Η Ευτυχία Σαβιολάκη πρόεδρος στην Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης

Το Σαββατο 25 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των Μελών της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Μετά τις εκλογές, το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:
Πρόεδρος: Ευτυχια Σαβιολακη
Αντιπροεδρος: Ευαγγελος Βουρβαχακης
Γενικος Γραμματεας: Ιωαννης Δαουρακης (Ιταλια)
Οργανωτικος Γραμματεας: Ελλη Γιαννακακη
Ταμιας: Τρουλης Μαρκος
Εφορος Νεολαιας: Γεωργιος Ολοφσον
Εφορος Πολιτισμου: Σχοιναρακης Αντωνιος
Μελη: Γεώργιος Φλιγκος (Βελγιο), Σαριδακη Αλεξανδρα (Λουξεμβουργο), Εμμανουηλ Αργυριου (Κυπρος), Νικος Μαυρομουςτακακης
“Θα ηθελα ειλικρινα να ευχαριστήσω ολα τα μελη μας που συμμετειχαν στη διαδικασια και να συγχαρω το νεο ΔΣ για την εκλογη. Ευχομαι καλη συνεργασία να εχουμε. Να ευχαριστησω προσωπικα ολους οσους με στήριξαν με τη ψηφο τους την επιβαιβεωση μου ως προεδρο της Ομοσπονδιας!”, επισημαίνει η κα Σαβιολάκη.
Στα πλαισια της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης επαναδραστηριοποιηθηκε και η νεολαια της ΠΟΕ.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