Δήμος Μυλοποτάμου: Με σεβασμό και συγκίνηση η εκδήλωση τιμής στον Σταύρο Καλλέργη

Σε κλίμα συγκίνησης και σεβασμού πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3 Μαΐου 2026, στο Μπραχίμο Περάματος, η καθιερωμένη επετειακή εκδήλωση τιμής στη μνήμη του Σταύρου Καλλέργη, πρωτεργάτη του ελληνικού σοσιαλιστικού κινήματος και εμπνευστή της πρώτης Εργατικής Πρωτομαγιάς στη χώρα μας.

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, τον Δήμο Μυλοποτάμου και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου, και φιλοξενήθηκε στον προαύλιο χώρο του πατρικού σπιτιού του Σταύρου Καλλέργη, σε έναν τόπο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μνήμη, τους κοινωνικούς αγώνες και τα ιδανικά της δικαιοσύνης, της αξιοπρέπειας και της αλληλεγγύης.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, κ. Γεώργιος Κλάδος, ο οποίος υπογράμμισε ότι η ιστορική μνήμη δεν πρέπει να περιορίζεται σε μια τυπική αναφορά στο παρελθόν, αλλά να μετατρέπεται σε ευθύνη για το παρόν και το μέλλον. Αναφερόμενος στην παρακαταθήκη του Σταύρου Καλλέργη, τόνισε την ανάγκη οι αξίες που υπηρέτησε να παραμένουν ζωντανός οδηγός για τη σύγχρονη Πολιτεία και την κοινωνία.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Η Πολιτεία οφείλει να σταθεί αρωγός και θεματοφύλακας των αξιών που υπηρέτησε ο Σταύρος Καλλέργης. Οφείλει να διαμορφώσει ένα σύγχρονο πλαίσιο κοινωνικής δικαιοσύνης, που θα υπερβαίνει τα στενά όρια των επιδοματικών πολιτικών και θα επενδύει στη δημιουργία ευκαιριών, στην ισότητα και στην ουσιαστική κοινωνική συνοχή.

Οφείλει, επίσης, και αυτό είναι πρωτίστως ζήτημα παιδείας, να διασφαλίσει ότι οι νεότερες γενιές θα γνωρίσουν το έργο και τις αξίες του Σταύρου Καλλέργη, όχι ως μουσειακό κατάλοιπο, αλλά ως ζωντανό ηθικό και πολιτικό πρότυπο».

Ακολούθησε η κεντρική ομιλία από τον Πρόεδρο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ρεθύμνου, κ. Κωνσταντίνο Νικολιδάκη, ο οποίος παρουσίασε τη συμβολή του Σταύρου Καλλέργη στην καθιέρωση της Εργατικής Πρωτομαγιάς, καθώς και στον θεσμικό και κοινωνικό αγώνα για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μυλοποτάμου, κ. Γεώργιος Κιαγιάς, οι Αντιδήμαρχοι κ. Ιωσήφ Βουκάλης, κ. ΑστρινόςΝύκταρης και κ. Δημήτριος Μιχόπουλος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Περάματος, κ. Μιχαήλ Στεφανάκης, καθώς και οι Ειδικοί Σύμβουλοι του Δημάρχου, κ. Εμμανουήλ Σκλαβάκης και κα Ειρήνη Κουτάντου.

Στεφάνια κατέθεσαν εκπρόσωποι της Βουλής, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, των Σωμάτων Ασφαλείας, των εργατικών κέντρων, συνδικαλιστικών φορέων, της Δημοτικής Κοινότητας Περάματος, καθώς και της οικογένειας του Σταύρου Καλλέργη.

Ειδικότερα, στεφάνια κατέθεσαν ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Επικρατείας, κ. Ευάγγελος Αποστολάκης, η ΑντιπεριφερειάρχηςΡεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, κ. Γεώργιος Κλάδος, εκ μέρους του Δήμου Μυλοποτάμου, ο Αντιδήμαρχος Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρεθύμνης, κ. Γεώργιος Σκορδύλης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ανωγείων, κ. Μιχαήλ Δραμουντάνης, η Αντιδήμαρχος Αμαρίου, κα Ασημένια Ιερωνυμάκη, η Αντιδήμαρχος Αγίου Βασιλείου, κα Ευαγγελία Γλαμπεδάκη, ο κ. Μιχάλης Σαρρής,

εκ μέρους της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Νικόλαος Μανουσάκης, εκ μέρους του ΚΚΕ, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Περάματος, κ. Μιχαήλ Στεφανάκης, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής, κ. Θεοφάνης Καταπόδης, εκ μέρους της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης, ο Αστυνόμος Β΄, κ. Εμμανουήλ Ξενικάκης, εκ μέρους του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων, ο Προϊστάμενος του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Περάματος, κ. Εμμανουήλ Παπαδάκης, εκ μέρους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνης, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Συνταξιούχων

ΙΚΑ Νομού Ρεθύμνου, κ. Νικόλαος Νιμάς, ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Ρεθύμνης της ΑΔΕΔΥ, κ. Ιωάννης Μαρινάτος, οι Δημογέροντες Ζαχαρίας Αντωνάκης και Ιωάννης Ιωάννου, οι οποίοι προσέφεραν προσωπική εργασία για τη συντήρηση του μνημείου, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής, κ. Στέλιος Βοργιάς, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Χανίων, κ. Ιωάννης

Μανωλικάκης, εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρεθύμνου, κ. Κωνσταντίνος Νικολιδάκης, καθώς και ο κ. Πέτρος Καλλέργης, εκ μέρους της οικογένειας του Σταύρου Καλλέργη.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε κλίμα σεμνότητας και συγκίνησης, με την κοινή διαπίστωση ότι οι αξίες που υπηρέτησε ο Σταύρος Καλλέργης παραμένουν επίκαιρες και αναγκαίες. Η κοινωνική δικαιοσύνη, η αξιοπρεπής εργασία, η συμμετοχή και η αλληλεγγύη δεν αποτελούν μόνο ιστορικές αναφορές, αλλά σταθερές αρχές για μια κοινωνία που θέλει να προχωρά με συνοχή, ευθύνη και ανθρωπιά.

Μετά το πέρας της τελετής ακολούθησε κέρασμα προς όλους τους παρευρισκόμενους, προσφορά του Δήμου Μυλοποτάμου, στο πνεύμα της κρητικής φιλοξενίας και του σεβασμού προς τους προσκεκλημένους.