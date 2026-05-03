Σκινιάς: πυροβόλησε πέντε φορές τον πρώην φίλο του, τον πέτυχε μία στο πόδι

Οι Αρχές αναζητούν 21χρονο για το αιματηρό επεισόδιο στο νεκροταφείο του χωριού -Στον αστράγαλο την «έφαγε» ο 24χρονος.
Της Ευαγγελίας Καρεκλάκη
Πέντε φορές φέρεται να πυροβόλησε ευθεία προς το μέρος του πρώην φίλου του 21χρονος, το μεσημέρι της Κυριακής, στο νεκροταφείο του Σκινιά, στο δήμο Μινώα. Η μία από τις σφαίρες τον έπληξε στον αστράγαλο, με τον 24χρονο παθόντα να πηδάει τον φράχτη και να τρέχει στα λιόφυτα για να γλιτώσει τα χειρότερα. Αστυνομικές πηγές πάντως ανέφεραν στο Cretalive.gr ότι από το σημείο μάζεψαν 8 κάλυκες.
Ο 24χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο ενώ ο 21χρονος αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ που προσπαθεί να αποσαφηνίσει τι ακριβώς συνέβη και γιατί.
Οι δύο νεαροί στο παρελθόν υπήρξαν φίλοι. Οι σχέσεις τους, όμως, διαταράχθηκαν και το τελευταίο χρονικό διάστημα, μία μιλούσαν, μία δεν μιλούσαν. Το μεσημέρι της Κυριακής, κοντά στο νεκροταφείο του χωριού, ο 24χρονος παθόντας έβοσκε τα πρόβατα του. Κάποια στιγμή, αναφέρεται, άκουσε τον 21χρονο να ρίχνει μπαλοθιές. Ο δράστης, σύμφωνα με τον παθόντα, είχε παίξει τρεις μπαλοθιές πάνω από το μνήμα συντέκνου του που έφυγε από τη ζωή πριν από περίπου ένα μήνα. Όταν βρεθήκανε από κοντά, τον επέπληξε, λέγοντας του ότι τρομάζει τα ζώα του. Αντάλλαξαν κάποιες κουβέντες, ο 21χρονος αποχώρησε, όμως πέντε λεπτά αργότερα, περιγράφεται, ότι επέστρεψε και πάλι στο σημείο. «Έλα κοντά να σου πω» προέτρεψε κατ’ επανάληψη τον 24χρονο, ο οποίος φέρεται να υποψιάστηκε τις άγριες διαθέσεις του πρώην φίλου και το έβαλε στα πόδια, πηδώντας το φράκτη του νεκροταφείου.
Καταγγέλλεται ότι ο 21χρονος άρχισε να πυροβολεί προς το μέρος του μέχρι που μία από τις σφαίρες τον έπληξε στον αστράγαλο.
Πάντως, στο χωριό κάτοικοι φέρονται να υποστηρίζουν ότι δράστης και παθόντας συναντήθηκαν στο νεκροταφείο για να δώσουν όρκο πάνω από το μνήμα του νεκρού, με αφορμή κάτι που συνέβη δύο μέρες μετά την κηδεία του. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν αναφέρεται πουθενά στην κατάθεση του 24χρονου.
Θέμα χρόνου θεωρείται η παράδοση του 21χρονου νεαρού.
