Καιρός: Με βροχές και 8 μποφόρ ξεκινά η εβδομάδα στην Κρήτη – Πότε θα βελτιωθεί το σκηνικό

Με αυξημένη αστάθεια θα ξεκινήσει η εβδομάδα στην Κρήτη, καθώς για τη Δευτέρα 4 Μαΐου προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, συνοδευόμενες από τοπικές βροχές, ενώ νωρίς το πρωί ενδέχεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα, ωστόσο, αναμένεται να εξασθενήσουν και μέχρι το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες – βορειοδυτικές διευθύνσεις, εντάσεως 7 έως 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη νότια Κρήτη θα φτάσει τοπικά έως και τους 20 βαθμούς.