Αναμνηστικό νόμισμα για τη Μάχη της Κρήτης έβγαλαν οι Αυστραλοί

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Αυστραλίας στον αμυντικό τομέα, ήταν το κύριο θέμα στη σημερινή συνάντηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, με την πρέσβη της Αυστραλίας, Alison Duncan, στο ΥΠΕΘΑ.

Ο κ.Δένδιας σε σχετική ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, αναφέρει τα εξής:

«Είχα σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, συνάντηση με την πρέσβη της Αυστραλίας, κα Alison Duncan, η οποία μου παρέδωσε αναμνηστικό νόμισμα, με αφορμή την 85η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης. Συζητήσαμε, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν στην περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Αυστραλίας στον αμυντικό τομέα, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία».

 

Λαδανιά: Το θαυματουργό, άγριο φυτό της Κρήτης

0
Η κρητική λαδανιά ή λάβδανο ή λάδανο ή κίστος...

Η Ευτυχία Σαβιολάκη πρόεδρος στην Παγκρητική Ομοσπονδία...

0
Το Σαββατο 25 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των...

Λαδανιά: Το θαυματουργό, άγριο φυτό της Κρήτης

0
Η κρητική λαδανιά ή λάβδανο ή λάδανο ή κίστος...

Η Ευτυχία Σαβιολάκη πρόεδρος στην Παγκρητική Ομοσπονδία...

0
Το Σαββατο 25 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των...
politika-kritis-ad
Νέα γονιδιακή μελέτη ξαναγράφει την ιστορία της καταγωγής των ανθρώπων
Η Ευτυχία Σαβιολάκη πρόεδρος στην Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης
ΠΚ team
ΠΚ team
Λαδανιά: Το θαυματουργό, άγριο φυτό της Κρήτης

ΠΚ team ΠΚ team -
Η κρητική λαδανιά ή λάβδανο ή λάδανο ή κίστος...

Eurovision 2026: Πότε θα γίνει η πρώτη πρόβα της Ελλάδας

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Ακύλας με το «Ferto» αναμένεται να διαγωνιστεί στον...

Η Ευτυχία Σαβιολάκη πρόεδρος στην Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης

ΠΚ team ΠΚ team -
Το Σαββατο 25 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των...

Νέα γονιδιακή μελέτη ξαναγράφει την ιστορία της καταγωγής των ανθρώπων

ΠΚ team ΠΚ team -
Ανατρέπεται η θεωρία του ενός βασικού προγονικού πληθυσμού. Για δεκαετίες...

