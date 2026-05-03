Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Σκινιάς: πυροβόλησε πέντε φορές τον πρώην φίλο του, τον πέτυχε μία στο πόδι

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Οι Αρχές αναζητούν 21χρονο για το αιματηρό επεισόδιο στο νεκροταφείο του χωριού -Στον αστράγαλο την «έφαγε» ο 24χρονος.

Της Ευαγγελίας Καρεκλάκη

Πέντε φορές φέρεται να πυροβόλησε ευθεία προς το μέρος του πρώην φίλου του 21χρονος, το μεσημέρι της Κυριακής, στο νεκροταφείο του Σκινιά, στο δήμο Μινώα. Η μία από τις σφαίρες τον έπληξε στον αστράγαλο, με τον 24χρονο παθόντα να πηδάει τον φράχτη και να τρέχει στα λιόφυτα για να γλιτώσει τα χειρότερα. Αστυνομικές πηγές πάντως ανέφεραν στο Cretalive.gr ότι από το σημείο μάζεψαν 8 κάλυκες.

Ο 24χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο ενώ ο 21χρονος αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ που προσπαθεί να αποσαφηνίσει τι ακριβώς συνέβη και γιατί.

Οι δύο νεαροί στο παρελθόν υπήρξαν φίλοι. Οι σχέσεις τους, όμως, διαταράχθηκαν και το τελευταίο χρονικό διάστημα, μία μιλούσαν, μία δεν μιλούσαν. Το μεσημέρι της Κυριακής, κοντά στο νεκροταφείο του χωριού, ο 24χρονος παθόντας έβοσκε τα πρόβατα του. Κάποια στιγμή, αναφέρεται, άκουσε τον 21χρονο να ρίχνει μπαλοθιές. Ο δράστης, σύμφωνα με τον παθόντα, είχε παίξει τρεις μπαλοθιές πάνω από το μνήμα συντέκνου του που έφυγε από τη ζωή πριν από περίπου ένα μήνα. Όταν βρεθήκανε από κοντά, τον επέπληξε, λέγοντας του ότι τρομάζει τα ζώα του. Αντάλλαξαν κάποιες κουβέντες, ο 21χρονος αποχώρησε, όμως πέντε λεπτά αργότερα, περιγράφεται, ότι επέστρεψε και πάλι στο σημείο. «Έλα κοντά να σου πω» προέτρεψε κατ’ επανάληψη τον 24χρονο, ο οποίος φέρεται να υποψιάστηκε τις άγριες διαθέσεις του πρώην φίλου και το έβαλε στα πόδια, πηδώντας το φράκτη του νεκροταφείου.

Καταγγέλλεται ότι ο 21χρονος άρχισε να πυροβολεί προς το μέρος του μέχρι που μία από τις σφαίρες τον έπληξε στον αστράγαλο.

Πάντως, στο χωριό κάτοικοι φέρονται να υποστηρίζουν ότι δράστης και παθόντας συναντήθηκαν στο νεκροταφείο για να δώσουν όρκο πάνω από το μνήμα του νεκρού, με αφορμή κάτι που συνέβη δύο μέρες μετά την κηδεία του. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν αναφέρεται πουθενά στην κατάθεση του 24χρονου.

Θέμα χρόνου θεωρείται η παράδοση του 21χρονου νεαρού.

 

Cretalive

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Καιρός: Με βροχές και 8 μποφόρ ξεκινά...

0
Με αυξημένη αστάθεια θα ξεκινήσει η εβδομάδα στην Κρήτη,...

Ηράκλειο:Συγχαρητήριο Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη για...

0
Με ιδιαίτερη χαρά και βαθύ αίσθημα υπερηφάνειας, εκ...

Καιρός: Με βροχές και 8 μποφόρ ξεκινά...

0
Με αυξημένη αστάθεια θα ξεκινήσει η εβδομάδα στην Κρήτη,...

Ηράκλειο:Συγχαρητήριο Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη για...

0
Με ιδιαίτερη χαρά και βαθύ αίσθημα υπερηφάνειας, εκ...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Καιρός: Με βροχές και 8 μποφόρ ξεκινά η εβδομάδα στην Κρήτη – Πότε θα βελτιωθεί το σκηνικό
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Οι ΗΠΑ απάντησαν στην ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων του Ιράν

ΠΚ team ΠΚ team -
Τα στάδια για ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Πρόοδος σημειώνεται στις...

«Μαύρη βροχή» στην Τεχεράνη: Ο πόλεμος Ισραήλ-Ιράν προκαλεί εφιαλτική οικολογική κρίση

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο πόλεμος είχε ήδη σκοτεινιάσει τον ουρανό της Τεχεράνης...

Επαναπατρισμός θησαυρών: Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαιότητες που είχαν κλαπεί από αρχαιοκάπηλους

ΠΚ team ΠΚ team -
Στην Ελλάδα επέστρεψαν 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί...

Θρίλερ στη Μέση Ανατολή: Η πρόταση 14 σημείων του Ιράν στα χέρια του Τραμπ

ΠΚ team ΠΚ team -
Στο επίκεντρο των διπλωματικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή βρίσκεται...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST