, υποστηρίζοντας ότι είχαν δημιουργήσει ξανά επεισόδιο τον περασμένο Οκτώβριο και έκτοτε υπήρχε ένταση.
Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια Ηρακλείου. Ο 18χρονος και ο 23χρονος αναμένεται να απολογηθούν την Τετάρτη, ενώ ο ανήλικος θα βρεθεί ενώπιον ανακριτή την Πέμπτη. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.