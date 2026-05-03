Θρίλερ στη Μέση Ανατολή: Η πρόταση 14 σημείων του Ιράν στα χέρια του Τραμπ

Στο επίκεντρο των διπλωματικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή βρίσκεται νέα πρόταση του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία έχει ήδη διαβιβαστεί μέσω Πακιστάν και αποσκοπεί στον συνολικό τερματισμό της σύγκρουσης. Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, η ιρανική πρόταση περιλαμβάνει 14 σημεία και διαφοροποιείται από προηγούμενες προσεγγίσεις, δίνοντας έμφαση όχι σε μια προσωρινή εκεχειρία αλλά σε μια οριστική λύση. Ενώ η αμερικανική πλευρά είχε θέσει ως βάση μια δίμηνη κατάπαυση του πυρός, η Τεχεράνη προτείνει επίλυση των βασικών ζητημάτων εντός 30 ημερών. Μεταξύ των βασικών αξόνων της πρότασης περιλαμβάνονται εγγυήσεις μη επίθεσης, αποχώρηση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από περιοχές γύρω από το Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού και των κυρώσεων, καθώς και αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε αποζημιώσεις, σε τερματισμό των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα – συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου – αλλά και σε νέο πλαίσιο διαχείρισης για τα Στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη αναμένει επίσημη απάντηση από την Ουάσιγκτον, ωστόσο οι πρώτες αντιδράσεις από την πλευρά των ΗΠΑ δείχνουν επιφυλακτικότητα. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα εξετάσει το σχέδιο, αλλά εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο μπορεί να γίνει αποδεκτό, σημειώνοντας ότι «δεν έχουν πληρώσει επαρκές τίμημα». Το αδιέξοδο παραμένει μετά την εκεχειρία της 8ης Απριλίου 2026, η οποία ακολούθησε περίπου 40 ημέρες έντονων στρατιωτικών επιχειρήσεων μεταξύ αμερικανοϊσραηλινών δυνάμεων και ιρανικών αντιποίνων. Οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Ισλαμαμπάντ δεν απέδωσαν καρπούς, με τις διαφωνίες να παραμένουν βαθιές, ιδίως σε ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα και η ασφάλεια στην περιοχή του Ορμούζ. Παράλληλα, Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων, εφόσον –όπως ανέφερε– υπάρξουν νέες προκλήσεις από την ιρανική πλευρά.