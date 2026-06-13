Ολυμπιακός: Η απονομή του τροπαίου στους πρωταθλητές Ελλάδας

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας για 16η φορά στην ιστορία του – Δείτε βίντεο από την απονομή του τροπαίου στους Πειραιώτες και όσα έγιναν μετά τη λήξη του τελικού στο ΣΕΦ.

Η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Με αποδείξεις. Στην πιο όμορφη στιγμή της. Στο τελευταίο στιγμιότυπο πριν αποχαιρετήσει το «παλιό ΣΕΦ». Τη στιγμή της απονομής του 16ου πρωταθλήματος της ιστορίας του. Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα: Back to back πρωταθλητής Ελλάδας. Και με ένα ιδιαίτερο τρεμπλ στη σεζόν 2025-26.

Με τη σωστή χρονική σειρά; Σε μια σεζόν μαμούθ των 81 επίσημων αγώνων, κέρδισε το Super Cup. Πήρε την Euroleague μέσα στο ΟΑΚΑ. Και απόψε πρόσθεσε στη συλλογή και το πρωτάθλημα. Το σήκωσαν πριν από λίγο μαζί ο Εβάν Φουρνιέ, ο Σάσα Βεζένκοφ, ο Τόμας Γουόκαπ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σε μια κίνηση «αρχηγού» με την υπογραφή του Κώστα Παπανικολάου.

Το έδωσε σε εκείνους σε μια «σημειολογία» που λέει πολλά και για τον χαρακτήρα του κάπτεν του Ολυμπιακού και της εθνικής μας, αλλά και για το κλίμα στο γκρουπ. Μια οικογένεια.

Μπαρτζώκας: «Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, το αφιερώνουμε στους φιλάθλους μας»

Χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, με τον τεχνικό των Πειραιωτών να συγχαίρει τους παίκτες του και να αφιερώνει τον τίτλο στον κόσμο του Ολυμπιακού.

«Ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος για να κατακτά τίτλους, να κυριαρχεί και να προσπαθεί πάντα για το καλύτερο. Ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά για την ομάδα. Πήραμε την Euroleague, που ήταν ο μεγάλος μας στόχος, αλλά και το πρωτάθλημα απέναντι στον Παναθηναϊκό, που ήταν αντίπαλός μας όλη τη σεζόν.

Το πετύχαμε μένοντας αήττητοι. Οι παίκτες έχουν δώσει πάρα πολλά παιχνίδια και αξίζουν συγχαρητήρια. Αφιερώνουμε αυτόν τον τίτλο στους φιλάθλους μας, γιατί αξίζουν να δίνουμε τα πάντα για αυτούς.

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές περιπτώσεις παικτών που ίσως θεωρούν το ελληνικό πρωτάθλημα λιγότερο σημαντικό από την κατάκτηση της Euroleague, όμως σπάσαμε αυτή τη νοοτροπία. Ο τρόπος που εξελίχθηκαν τα πράγματα έκανε το κίνητρο ακόμη μεγαλύτερο για τους αντιπάλους μας. Ο Παναθηναϊκός έκανε μια πολύ καλή σειρά.

Στο τελευταίο παιχνίδι εκεί χάσαμε στη δεύτερη παράταση, έχοντας πάρει πολλές λανθασμένες αποφάσεις. Μπορεί το κίνητρο να ήταν η Euroleague και να ήταν ο μεγάλος στόχος, όμως και το πρωτάθλημα είναι πολύ σημαντικό.

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές περιπτώσεις παικτών που ίσως θεωρούν το ελληνικό πρωτάθλημα λιγότερο σημαντικό από την κατάκτηση της Euroleague, όμως σπάσαμε αυτή τη νοοτροπία. Ο τρόπος που εξελίχθηκαν τα πράγματα έκανε το κίνητρο ακόμη μεγαλύτερο για τους αντιπάλους μας. Ο Παναθηναϊκός έκανε μια πολύ καλή σειρά.

Στο τελευταίο παιχνίδι εκεί χάσαμε στη δεύτερη παράταση, έχοντας πάρει πολλές λανθασμένες αποφάσεις. Μπορεί το κίνητρο να ήταν η Euroleague και να ήταν ο μεγάλος στόχος, όμως και το πρωτάθλημα είναι πολύ σημαντικό».

Τέσσερα πρωταθλήματα ο Μπαρτζώκας – Έκτο για τον Παπανικολάου

Μετά την κατάκτηση του φετινού τίτλου, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έφτασε τα τέσσερα πρωταθλήματα ως προπονητής του Ολυμπιακού, τα οποία μάλιστα έχουν έρθει όλα στη δεύτερη θητεία του στο μεγάλο λιμάνι. Παράλληλα, ο Κώστας Παπανικολάου σήκωσε το έκτο του πρωτάθλημα, εμπλουτίζοντας ακόμα περισσότερο τη συλλογή του.

