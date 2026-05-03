«Μαύρη βροχή» στην Τεχεράνη: Ο πόλεμος Ισραήλ-Ιράν προκαλεί εφιαλτική οικολογική κρίση

Ο πόλεμος είχε ήδη σκοτεινιάσει τον ουρανό της Τεχεράνης έως τις 8 Μαρτίου. Όταν άρχισε να βρέχει, οι κάτοικοι ανέφεραν ότι η βροχή ήταν πυκνή, δύσοσμη και σκούρα στο χρώμα. Κάποιοι την περιέγραψαν ως «μαύρη βροχή», που κάλυπτε δρόμους, ταράτσες και αυτοκίνητα με υπολείμματα σαν αιθάλη.
Εκείνο το βράδυ, το Ισραήλ είχε πλήξει περισσότερες από 30 πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Ιράν. Η κλίμακα των επιθέσεων και των πυρκαγιών που ακολούθησαν ήταν τόσο μεγάλη, ώστε Αμερικανοί αξιωματούχοι αργότερα αμφισβήτησαν τη στρατηγική τους λογική.
Σύμφωνα με το Wired όμως η ζημιά δεν σταμάτησε εκεί. Από τον καπνό πάνω από τη Φουτζάιρα και τους κινδύνους πετρελαϊκής ρύπανσης στα νερά του Κόλπου, μέχρι καμένες γεωργικές εκτάσεις και φόβους μόλυνσης στο νότιο Λίβανο, το περιβαλλοντικό κόστος της σύγκρουσης εξαπλώνεται σε ολόκληρη την περιοχή.
Ένα αυξανόμενο σύνολο αποδεικτικών στοιχείων από ανοιχτές πηγές, δορυφορικές εικόνες, βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επίσημες δηλώσεις δείχνει μια εξελισσόμενη οικολογική κρίση στο Ιράν, τον Κόλπο και τον Λίβανο. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι μια πολυμέτωπη επίθεση στο περιβάλλον: στη στεριά, στη θάλασσα και στον αέρα.
Ορισμένες επιπτώσεις είναι ορατές σε καπνό, διαρροές και ερείπια. Άλλες είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν. Μόνο οι πρώτες δύο εβδομάδες του πολέμου απελευθέρωσαν πάνω από 5 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα.
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι κάθε πυραυλική επίθεση απελευθερώνει περίπου 0,14 τόνους ισοδύναμου CO2, περίπου όσο η οδήγηση ενός αυτοκινήτου για 560 χιλιόμετρα. Αυτό περιλαμβάνει τόσο τις εκπομπές από την ίδια την επίθεση όσο και το αποτύπωμα άνθρακα που συνδέεται με την παραγωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα του πυραύλου.
Αυτές οι εκπομπές δεν προέρχονται μόνο από τα όπλα. Προέρχονται επίσης από αεροπορικές αποστολές, ναυτικές επιχειρήσεις, πυρκαγιές, κατανάλωση καυσίμων και ανοικοδόμηση. Ορισμένες ζημιές μπορούν να μετρηθούν σε εκπομπές. Πολλές είναι φυσικές, τοπικές και πιο δύσκολο να αποτιμηθούν πλήρως όσο ο πόλεμος συνεχίζεται.
Συχνά λέγεται ότι το περιβάλλον είναι το σιωπηλό θύμα του πολέμου. Επτά εβδομάδες μετά την έναρξη των εχθροπραξιών κατά του Ιράν, και ενώ ο κόσμος τιμά την Ημέρα της Γης, πληρώνει για ακόμη μια φορά βαρύ τίμημα.
Στεριά
Σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Επιστημονικής Έρευνας του Λιβάνου (CNRS), περισσότερες από 50.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μέσα σε περίπου 45 ημέρες πολέμου, εκ των οποίων 17.756 καταστράφηκαν ολοσχερώς και 32.668 υπέστησαν ζημιές.
Σε όλο το Ιράν, 7.645 κτίρια έχουν καταστραφεί, σύμφωνα με δορυφορικές εκτιμήσεις του Conflict Ecology, ενός γεωχωρικού ερευνητικού εργαστηρίου στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον. Μόνο στην Τεχεράνη καταστράφηκαν περισσότερα από 1.200 κτίρια, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων.
