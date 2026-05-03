Ηράκλειο:Συγχαρητήριο Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη για άνοδο της ποδοσφαιρικής ομάδας Χερσονήσου στην Γ’ Εθνική

Με ιδιαίτερη χαρά και βαθύ αίσθημα υπερηφάνειας, εκ μέρους του Δήμου Χερσονήσου, εκφράζω τα θερμότερα συγχαρητήριά μου προς την ομάδα ποδοσφαίρου της Χερσονήσου για την πανάξια άνοδό της στη Γ’ Εθνική Κατηγορία. Η επιτυχία αυτή δεν αποτελεί απλώς μια αγωνιστική διάκριση, αλλά συνιστά καρπό συλλογικής προσπάθειας, προσήλωσης και ήθους, που τιμά τον τόπο μας και αναδεικνύει το επίπεδο του τοπικού μας αθλητισμού.

Ο Δήμος Χερσονήσου έχει σταθερά διακηρύξει —και έμπρακτα αποδεικνύει— ότι στηρίζει όλα τα αθλητικά σωματεία, τόσο στα ομαδικά όσο και στα ατομικά αθλήματα, αναγνωρίζοντας ότι ο αθλητισμός αποτελεί θεμέλιο κοινωνικής συνοχής, παιδείας και υγιούς προόδου. Η επιτυχία της ομάδας μας εντάσσεται σε μια ευρύτερη, εξαιρετικά ευνοϊκή συγκυρία για τον κρητικό αθλητισμό: ομάδες και αθλητές της Κρήτης διακρίνονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, κατακτώντας τίτλους, προκρίσεις και τιμητικές διακρίσεις.

Με την ευκαιρία αυτή, θέλω να ευχηθώ στην ποδοσφαιρική ομάδα Χερσονήσου καλή επιτυχία στον ημιτελικό του Κυπέλλου ΕΠΣΗ, με την ελπίδα να κατακτήσει άλλη μία αθλητική κορυφή τη φετινή σεζόν. Η ομάδα μας έχει αποδείξει ότι διαθέτει το πάθος, την ποιότητα και την αποφασιστικότητα για να συνεχίσει να γράφει ιστορία.

Θέλω, επίσης, να υπογραμμίσω την ενεργό παρουσία και αδιάλειπτη στήριξη του Εντεταλμένου Συμβούλου Αθλητισμού και Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Βαγγέλη Κοκοδρούλη, στα τοπικά αθλητικά δρώμενα και στην προσπάθεια ενίσχυσης του αθλητισμού εν γένει. Η παρουσία του αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της στενής συνεργασίας του Δήμου με τα αθλητικά σωματεία και της προσήλωσής μας στη συστηματική ενίσχυση του αθλητικού οικοσυστήματος της περιοχής.

Η άνοδος της ποδοσφαιρικής ομάδας Χερσονήσου αποτελεί μια ιστορική στιγμή για τον τόπο μας. Εύχομαι η νέα αγωνιστική περίοδος στη Γ’ Εθνική να είναι γεμάτη υγεία, δύναμη, επιτυχίες και υψηλούς στόχους. Ο Δήμος Χερσονήσου θα συνεχίσει να βρίσκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια που προάγει τον αθλητισμό, την ευγενή άμιλλα και την πρόοδο της νεολαίας μας.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους.