Σε λειτουργία νέος σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων στο Ρέθυμνο

ΣΤΗΝ «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ.
Ένας σύγχρονος σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων ξεκίνησε να λειτουργεί την εβδομάδα που μας πέρασε στο Ρέθυμνο, στο πάρκο βόρεια του ρέματος Συναντσάκη, σ’ ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης. Ο σταθμός καταγράφει και στέλνει σε πραγματικό χρόνο στοιχεία για αέριους και σωματιδιακούς ρύπους σε κεντρική πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων.
Στο πλαίσιο του προγράμματος Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προμήθευσε την Περιφέρεια Κρήτης με τρεις σταθμούς μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και εγκαταστάθηκαν ένας στο Αρκαλοχώρι, ένας στην Ιεράπετρα κι ένας στο Ρέθυμνο
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου κος Μάνος Νικολουδάκης ανέφερε ότι: «Η μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα αστικά κέντρα παίζει βασικό σημαντικό ρόλο για την μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων και έχει ως πρωταρχικό στόχο την βελτίωση της ποιότητας του αέρα και των περιβαλλοντικών συνθηκών για τους κατοίκους.»
Η επιλογή της θέσης έγινε κατόπιν συνεννόησης με το Δήμο Ρεθύμνου, είπε ο κ. Νικουλουδάκης τονίζοντας ότι «το Ρέθυμνο αποκτά κομβικό ρόλο στη νέα ψηφιακή στρατηγική για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς εντάχθηκε στις περιοχές που εγκαταστάθηκαν σύγχρονοι σταθμοί μέτρησης ρύπανσης.»
Η εγκατάσταση στο Ρέθυμνο αναμένεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην παρακολούθηση της περιοχής, η οποία παρουσιάζει έντονη τουριστική δραστηριότητα αλλά και αυξανόμενες πιέσεις στο φυσικό της περιβάλλον. Με τη λειτουργία του νέου σταθμού, η πόλη αποκτά άμεσα και αξιόπιστα δεδομένα, κάτι που μέχρι σήμερα ήταν περιορισμένο ή αποσπασματικό.
«Το έργο που υλοποιήθηκε με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, φέρνει ένα νέο επίπεδο τεχνολογικής επιτήρησης, δίνοντας στις τοπικές αρχές τη δυνατότητα να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την ποιότητα του αέρα» πρόσθεσε ο ίδιος.
Ο σταθμός θα είναι συνδεδεμένος με ένα ευρύτερο ψηφιακό σύστημα που περιλαμβάνει αισθητήρες, τηλεμετρία και κεντρική πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων, επιτρέποντας όχι μόνο την καταγραφή αλλά και την πρόβλεψη φαινομένων ρύπανσης. Αυτό σημαίνει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να παρεμβαίνουν πιο γρήγορα και στοχευμένα, όταν πρόκειται για επεισόδια ατμοσφαιρικής επιβάρυνσης.
Οι μετρήσεις που θα πραγματοποιούνται περιλαμβάνουν:
υδρογονάνθρακες (CH)
αιωρούμενα σωματίδια (PM10 και PM2.5)
οξείδια του αζώτου (NOx) και διοξείδιο του θείου (SO₂)
μονοξείδιο του άνθρακα (CO)
όζον (O₃) και άλλες χημικές ενώσεις
βασικά μετεωρολογικά δεδομένα, όπως θερμοκρασία, υγρασία και άνεμος
Η εγκατάσταση για το Ρέθυμνο συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και με την εικόνα της πόλης ως τουριστικού προορισμού. Σε μια εποχή όπου η περιβαλλοντική ευαισθησία αποτελεί βασικό κριτήριο για επισκέπτες και επενδύσεις, η δυνατότητα συνεχούς και αξιόπιστης παρακολούθησης λειτουργεί ως σημαντικό πλεονέκτημα.
Παράλληλα, το έργο εντάσσει το Ρέθυμνο σε ένα ευρύτερο δίκτυο «έξυπνων πόλεων», όπου η τεχνολογία αξιοποιείται για την προστασία του φυσικού πλούτου και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η πρόσβαση σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, σε συνδυασμό με σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καλύτερο σχεδιασμό και πιο αποτελεσματική περιβαλλοντική διαχείριση.
Η νέα αυτή υποδομή δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική αναβάθμιση, αλλά μια ουσιαστική επένδυση στο μέλλον της πόλης, ενισχύοντας την ανθεκτικότητά της απέναντι στις περιβαλλοντικές προκλήσεις και θέτοντας τις βάσεις για μια πιο βιώσιμη καθημερινότητα.
ΠΗΓΗ: ΡΕΘΕΜΝΟΣ