Όμως τα κατεστραμμένα κτίρια είναι μόνο το ορατό μέρος της καταστροφής. Η μόλυνση στο έδαφος, στο νερό και στα συντρίμμια είναι συχνά πιο αργή να εντοπιστεί και πιο δύσκολη να ποσοτικοποιηθεί.
Ο Αντουάν Καλλάμπ, σύμβουλος πολιτικής και ακαδημαϊκός που έχει μελετήσει περιβαλλοντικές ζημιές στον Λίβανο, λέει ότι οι συγκρούσεις αναδιαμορφώνουν τα οικοσυστήματα. «Κάθε ενεργός πόλεμος που οδηγεί σε εκτοπισμό, όπου οι άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις κοινότητες και τις αγροτικές τους εκτάσεις, έχει σίγουρα επιπτώσεις στο περιβάλλον», λέει.
Η ζημιά στις αστικές υποδομές μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμη ρύπανση, ενώ τα ερείπια παραμένουν πολύ μετά τη διάλυση του καπνού. «Μόλις εκραγεί μια βόμβα, δημιουργεί καπνό που διαλύεται, αλλά τα συντρίμμια που περιέχουν τοξικά υλικά παραμένουν και μπορούν να γίνουν πολύ επικίνδυνα, καθώς αναμειγνύονται με το έδαφος ή το νερό».
Η κλίμακα είναι τεράστια. Ο Καλλάμπ αναφέρει ότι ο Λίβανος παρήγαγε μεταξύ 15 και 20 εκατομμυρίων τόνων μπάζων σε μόλις τρεις μήνες κατά τον προηγούμενο πόλεμο με το Ισραήλ το 2024 — ποσότητα που θα παρήγαγε σε περίπου 20 χρόνια ειρηνικής περιόδου.
Τα μπάζα δεν είναι αδρανή. Όταν κτίρια βομβαρδίζονται ή κατεδαφίζονται, απελευθερώνονται πλαστικά, διαλύτες, ίνες μόνωσης, βαρέα μέταλλα, αμίαντος και άλλοι ρύποι στο περιβάλλον. Η ζημιά επιδεινώνεται όταν καταρρέουν μαζί και υποδομές όπως δρόμοι, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.
Η ρύπανση από καύσιμα και εκρηκτικά δεν εξαφανίζεται. Τοξικά σωματίδια κατακάθονται στη γη και στο νερό, καταστρέφοντας εδάφη, δάση και καλλιέργειες, διαταράσσοντας τους κύκλους θρεπτικών στοιχείων και μολύνοντας τα νερά. Στρατιωτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες, καθώς επεξεργάζονται και αποθηκεύουν τοξικές ουσίες.
Οι ρύποι αυτοί μπορούν να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα, καθώς απορροφώνται από φυτά και καταναλώνονται από ζώα, αυξάνοντας τους κινδύνους για την υγεία.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας του Λιβάνου, τουλάχιστον το 68% των γεωργικών περιοχών είχε επηρεαστεί άμεσα ή έμμεσα έως τον Σεπτέμβριο του 2024.
Θάλασσα
Στη θάλασσα, επιθέσεις, διαρροές και ατυχήματα κινδυνεύουν να εξελιχθούν σε ευρύτερη οικολογική κρίση. Το θαλάσσιο περιβάλλον του Κόλπου ήταν ήδη επιβαρυμένο από την υπερθέρμανση των υδάτων, τη βιομηχανική δραστηριότητα και την απώλεια οικοτόπων. Ο πόλεμος προσθέτει επιπλέον πίεση.
Ο κίνδυνος δεν περιορίζεται στις πετρελαιοκηλίδες. Η επιστροφή πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, οι νάρκες, τα σόναρ και η αυξημένη ναυσιπλοΐα δημιουργούν επιπλέον στρες για τα θαλάσσια είδη.
Η περιοχή φιλοξενεί περίπου 7.000 ντουγκόνγκ και λιγότερες από 100 αραβικές φάλαινες — έναν σπάνιο, μη μεταναστευτικό πληθυσμό που δεν μπορεί εύκολα να μετακινηθεί.
