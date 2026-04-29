Επιδόματα με… ταυτότητα: Ποιος παίρνει τι σε νέο ψηφιακό φάκελο, «κόφτες» για όσους δεν δικαιούνται ενισχύσεις

Ενιαία κριτήρια και συνεχείς έλεγχοι – Στο μικροσκόπιο παροχές άνω των 13 δισ. ευρώ με ψηφιακό προφίλ για κάθε πολίτη.

Το θολό τοπίο των κοινωνικών παροχών μπαίνει σε τάξη με το Εθνικό Μητρώο Παροχών, που συγκεντρώνει σε μία πλατφόρμα όλα τα επιδόματα και ενεργοποιεί διασταυρώσεις για εισοδήματα και περιουσία.

Με την ΑΑΔΕ να αναλαμβάνει τον κεντρικό ρόλο, κάθε δικαιούχος αποκτά «ψηφιακή ταυτότητα παροχών», μέσα από την οποία θα καταγράφονται αναλυτικά τα ποσά που λαμβάνει, ο φορέας που τα χορηγεί και η χρονική διάρκεια καταβολής τους.

Στην πράξη, το κράτος θα έχει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το ποιος παίρνει τι και σε ποιο ύψος, περιορίζοντας περιπτώσεις διπλοπληρωμών ή ενισχύσεων σε μη δικαιούχους. Το σύστημα θα συνδέεται με εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία, επιτρέποντας αυτόματες διασταυρώσεις και επανελέγχους σε κάθε μεταβολή, από αύξηση εισοδήματος έως αλλαγές στην οικογενειακή κατάσταση.

Η νέα πλατφόρμα θα ενσωματώνει σταδιακά όλες τις κοινωνικές παροχές, ξεκινώντας από βασικά επιδόματα όπως παιδιού, στέγασης, θέρμανσης και ανεργίας, ενώ οι πολίτες θα μπορούν μέσω του gov.gr να παρακολουθούν εγκρίσεις, πληρωμές και εκκρεμότητες σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, οι φορείς όπως ΟΠΕΚΑ και ΔΥΠΑ θα υποχρεωθούν να ενημερώνουν συνεχώς το μητρώο, δημιουργώντας ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου και διαχείρισης.

Παράλληλα προχωρά και η αναδιάρθρωση του πλαισίου των επιδομάτων, με πιθανές συγχωνεύσεις παροχών που καλύπτουν παρόμοιες ανάγκες, όπως τα στεγαστικά βοηθήματα, ώστε οι πόροι να κατευθύνονται πιο στοχευμένα. Το έργο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης έως το τέλος του 2026, φιλοδοξεί να βάλει τέλος σε ένα κατακερματισμένο σύστημα που για χρόνια λειτουργούσε χωρίς ενιαία εικόνα και με περιορισμένους ελέγχους.

 

Λαδανιά: Το θαυματουργό, άγριο φυτό της Κρήτης

0
Η κρητική λαδανιά ή λάβδανο ή λάδανο ή κίστος...

Η Ευτυχία Σαβιολάκη πρόεδρος στην Παγκρητική Ομοσπονδία...

0
Το Σαββατο 25 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των...

politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Από άνοιξη… χειμώνα! Με καταιγίδες και κρύο το τριήμερο της Πρωτομαγιάς – Πόσο επηρεάζεται η Κρήτη
Επόμενο άρθρο
Αναμνηστικό νόμισμα για τη Μάχη της Κρήτης έβγαλαν οι Αυστραλοί
politika-kritis-ad

Λαδανιά: Το θαυματουργό, άγριο φυτό της Κρήτης

ΠΚ team ΠΚ team -
Η κρητική λαδανιά ή λάβδανο ή λάδανο ή κίστος...

Eurovision 2026: Πότε θα γίνει η πρώτη πρόβα της Ελλάδας

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Ακύλας με το «Ferto» αναμένεται να διαγωνιστεί στον...

Η Ευτυχία Σαβιολάκη πρόεδρος στην Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης

ΠΚ team ΠΚ team -
Το Σαββατο 25 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των...

Αναμνηστικό νόμισμα για τη Μάχη της Κρήτης έβγαλαν οι Αυστραλοί

ΠΚ team ΠΚ team -
Η περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Αυστραλίας στον αμυντικό...

