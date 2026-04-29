Αλέξης Τσίπρας: «Έπρεπε να πάρει κύπελλο ο ΟΦΗ για να επιστρέψω στο Ηράκλειο»

Η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» λαμβάνει χώρα στο «Αστόρια».
Στο Ηράκλειο ολοκληρώνεται σήμερα, ο κύκλος παρουσιάσεων του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη».
Συγκεκριμένα, η εκδήλωση πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο κινηματοθέατρο «Αστόρια».
Στη συζήτηση συμμετέχουν οι:
* Βαγγέλης Ζάχαρης, Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογίας ΠΑΓΝΗ και Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης
* Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
* Μίλτος Λογιάδης, Μαέστρος και Καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
* Στέλλα Μανουσογιωργάκη, Αντιπρόεδρος ΟΛΜΕ
Αμέσως μετά θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.
Αρχικά το λόγο πήρε η αντιπρόεδρος ΟΛΜΕ, Στέλλα Μανουσογιωργάκη, η οποία εξήρε τον χειμαρρώδη λόγο της “Ιθάκης”. Όπως είπε, «δεν έχει υπάρξει καμία αμφισβήτηση των γεγονότων που αποτυπώνονται στο βιβλίο. Να θυμίσουμε τι συνέβαινε πριν το 2015 στα σχολεία μας. Επί χρόνια είχαμε συγχωνεύσεις και κλεισίματα σχολείων. Όσα έμεναν ανοιχτά είχαν φοβερή υποστελέχωση. Υπήρξε χρονιά που δεν είχαμε βιβλία, κάναμε μάθημα με φωτοτυπίες. «Με το που ανέλαβε τη διακυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ», όπως ανέφερε, «αποκαταστάθηκε η δημοκρατία στην εκπαίδευση. Σταμάτησε η επιστράτευση.
Όταν κάτι ήταν σωστό, ο Αλέξης Τσίπρας αναλάμβανε την ευθύνη. Δεν υπολόγιζε το πολιτικό κόστος. Αυτό συνέβη με τη Συμφωνία των Πρεσπών».
Υπογράμμισε το κοινωνικό πρόσωπο της κυβέρνησης Τσίπρα. Πέταξε καρφί για την απόλυση πτυχιούχων εκπαιδευτικών, αφήνοντας αιχμές για την υπόθεση Λαζαρίδη και το περίφημο πτυχίο τού.
«Οι ανάσες ισότητας και δημοκρατίας», συνέχισε η ίδια, «κόπηκαν το 2019 με το που ανέλαβε η κυβέρνηση της ΝΔ». «Υπάρχουν», όπως είπε, «πολλοί ταξικοί φραγμοί για την πρόοδο των παιδιών μας».
«Η ματαιότητα είναι ο θρίαμβος του νεοφιλελευθερισμού», πρόσθεσε. «Ο μεγαλύτερος πολιτικός μας αντίπαλος είναι η απογοήτευση που εσκεμμένα έσπειρε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Να πείσουμε ξανά τον κόσμο ότι υπάρχει ελπίδα. Οι αριστεροί και προοδευτικοί πολίτες να εστιάσουμε σε αυτό που μας ενώνει: σε μια καλύτερη κοινωνία, αφήνοντας πίσω ο,τι μιας πλήγωσε».
Από την πλευρά του, ο Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογίας ΠΑΓΝΗ και Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, Βαγγέλης Ζάχαρης, είπε μεταξύ άλλων: “είναι μια στιγμή αναστοχασμού. Και μια στιγμή που μυρίζει μια καινούργια αρχή – κάτι νέο γεννιέται! 2,5 εκατομμύρια πολίτες δεν είχαν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, πριν αναλάβει τη διακυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Η νομοθετική ρύθμιση που το ανέτρεψε, με το βαθύ κοινωνικό της αποτύπωμα, έδειξε ότι ο αδύναμος πολίτης είναι ορατός. Πολιτισμός είναι να φροντίζεις και να προστατεύεις πολίτες. Η Υγεία μετατρέπεται σε όλες της τις μορφές σε εμπόρευμα. Αυτό είναι μια κακή πολιτική της σημερινής κυβέρνησης. Όταν ο πολίτης γίνεται πελάτης, η κοινωνία διασπάται και δεν μπορεί να αντέξει κρίσεις. Οι αναμονές στα νοσοκομεία της Κρήτης είναι πάνω από 8.000!”
