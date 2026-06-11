Τι αλλάζει με το νέο κληρονομικό δίκαιο για τα εξ αδιαιρέτου ακίνητα – Πώς θα μπορούν να αξιοποιηθούν

«Το νέο κληρονομικό δίκαιο έγινε δεκτό με πολύ μεγάλη ικανοποίηση» από όλους του φορείς, σημείωσε ο Γιάννης Μπούγας, προσθέτοντας ότι ξεπέρασε τις «προσδοκίες μας».

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ σημείωσε ότι με το νέο κληρονομικό δίκαιο οι εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίες θα μπορούν να αξιοποιηθούν.

«Δώσαμε τη δυνατότητα στους εξ αδιάθετου κληρονόμους με έναν σύντομο προσδιορισμό που κάνει το δικαστήριο της αξίας του κληρονομικού μεριδίου, όποιος ενδιαφέρεται από αυτούς να καταβάλει την αξία που ορίζεται από το δικαστήριο στο υπόλοιπους και να αποκτά συνολικά το ακίνητο ώστε να μην έχουμε μακροχρόνιους, δαπανηρούς δικαστικούς αγώνες που εγκλωβίζουν τους συγκύριους, την εθνική οικονομία μας και τις τοπικές οικονομίες που έχει μεγάλη υπεραξία αυτό που συζητάμε σήμερα» τόνισε ο Γ. Μπούγας.

Νόμος από το 1929

«Διαπιστώθηκε η ανάγκη όχι μόνο των κληρονομικών αλλά των περιουσιακών σχέσεων των Ελλήνων. Εστιάζοντας στα ακίνητα, κυρίως στα οποία υπάρχει συγκυριότητα», σημείωσε ο ίδιος, επισημαίνοντας ότι «παρεμβαίνουμε στην οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία» καθώς ο νόμος που ισχύει είναι από το 1929.

Αυτό «σημαίνει ότι έχουμε νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν μπορεί να απαντήσει στις σύγχρονες ανάγκες της ιδιοκτησίας», τόνισε ο κ. Μπούγας, εξηγώντας ότι το 1930 είχαμε πολυκατοικίες 2-3 ορόφων και πλέον έχουμε ουρανοξύστες.

Τι αλλάζει

Εξηγώντας στο τι αλλάζει ο κ. Μπούγας σημείωσε ότι «εάν έχουμε ένα κοινό οικόπεδο και θέλουμε να χτίσουμε με αντιπαροχή (σήμερα) πρέπει να συμφωνήσει το 65% και να ακολουθηθεί μια δύσκολη διαδικασία η οποία σπάνια καταλήγει να ευδοκιμήσει ο σκοπός για τον οποίο ξεκίνησε».

«Σήμερα το απλοποιούμε και μειώνουμε το ποσοστό των συγκυρίων που θα μπορούν ξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία. Θα χρειάζεται το 51% ώστε τα ακίνητα αυτά να μπορέσουν να αξιοποιηθούν», σημείωσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, και πρόσθεσε:

«Λάβετε υπόψιν ότι πολλά ακίνητα δεν ανήκουν αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα. Είναι νομικά πρόσωπα, οργανισμοί, η Εκκλησία και εκεί θέλουμε να απλοποιήσουμε τη διαδικασία ώστε να γίνει ταχύτερη η διαδικασία και να αποδεσμεύσουμε τα ακίνητα για να διατεθούν στην αγορά».

iefimerida.gr / Rethemnos news monogram