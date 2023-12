Κρήτη:Ο Καθηγητής Άγγελος Μπλέτσας αναδείχθηκε IEEE Fellow

Ο Καθηγητής Άγγελος Μπλέτσας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης αναδείχθηκε Fellow του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE) για τις εξαιρετικές συνεισφορές του στα Δίκτυα Επικοινωνιών Συνεργατικής Αναμετάδοσης και Οπισθοσκέδασης.

Η IEEE είναι η κορυφαία επαγγελματική ένωση στον κόσμο για την προώθηση της τεχνολογίας προς όφελος της ανθρωπότητας. Με περισσότερα από 400.000 μέλη από 160 χώρες, η ένωση είναι ηγετική αρχή σε μια μεγάλη ποικιλία τομέων που περιλαμβάνουν από αεροδιαστημικά συστήματα, υπολογιστές και τηλεπικοινωνίες έως βιοϊατρική μηχανική, ηλεκτρική ενέργεια και ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης.

Οι IEEE Fellows αποτελούν το κορυφαίο ένα τοις χιλίοις του συνόλου των μελών, μια τιμή που απονέμεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της IEEE μόνο σε ερευνητές με εξαιρετικές επιδόσεις. Η προαγωγή και ανάδειξη σε IEEE Fellow αξιολογείται ετησίως από δύο ξεχωριστές επιτροπές και περιλαμβάνει επιστολές υποψηφιότητας, συστατικές επιστολές και επιστολές υποστήριξης, καθώς και αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων.

Η ανάδειξη σε IEEE Fellow είναι ο υψηλότερος βαθμός μέλους της IEEE και αναγνωρίζεται από την τεχνική και ερευνητική κοινότητα ως διάκριση κύρους και σημαντικό επίτευγμα σταδιοδρομίας.

Ο Καθηγητής Άγγελος Μπλέτσας ήταν το μόνο μέλος της IEEE που εργάζεται σε Ελληνικό ίδρυμα/οργανισμό, το οποίο αναδείχθηκε φέτος σε ΙΕΕΕ Fellow (τάξη 2024).

Σύντομο Βιογραφικό Καθηγητή Άγγελου Μπλέτσα

https://www.telecom.tuc.gr/~aggelos

Ο Άγγελος Μπλέτσας έλαβε με άριστα το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, το 1998, και μεταπτυχιακό (M.Sc) και διδακτορικό (Ph.D.) από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT), Cambridge, MA, ΗΠΑ, το 2001 και το 2005, αντίστοιχα. Εργάστηκε στην Mitsubishi Electric Research Laboratories (MERL), Cambridge, MA, ΗΠΑ και στο Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών (RCL), Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε την θητεία του στο Πολυτεχνείο Κρήτης το 2009, όπου σήμερα υπηρετεί ως Τακτικός Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν την ευρεία περιοχή των ασύρματων επικοινωνιών και δικτύων αισθητήρων μεγάλης κλίμακας, με έμφαση σε εφαρμογές προστασίας του περιβάλλοντος εξαιρετικά χαμηλής ισχύος και κόστους, ραδιόφωνα οπισθοσκέδασης και RFID, ασύρματα δίκτυα που εξάγουν συμπεράσματα κατανεμημένα και αυτόνομα, με ενέργεια από το περιβάλλον. Η τρέχουσα εστίαση και συνεισφορά του σχετίζεται με ασύρματους, χωρίς μπαταρία, αισθητήρες για γεωργία ακριβείας που κοστίζουν λίγα ευρώ, καταναλώνουν λίγα μικροβάτ και μπορούν να διαβαστούν με συμβατικούς δέκτες σε smartphone. Υπηρετεί ανελλιπώς ως μέλος της Επιτροπής Προγράμματος (TPC) στα μεγάλα συνέδρια της IEEE Communications Society (ComSoc). Έχει υπηρετήσει ως Αναπληρωτής Εκδότης για τις επιθεωρήσεις IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS COMMUNICATIONS από το 2015 έως το 2021 και IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS LETTERS από το 2011 έως το 2016. Από τον Ιούνιο του 2022 υπηρετεί ως Εκδότης Επιστημονικής Περιοχής (Area Editor) στην επιθεωρήση IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS COMMUNICATIONS. Είναι διακεκριμένος ομιλητής 2022-2023 IEEE Communications Society (ComSoc) Distinguished Lecturer (DL) και 2023-2025 IEEE RFID Council (CRFID) Distinguished Lecturer (DL). Έχει λάβει το 2008 IEEE ComSoc Guglielmo Marconi Prize Paper Award καθώς επίσης και αριθμό βραβείων καλύτερης εργασίας συνεδρίου, όπως π.χ., στα συνέδρια IEEE RFID-TA 2011, IEEE ICASSP 2015, IEEE RFID-TA 2017, MOCAST 2018, IEEE WCNEE 2021 και IEEE RFID 2023. Ο Καθ. Μπλέτσας έλαβε το Βραβείο Αριστείας στην Έρευνα του Πολυτεχνείου Κρήτης το 2013. Τον Δεκέμβριο του 2020, οι μαθητές του κέρδισαν το 2ο Βραβείο στον διεθνή Φοιτητικό Διαγωνισμό IEEE ComSoc 2020 “Communications Technology Changing the World”. Επίσης, φοιτητές του βραβεύτηκαν για δύο συνεχόμενες χρονιές στον διαγωνισμό καλύτερης Διπλωματικής Εργασίας 2009-2011 και 2011-2012 μεταξύ όλων των ελληνικών Πανεπιστημίων με θέμα «Προηγμένα Ασύρματα Συστήματα», που διοργανώθηκε από το κοινό Ελληνικό Παράρτημα IEEE VTS/AES. Οι φοιτητές του συνεχίζουν σε κορυφαίες τεχνολογικές εταιρίες της χώρας (π.χ., Adveos, Intracom) και του εξωτερικού όπως Apple (Cupertino), Ericsson (Stockholm), Airbus (Munich), Amazon (Luxembourg, Seattle, London), Nokia Bell Labs (Murray Hill), καθώς και σε κορυφαία ερευνητικά πανεπιστήμια του εξωτερικού (π.χ., Georgia Tech, Univ. of Washington, Univ. of California-Irvine, Univ. of Minnesota, Univ. of Buffalo, Univ. of Virginia, Univ. of Cambridge, MIT, Univ. of Wisconsin-Madison, Univ. of Maryland, College Park, UCLouvain). Ερευνητική του πρόταση έχει διακριθεί με βαθμολογία A από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC). Περιλαμβάνεται τακτικά στην ετήσια λίστα Top 2% Scientists παγκοσμίως που καταρτίζεται από το Stanford Univ. και έχει συμπεριληφθεί στη λίστα Highly Cited Greek Scientists, καθώς και 45 Highly Cited Greek Scientists under 45. Ένα από τα άρθρα του κατατάσσεται σταθερά τα τελευταία χρόνια στην 1η θέση στην λίστα Google Scholar Classic Papers in Computer Networks and Wireless Communication.