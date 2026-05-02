Νορβηγία: 286 υποψήφιοι συν ο Ντόναλντ Τράμπ για το Νόμπελ Ειρήνης 2026;

Από: ΠΚ team

Η χρονιά που η διπλωματία μπορεί να γίνει… reality show – Ο κατάλογος των υποψηφίων παραμένει μυστικός εδώ και 50 χρόνια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκτιμάται ότι περιλαμβάνεται στον κατάλογο με τους 287 υποψήφιους για το Νόμπελ Ειρήνης 2026, ανακοίνωσε σήμερα ο γραμματέας της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ Κρίστιαν Μπεργκ Χάρπβικεν.

Μεταξύ των υποψηφίων περιλαμβάνονται 208 πρόσωπα και οι 79 οργανισμοί, σημείωσε ο Χάρπβικεν, ενώ πρόσθεσε ότι πολλοί από αυτούς δεν είχαν προταθεί για το βραβείο πέρυσι.

«Καθώς είμαι νέος στη δουλειά, ένα από τα πράγματα που με έχει εκπλήξει σε έναν βαθμό είναι πόσο ανανεώνεται ο κατάλογος από χρόνο σε χρόνο», επεσήμανε σε συνέντευξή του ο Χάρπβικεν, ο οποίος βρίσκεται στη θέση αυτή από τον Ιανουάριο του 2025.

Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο αυξάνεται και η διεθνής συνεργασία βρίσκεται υπό πίεση, το βραβείο παραμένει επίκαιρο.

«Το Νόμπελ Ειρήνης είναι ακόμη πιο σημαντικό σε μια περίοδο όπως αυτή που ζούμε», εκτίμησε. «Γίνεται εξίσου τόση καλή δουλειά, αν όχι περισσότερη από ποτέ».

Πιθανή η υποψηφιότητα Τραμπ

Οι ηγέτες της Καμπότζης, του Ισραήλ και του Πακιστάν έχουν δηλώσει ότι έχουν προτείνει τον Αμερικανό πρόεδρο για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Ωστόσο δεν υπάρχει τρόπος αυτό να επιβεβαιωθεί, καθώς ο κατάλογος των υποψηφίων παραμένει μυστικός εδώ και 50 χρόνια και ο Χάρπβικεν αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Εκτός από τα μέλη της Επιτροπής Νόμπελ, χιλιάδες άνθρωποι από όλο τον κόσμο – μεταξύ των οποίων πρώην βραβευθέντες με το Νόμπελ, μέλη κυβερνήσεων και κοινοβουλίων, ηγέτες κρατών, καθηγητές Ιστορίας, Κοινωνικών Επιστημών, Δικαίου και Φιλοσοφίας –μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για το πρόσωπο ή τον οργανισμό που θα ήθελαν να δουν να τιμάται με το βραβείο αυτό.

Άλλοι πιθανοί υποψήφιοι είναι η Αμερικανίδα Λίζα Μουρκόφσκι, η γερουσιάστρια της Αλάσκας, και η Άγια Κεμνιτς, μέλος του κοινοβουλίου της Δανίας που εξελέγη στη Γροιλανδία, σύμφωνα με τον Νορβηγό βουλευτή που πρότεινε και τις δύο γυναίκες.

Στα στοιχήματα για τον φετινό νικητή αναφέρονται τα ονόματα της Γιούλια Ναβάλναγια, συζύγου του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, του πάπα, αλλά και της οργάνωσης αρωγής Αίθουσες Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών (Emergency Response Rooms – ERR) που δραστηριοποιείται στο Σουδάν.

Στο μεταξύ ο Χάρπβικεν δήλωσε ότι η Επιτροπή Νόμπελ ανησυχεί για την κατάσταση της υγείας της βραβευμένης το 2023 με το Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί, της Ιρανής ακτιβίστριας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η οποία υπέστη καρδιακό επεισόδιο στη φυλακή όπου κρατείται. Χθες Τετάρτη υποστηρικτές της επεσήμαναν ότι η ζωή της βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.

«Η αδελφή της κατάφερε να την επισκεφθεί στη φυλακή χθες και οι πληροφορίες που γίνονται γνωστές μετά από αυτό είναι πραγματικά αρκετά ανησυχητικές σε ό,τι αφορά την κατάσταση της υγείας της», σημείωσε ο Χάρπβικεν.

Ο νικητής του φετινού βραβείου Νόμπελ Ειρήνης θα ανακοινωθεί στις 9 Οκτωβρίου και η τελετή για την απονομή του θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου.

 

