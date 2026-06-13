Νέα τροπή με τον θάνατο βρέφους στο ΠΑΓΝΗ – Κακουργηματική δίωξη στον παππού του

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση θανάτου του 18μηνου κοριτσιού που άφησε την τελευταία του πνοή στο ΠΑΓΝΗ, μετά την ποινική δίωξη που άσκησε ο Εισαγγελέας Ηρακλείου σε βάρος του παππού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive, η δίωξη που ασκήθηκε στον 45χρονο είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Ο ίδιος παραπέμφθηκε στην αρμόδια Ανακρίτρια Ηρακλείου και ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη.

Η εξέλιξη αυτή φέρεται να αιφνιδίασε τους συγγενείς του, οι οποίοι δηλώνουν τη στήριξή τους και αναζητούν δικηγόρο για την υπεράσπισή του.

Το χρονικό

Το βρέφος είχε διακομιστεί εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου από τον παππού του, το βράδυ της Παρασκευής, καθώς η υγεία του παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση. Λίγα 24ωρα νωρίτερα, όπως αναφέρει το Cretalive, είχε εξεταστεί από παιδίατρο και του είχε χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, που επί 48 λεπτά έκαναν ΚΑΡΠΑ, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο παππούς του λιποθύμησε μόλις ενημερώθηκε για τον θάνατό του.

Από τα στοιχεία της προανάκρισης προκύπτει ότι ο 45χρονος φρόντιζε και ένα ακόμη παιδί της οικογένειας, το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.