Νέα γονιδιακή μελέτη ξαναγράφει την ιστορία της καταγωγής των ανθρώπων

Ανατρέπεται η θεωρία του ενός βασικού προγονικού πληθυσμού.
Για δεκαετίες οι επιστήμονες πίστευαν ότι ο σύγχρονος άνθρωπος (δηλαδή εμείς) προήλθε από έναν βασικό προγονικό πληθυσμό στην Αφρική μια ιδέα γνωστή ως «Out of Africa». Ωστόσο μια νέα έρευνα DNA δείχνει ότι η ιστορία μπορεί να είναι πολύ πιο σύνθετη.
Η μελέτη με επικεφαλής ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Καλιφόρνια-Ντέιβις υποστηρίζει ότι οι πρώτοι άνθρωποι δεν προήλθαν από μία απομονωμένη ομάδα αλλά από πολλές ομάδες διάσπαρτες σε όλη την Αφρική οι οποίες παρέμεναν σε επαφή και αναμειγνύονταν γενετικά για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν DNA από σύγχρονους αφρικανικούς πληθυσμούς και ειδικά από 44 νέα γονιδιώματα των Nama people μιας ομάδας με εξαιρετικά υψηλή γενετική ποικιλότητα.
Τι έδειξαν τα δεδομένα
Χρησιμοποιώντας υπολογιστικά μοντέλα, οι ερευνητές συνέκριναν δύο βασικά σενάρια. Ένα με μία κοινή προγονική ομάδα και ένα με πολλές ομάδες που αλληλεπιδρούν. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το δεύτερο μοντέλο ταιριάζει πολύ καλύτερα στα δεδομένα.
Η πρώτη σαφής γενετική διάσπαση μεταξύ αυτών των πληθυσμών φαίνεται να έγινε πριν από περίπου 120.000 έως 135.000 χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, οι ομάδες συνέχισαν να ανταλλάσσουν γονίδια για πολλές γενιές μετά. Οι ερευνητές περιγράφουν αυτή την εικόνα ως «ασθενώς δομημένο στέλεχος» δηλαδή όχι μία ενιαία ρίζα αλλά ένα δίκτυο πληθυσμών που συνδέονται μεταξύ τους.
Αυτό το μοντέλο:
* εξηγεί καλύτερα τη σημερινή γενετική ποικιλότητα
* δεν απαιτεί την ύπαρξη άγνωστων αρχαίων ανθρωπιδών για να εξηγηθούν τα δεδομένα
*δείχνει ότι οι πρόγονοι του Homo sapiens εξελίχθηκαν μέσα από συνεχή αλληλεπίδραση
*Επιπτώσεις για την επιστήμη
Η νέα αυτή προσέγγιση αλλάζει και τον τρόπο που ερμηνεύονται τα απολιθώματα. Επειδή οι αρχαίοι πληθυσμοί αναμειγνύονταν συνεχώς πιθανότατα έμοιαζαν αρκετά μεταξύ τους εξωτερικά. Αυτό σημαίνει ότι είδη με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά όπως το είδος Homo naledi ίσως δεν συνέβαλαν άμεσα στην εξέλιξη των σύγχρονων ανθρώπων.
Οι επιστήμονες εξακολουθούν να συμφωνούν ότι οι άνθρωποι προήλθαν από την Αφρική. Όμως το «πώς» φαίνεται πλέον πιο πολύπλοκο: Δεν υπήρξε μία μοναδική αρχή αλλά ένα δυναμικό δίκτυο πληθυσμών που διαχωρίζονταν και επανασυνδέονταν με την πάροδο του χρόνου. Με απλά λόγια η ανθρώπινη εξέλιξη μοιάζει λιγότερο με ένα δέντρο με έναν κορμό και περισσότερο με ένα πλεγμένο δίκτυο ριζών.