Ο Μαέστρος και Καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Μίλτος Λογιάδης, υπογράμμισε πως «αν γνώριζε ο κόσμος με λεπτομέρειες όσα έγιναν στον Πολιτισμό, στην Παιδεία και στην Υγεία επί Αλέξη Τσίπρα, δεν υπήρχε περίπτωση να βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης». Συνεχίζοντας, ανέφερε πως «το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είναι το “εμείς”. Ουδέποτε ως πρωθυπουργός έβαλε μπροστά το “εγώ”. Ελπίζουμε σε εσένα Αλέξη και στο “εμείς” που εκπροσωπείς».
Ο Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Φραγκίσκος Κουτεντακης, είπε: «Χρειαζόμαστε μια ανάπτυξη με συμπερίληψη. Χρωστάμε στη νέα γενιά. Πρέπει να τους εξασφαλίσουμε μια καλύτερη ζωή από αυτή των γονιών τους». Επίσης, τόνισε πως επί Τσίπρα οι φτωχοί μειώθηκαν κατά 500 χιλιάδες από τα 2,4 εκατομμύρια που υπήρχαν το 2014, ενώ τώρα οι φτωχοί είναι 2 εκατομμύρια».
Τσίπρας Ηράκλειο
Τσίπρας: «Ξαναφουντώνει το καμίνι!»
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, ενώ δεν παρέλειψε να κάνει αναφορά στον κυπελλούχο ΟΦΗ. «Μου λείψατε. Έπρεπε να πάρει Κύπελλο ο ΟΦΗ για να επιστρέψω! Ξαναφουντώνει το καμίνι. Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει και εγώ για μια τέτοια φωτιά ήρθα να σας μιλήσω.
Κλείνει ο κύκλος ενός τολμηρού εγχειρήματος: βγάζω από την ψυχή μου λες ζήσαμε την πιο δυσκολη περίοδο της μεταπολίτευσης. Δεν αξίζει στον τόπο σας να γίνεται συνώνυμο της απάτης, της διαφθοράς, του φραπέ και του χασάπη. Η Κρήτη ήταν και θα παραμείνει η Κρήτη των αγώνων, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, του Πολιτισμού, της αξιοπρέπειας. Αυτή η Κρήτη δεν πωλείται και δεν εξαγοράζεται όσους φραπέδες και χασάπηδες κι αν φυτέψουν.
Το κύπελλο του ΟΦΗ είναι ένα μήνυμα για την κοινωνία μας: αν μια ομάδα είναι ενωμένη και δώσει με πίστη και αποφασιστικότητα, μπορεί κι αυτή η πατρίδα να αναπνεύσει! Είμαστε στο πολέμα και αγωνισου, του Νίκου Καζαντζάκη!»
Συνεχίζοντας ο πρώην πρωθυπουργός, ανέφερε: «Πολεμήσαμε με εντιμότητα, αποφασιστικότητα, πολλές φορές άγνοια κινδύνου για να βγάλουμε τη χώρα από το βάλτο που άλλοι την έριξαν.
Δεν μας συγχωρούν ότι παραλάβαμε μια πατρίδα που ήταν πεδίο υποταγής και την παραδώσαμε σε συνθήκες ανάπτυξης. Αναταξαμε την Υγεία και την Παιδεία. Δώσαμε στην ελληνική κοινωνία το δείγμα μιας άλλης μορφής εξουσίας. Δεν μας συγχωρούν ότι τα καταφέραμε εκεί που οι ίδιοι απέτυχαν. Η αφοσίωση στο λαό είναι το πιο ισχυρό όπλο. Η εντιμότητα είναι απαράβατος ηθικός κανόνας.
Δεν είμαστε από τζάκι ούτε βλέπουμε το κράτος ως λάφυρο».
Στη συνέχεια, στάθηκε στην ακρίβεια: “Στις πιο σκληρές εποχές δεν ανεβάσαμε ούτε ένα ευρώ τους λογαριασμούς ρεύματος. Αυτή είναι η διαφορά στρατηγικής και πολιτικής. Θέλουμε να μην αγωνιούν πολίτες όταν ανοίγουν λογαριασμους. Εγγυώμαστε για ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά.