«Ήταν μια εξαιρετική χρονιά, πάρα πολύ μεγάλη, με πολλά σκαμπανεβάσματα, αλλά είχαμε όλα τα μεγάλα πράγματα που χρειάζεται μια ομάδα για να κατακτήσει τίτλους. Βγήκαν διαφορετικά παιδιά μπροστά σε κατάλληλες στιγμές.

Ο Παναθηναϊκός είναι μια εξαιρετική ομάδα και η δύναμή του δείχνει πόσο μεγάλο είναι το κατόρθωμα. Γίνανε τρομερά παιχνίδια, με μεγάλη ένταση. Είχαμε σε καίριες στιγμές το καθαρό μυαλό, παίξαμε καλές άμυνες, βρήκαμε μεγάλα σουτ από πολλούς παίκτες και όλα τα πράγματα που γέρνουν τη ζυγαριά από την πλευρά μας.

Φώναξα τα τέσσερα παιδιά στην απονομή γιατί είναι σημεία αναφοράς, έκαναν εξαιρετική σεζόν και το άξιζαν 100%. Αφιερώνω το πρωτάθλημα στα κοριτσάκια μου, στην οικογένειά μου, στους γονείς μου, στον αδερφό μου, στη γιαγιά μου στο χωριό, σε όλους αυτούς», ανέφερε στις δηλώσεις του μετά την απονομή ο Κώστας Παπανικολάου.

MVP των τελικών ο Εβάν Φουρνιέ

Την τιμητική του είχε φυσικά ο Εβάν Φουρνιέ, που ήταν καταπληκτικός στους τελικούς της Stoiximan Greek Basketball League και οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Γάλλος σούπερ σταρ έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στις αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό και αναδείχθηκε MVP των τελικών.

Ο έμπειρος άσος ολοκλήρωσε τη σειρά με τους Πράσινους έχοντας μέσο όρο 22.8 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 6 ασίστ στα πέντε ματς που έδωσαν οι δύο ομάδες σε ΣΕΦ και ΟΑΚΑ. Ο κόσμος του Ολυμπιακού αποθέωσε τον Γάλλο, με τον ίδιο να ανταποδίδει το χειροκρότημα και να υποκλίνεται στους οπαδούς της ομάδας του μεγάλου λιμανιού.

«Είμαι χαρούμενος που κερδίσαμε, κλείσαμε με θετική νότα τη σεζόν. Χάσαμε μόνο το Κύπελλο, κατακτήσαμε τους δύο βασικούς μας στόχους. Τώρα θέλω να απολαύσω το καλοκαίρι μου, σε πολλά μέρη. Δεν το περίμενα, αλλά ήταν πολύ δύσκολο πνευματικά να ξανασετάρουμε τον εαυτό μας μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, απέναντι σε έναν σκληρό αντίπαλο όπως ο Παναθηναϊκός», ανέφερε ο Εβάν Φουρνιέ, μετά την βράβευσή του ως MVP των τελικών.

Βεζένκοφ: «Το αξίζαμε…»

Σπουδαίες εμφανίσεις στους τελικούς έκανε φυσικά και ο Σάσα Βεζένκοφ, με τον Βούλγαρο να βοηθάει τα μέγιστα στην κατάκτηση του τίτλου.

«Το αξίζαμε, ευχαριστώ και τους συμπαίκτες μου, θα είναι μία χρονιά που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό», ανέφερε ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού και πρόσθεσε: «Αυτή η ομάδα ήταν φτιαγμένη να φτάσει μέχρι το τέλος».

Μια σπουδαία βραδιά για τον Ολυμπιακό, που ολοκλήρωσε τη σεζόν κατακτώντας τους τρεις τίτλους από τους τέσσερις που διεκδίκησε, καθώς εκτός από το πρωτάθλημα πήρε επίσης την Ευρωλίγκα, αλλά και το Super Cup στην αρχή της χρονιάς.

Με το πρωτάθλημα στο μπάσκετ ανδρών, μάλιστα, ο Ολυμπιακός έφτασε τους 348 τίτλους στα πέντε βασικά ολυμπιακά αθλήματα (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο, χάντμπολ).

Μια επιτυχία, που γέμισε με χαρά και περηφάνια τον κόσμο του συλλόγου, αλλά και τους ανθρώπους του συλλόγου, με την ΠΑΕ Ολυμπιακό να συγχαίρει την ομάδα μπάσκετ. «Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μας για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος» αναφέρει η ανάρτηση των Πειραιωτών.

🔴⚪️🏆Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μας για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος! / Big congratulations to @Olympiacos_BC for winning the Greek Championship! pic.twitter.com/y9mzsspMD7 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 13, 2026

Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτός ήταν συνολικά ο 37ος τίτλος για το τμήμα μπάσκετ ανδρών του Ολυμπιακού, καθώς από τα 16 πρωταθλήματα, οι Ερυθρόλευκοι έχουν επίσης 12 Κύπελλα, 4 Super Cup Ελλάδας, 4 Euroleague και 1 Διηπειρωτικό.

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