Κρήτη:Ολοκληρώθηκε το Πρωτοποριακό πρόγραμμα σεξουαλικής αγωγής και πρόληψης της κακοποίησης σε όλη την Κρήτη για το έτος 2025

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
«Εκπαίδευση για τη Σεξουαλική Υγεία και την Πρόληψη της Κακοποίησης», που υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης, μέσω του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας, σε συνεργασία με την Α.ΞΕ.Π.Τ. – Ασφαλή Ξένοιαστα Παιδιά Τώρα, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ισότητας των Φύλων Κρήτης 2023–2025.

Η σεξουαλική εκπαίδευση, όταν είναι ολοκληρωμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη και βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα, παίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη της έμφυλης βίας.

Η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης, Γεωργία Μηλάκη, τόνισε: «Η προστασία των παιδιών και η προαγωγή της σεξουαλικής υγείας αποτελούν θεμελιώδη ζητήματα ισότητας, δημόσιας υγείας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Περιφέρεια Κρήτης επενδύει σταθερά στη γνώση, την πρόληψη και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και της τοπικής κοινωνίας, ώστε να διαμορφώνουμε ένα ασφαλές, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό περιβάλλον για κάθε παιδί.

Η σεξουαλική εκπαίδευση είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που προστατεύει, καθοδηγεί και δίνει φωνή στις νέες γενιές. Παράλληλα, είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης που συμβάλλει στην καλλιέργεια του σεβασμού, της ισότητας, της συναίνεσης και της ασφάλειας».

Στο πλαίσιο τεσσάρων επιμορφωτικών δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Ιεράπετρα, τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, επιμορφώθηκαν περισσότεροι από 590 γονείς, εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, οι οποίοι/οποίες συμμετείχαν ενεργά και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε θεματικές που αφορούν τη σεξουαλική υγεία, την πρόληψη της κακοποίησης και την ενδυνάμωση των παιδιών.

Ιδιαίτερο και καινοτόμο χαρακτηριστικό του προγράμματος αποτέλεσε η κοινή εκπαίδευση γονέων και εκπαιδευτικών, γεγονός που ενισχύει τη συνεργασία, καλλιεργεί κοινή γλώσσα και διαμορφώνει ένα ενιαίο και συνεκτικό πλαίσιο προστασίας γύρω από το παιδί, τόσο στο σχολικό όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον.

Οι συμμετέχοντες/ουσες επιμορφώθηκαν στη χρήση του εγχειριδίου «Παίζω με τον Φρίξο και Μαθαίνω για το σώμα μου και τις διαπροσωπικές σχέσεις», το οποίο έχει βραβευτεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Σεξουαλικής Υγείας και έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως Καλή Πρακτική, καθώς και στο διεθνώς αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα AMAZE για τη σεξουαλική υγεία παιδιών και εφήβων.