Λένε ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη, ότι είναι φυσικό φαινόμενο. Θησαυριζουν τα καρτέλ μπροστά στα μάτια μας και μας λένε ότι είναι φυσικό φαινόμενο. Κάθε φορά που πέφτει δημοσκοπικά ο πρωθυπουργός μοιράζει φιλοδωρήματα που προέρχονται από τους φόρους. Η ακρίβεια όμως δεν είναι φυσικό φαινόμενο, ούτε το κράτος να μετατρέπεται στο μεγαλύτερο κερδοσκόπο.
Χρειάζονται επειγόντως νέες πολιτικές και μέτρα από αυτά που δεν παίρνει η κυβέρνηση. Χρειάζονται άμεσα μέτρα ανακούφισης και παρέμβασης στην αγορά. Υποχρεωτική διαφάνεια. Πρέπει να υπάρχει η απόλυτη γνώση της τιμής από το χωράφι στο ράφι, ψηφιακά.
Πρέπει να σταματήσει το φαινόμενο της αθλιότητας με τις απευθείας αναθέσεις και τους κλειστούς και στημένους διαγωνισμούς που κοστίζουν 30 δισεκατομμύρια (22 εκατομμύρια οι απευθείας αναθέσεις και 8 οι διαγωνισμοί)».
O κ. Τσίπρας Προανήγγειλε ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών για την πάταξη της αισχροκέρδειας και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των μεσαζόντων.
«Είναι αναγκαία η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και στα καύσιμα. Οι Έλληνες σήμερα δεν μπορούν ούτε να νοικιάσουν σπίτι, ενώ κάποτε δεν μπορούσαν να αγοράσουν μόνο. Να μπει τέλος στην απληστία και στις εικόνες ντροπής, όπου πχ οι εκπαιδευτικοί πληρώνουν το μισό μισθό στο ενοίκιο! Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές επιδοτούν την εργασία τους και αναγκάζονται να κάνουν και δεύτερη δουλειά. Το χειρότερο από αυτή την αθλιότητα είναι το αξιακό κόστος.
Απαιτούνται αυξήσεις στους μισθούς και πολιτική κοινωνικής κατοικίας. Αξιοποίηση δημόσιας γης με τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία.
Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις έχουν ξεφύγει, κι εδώ πρέπει να υπάρξει ένας έλεγχος. Αλλά και ειδικά στεγαστικά εργαλεία για τα νέα ζευγάρια».
Επίσης, μίλησε για κόφτη, για μπλόκο ολότελα, στην golden visa και στις αγορές κατοικιών από ξένους.
Για υποκλοπές, ανέφερε: «Όταν οι ίδιοι οι έντιμοι λειτουργοί της δικαιοσύνης μένουν άφωνοι εμείς πρέπει να έχουμε φωνή! Δεν ανεχόμαστε τη συγκάλυψη. Το ίδιο ισχύει και για τα Τέμπη. Επιτέθηκαν με ανοίκειο τρόπο στην Ευρωπαία εισαγγελέα και τούς συνεργάτες της. Πολλοί θεωρούν τη διαφθορά επάγγελμα, τη συγκάλυψη κανόνα και τα σκάνδαλα κανονικότητα. Η Ιθάκη όμως δεν είναι τόπος επιστροφής, τόπος λογαριασμού. Είναι ένας οδικός χάρτης για το σήμερα και το αύριο. Μια δήλωση ότι ο αγώνας συνεχίζεται! Με τους ίδιους στόχους: δημοκρατία, εντιμότητα και δικαιοσύνη. Είναι υπαρξιακή ανάγκη για τη χώρα να χαράξουμε δρόμους προς αυτούς τους προορισμούς. Χρειαζόμαστε μια πραγματική κανονικότητα. Σταθερότητα μπορεί να οικοδομήσει μια κυβέρνηση που θα σέβεται τους θεσμούς και όχι ένα καθεστώς απάτης.
Όρος επιβίωσης για την πατρίδα και τους ανθρώπους της η κινητοποίηση της κοινωνίας για ένα κράτος που θα σχεδιάζει με ορίζοντα δεκαετίας και όχι ορίζοντα εκλογικού κύκλου. Ένα κράτος που θα εγγυάται αξιοπρεπείς μισθούς και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.