Τα νερά του Κόλπου είναι ρηχά και θερμά, με περιορισμένη κυκλοφορία, γεγονός που επιτρέπει στους ρύπους να παραμένουν περισσότερο. Έτσι, οι διαρροές μπορούν να εξαπλωθούν και να παραμείνουν σε ευαίσθητα οικοσυστήματα.
Επιθέσεις σε πλοία και διυλιστήρια έχουν ήδη προκαλέσει ανησυχίες για περιοχές με κοραλλιογενείς υφάλους, θαλάσσιες χελώνες και μεταναστευτικά πουλιά. Μικρότερες διαρροές έχουν καταγραφεί σε διάφορα σημεία του Κόλπου, δείχνοντας πώς μεμονωμένα περιστατικά συνδυάζονται σε μια μεγαλύτερη κρίση.
Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στην άγρια ζωή. Η ρύπανση επηρεάζει την αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια, την ασφάλεια των τροφίμων και την παροχή πόσιμου νερού μέσω αφαλάτωσης.
Αέρας
Μερικές από τις πιο ορατές περιβαλλοντικές ζημιές εμφανίζονται στον αέρα. Επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις προκάλεσαν πυκνό μαύρο καπνό πάνω από την Τεχεράνη. Οι κάτοικοι περιέγραψαν αποκαλυπτικές εικόνες με τοξικά σύννεφα.
Μεταξύ των ρύπων ήταν ο μαύρος άνθρακας, που συνδέεται με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Η καύση πετρελαίου και εκρηκτικών απελευθερώνει επίσης οργανικές ενώσεις, οξείδια θείου και αζώτου και μικροσωματίδια επικίνδυνα για την υγεία.
Επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις απελευθερώνουν επίσης βαρέα μέταλλα και «παντοτινά χημικά» (PFAS) που παραμένουν στο περιβάλλον για χρόνια.
Στον Λίβανο, η χρήση λευκού φωσφόρου έχει προκαλέσει επιπλέον ανησυχίες, καθώς μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιές, να καταστρέψει καλλιέργειες και να μολύνει το έδαφος.
Ταυτόχρονα, ένα μαχητικό αεροσκάφος μπορεί να εκπέμπει περίπου 15 τόνους CO2 ανά ώρα πτήσης. Οι χιλιάδες αποστολές στις πρώτες εβδομάδες του πολέμου εκτιμάται ότι παρήγαγαν πάνω από μισό εκατομμύριο τόνους CO2.
Μετά τον πόλεμο
Οι βόμβες μπορεί να σταματήσουν πρώτες. Οι περιβαλλοντικές συνέπειες όμως όχι.
«Πέρα από τις τοξικές ουσίες που είδαμε στη “μαύρη βροχή”, υπάρχουν και μακροπρόθεσμα προβλήματα», λέει ο Bigger. «Το μεγαλύτερο μέρος της κλιματικής ζημιάς προέρχεται από την καταστροφή και την ανοικοδόμηση κτιρίων από σκυρόδεμα».
Ένας ακόμη κίνδυνος εμφανίζεται μετά το τέλος των συγκρούσεων: η αποδυνάμωση της διακυβέρνησης και η αδυναμία αποκατάστασης.
«Σε κάθε σύγκρουση βλέπουμε την περιβαλλοντική διακυβέρνηση να αποδυναμώνεται, καθώς τα κράτη έχουν άλλες προτεραιότητες», λέει ο Weir. Η διεθνής στήριξη είναι κρίσιμη, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει στον ίδιο βαθμό όπως σε άλλες συγκρούσεις.
Στον Λίβανο, η κατάσταση επιδεινώνεται από την αστάθεια και τον εκτοπισμό πληθυσμών. Πολλές κοινότητες δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν στις περιοχές τους ή αντιμετωπίζουν σοβαρές ανθρωπιστικές δυσκολίες.
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν είναι πάντα άμεσα ορατές, γιατί δεν προέρχονται από ένα μόνο γεγονός, αλλά από μια σειρά γεγονότων που συσσωρεύονται.
«Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό», λέει ο Weir. «Είναι κάτι σαν θάνατος από χίλιες μικρές πληγές».
