Από άνοιξη… χειμώνα! Με καταιγίδες και κρύο το τριήμερο της Πρωτομαγιάς – Πόσο επηρεάζεται η Κρήτη

Τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι.
Για απότομη μεταβολή του καιρού που θα φέρει ένα διάλειμμα… χειμώνα μέσα στην ανοιξιάτικη καλοκαιρία, και ειδικά το τριήμερο της Πρωτομαγιάς κάνουν λόγοι οι μετεωρολόγοι.
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του κύματος κακοκαιρίας θα είναι το τσουχτερό κρύο με χαρακτηριστικές αυξομοιώσεις της θερμοκρασίας, οι βροχές και οι καταιγίδες, τα χιόνια στους ορεινούς όγκους και οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι.
Τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν και την Κρήτη, ωστόσο, όπως επισημαίνει ο διαχειριστής της ομάδας “ΜΕΤΕΩΚΡΗΤΕΣ” στο Facebook Ζαχάρης Βάρδας, τα φαινόμενα σε κάποιες περιοχές θα είναι μεν αξιόλογα, αλλά με χαρακτήρα τοπικό και παροδικό.
Αναφέρει πιο συγκεκριμένα σε ανάρτησή του:
«Από την ερχόμενη Παρασκευή λοιπόν και το Σαββατοκύριακο, θα μας απασχολήσει μια καθαρά Χειμωνιάτικη διαταραχή!
Το πόσο νερό και χιόνι στα βουνά μας θα ρίξει μέχρι τη Δευτέρα, όπου ο καιρός βελτιώνεται, είναι πολύ δύσκολο να το προσδιορίσουμε. Ακόμα πιο δύσκολο, είναι να μιλήσουμε συγκεκριμένα για περιοχές του νησιού, μιας και τα φαινόμενα αλλού θα είναι πιο αξιόλογα κι αλλού πιο ασθενή.
Κρατήστε μέχρι να σας ενημερώσουμε εκ νέου την Πέμπτη, ότι :
Θα κάνει αρκετό κρύο για την εποχή και όσοι τυχεροί βρεθούν από τα 1400-1500μ και πάνω θα απολαύσουν Μαγιάτικο χιόνι.
Οι βοριάδες θα ενισχυθούν κυρίως το Σάββατο όπου θα είναι και σε εισαγωγικά η πιο βαριά ημέρα!
Σε κάποιες περιοχές θα έχουμε αξιόλογα φαινόμενα και πιθανές χαλαζοπτώσεις, όμως τα φαινόμενα θα είναι τοπικά και παροδικά σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία κι διαταραχή αυτή δεν θα αφήσει σε παραγωγή γενικά όσο η τελευταία που μας πέρασε.
Κι αν ψάχνουμε για την πρώτη θερμή εισβολή που είναι και φυσιολογικό να μας έρθει λόγω εποχής, θα πρέπει να εστιάσουμε, από τις 7 του Μάη κι έπειτα …»
Πρωτομαγιά, Καιρός, Ζαχάρης Βάρδας
Από την Πέμπτη θα αρχίσει η μεταβολή του καιρού
Η μεταβολή του καιρού θα αρχίσει από την Πέμπτη εκτιμά ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, τονίζοντας ότι η μέρα θα χωριστεί ουσιαστικά σε δύο μέρη. Μέχρι το μεσημέρι θα διατηρηθεί ο ζεστός καιρός με θερμοκρασίες κοντά στους 27 βαθμούς, όμως από το απόγευμα θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα το ψυχρό μέτωπο από τα βόρεια Βαλκάνια. Αυτό θα φέρει βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και στο βόρειο Αιγαίο, ενώ θα ενισχυθούν αισθητά και οι άνεμοι.
Την Παρασκευή, ανήμερα της Πρωτομαγιάς, ο καιρός θα είναι άστατος κυρίως στις περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο. Βροχές θα εκδηλωθούν κατά διαστήματα σε Θεσσαλία, Αττικοβοιωτία, Εύβοια, ανατολική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν ακόμη και επίπεδα θυέλλης.
Το Σάββατο θα συνεχιστούν τα φαινόμενα κυρίως από την Πίνδο και ανατολικότερα, ενώ το μεγαλύτερο πρόβλημα θα παραμείνουν οι ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο. Δεν αναμένεται γενικευμένο απαγορευτικό, όμως δεν αποκλείονται προβλήματα σε ορισμένα δρομολόγια πλοίων.
Από την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση, με περισσότερη ηλιοφάνεια και σταδιακή εξασθένηση των βοριάδων. Η νέα εβδομάδα αναμένεται ξανά ανοιξιάτικη, με σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας.
Καταιγίδες και στην Κρήτη
Για μεμονωμένες καταιγίδες που θα εκδηλωθούν ανήμερα την Πρωτομαγιά και στην Κρήτη έκανε λόγο ο Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος επισήμανε ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν δίνουν την εικόνα της ακραίας κακοκαιρίας.
Cretalive