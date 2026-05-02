Όμιλος Sani/Ikos: Επένδυση άνω των 220 εκατ. ευρώ για το νέο θέρετρο στη Κίσσαμο

Το νέο πεντάστερο θέρετρο του oμίλου Sani/Ikos υποδέχεται η Κρήτη, κορυφαίος τουριστικός προορισμός της Ελλάδας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Ikos Kissamos αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση στον τομέα της πολυτελούς φιλοξενίας που έχει υλοποιηθεί έως σήμερα στο νησί, ενισχύοντας τη δυναμική της δυτικής Κρήτης και αναβαθμίζοντας το τουριστικό της αποτύπωμα.
Με επένδυση ύψους άνω των 220 εκατ. ευρώ, το Ikos Kissamos εκτείνεται σε 214 στρέμματα, με 600 μέτρα παραλιακού μετώπου στον ιστορικό κόλπο της Κισσάμου. Διαθέτει 420 δωμάτια, σουίτες και bungalows, εναρμονισμένα με το φυσικό τοπίο, την τοπική αρχιτεκτονική και την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής. Αναπτύσσεται σε τέσσερις διακριτές ζώνες φιλοξενίας: το Main Village, το River Village, το Dunes Village και το Sea Village -με τις δύο τελευταίες να αποτελούν τη Deluxe Collection – που συνθέτουν μια πολυεπίπεδη εμπειρία διαμονής σε άμεση σύνδεση με το περιβάλλον. Το θέρετρο έχει σχεδιαστεί με βάση τις προδιαγραφές LEED GOLD (Leadership in Energy and Environmental Design) και βρίσκεται στη διαδικασία πιστοποίησης, αποτελώντας πρότυπο βιώσιμου σχεδιασμού στον κλάδο της φιλοξενίας.
Το Ikos Kissamos περιλαμβάνει επτά εστιατόρια – τα έξι à la carte με μενού επιμελημένα από βραβευμένους σεφ – μεταξύ των οποίων και το αφιερωμένο στην κρητική κουζίνα Kriti, όπου η τοπική παράδοση αποτυπώνεται σε μια σύγχρονη και εκλεπτυσμένη γαστρονομική εμπειρία.
Επιπλέον το Ιkos Kissamos διαθέτει τρία open-air bars, οκτώ πισίνες, spa και κέντρο ευεξίας, αθλητικές εγκαταστάσεις και ολοκληρωμένες εμπειρίες για οικογένειες, ενώ η Deluxe Collection προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες και ιδιωτικές πισίνες.
Το πρωτοποριακό μοντέλο πολυτελούς all-inclusive φιλοξενίας Ikos, που έχει αναπτυχθεί από τον όμιλο Sani/Ikos και έχει αναγνωριστεί διεθνώς, συνδυάζει την υψηλή γαστρονομία, με προσωποποιημένες υπηρεσίες πέντε αστέρων και την εκλεπτυσμένη ευρωπαϊκή κουλτούρα με τη ζεστασιά της μοναδικής ελληνικής φιλοξενίας σε ένα ολοκληρωμένο concept all-inclusive πολυτέλειας.
Στο Ikos Kissamos, η γαστρονομική εμπειρία ξεκινά από τον τόπο. Από τα προϊόντα της κρητικής γης, την εποχικότητα και τις γεύσεις που έχουν διαμορφώσει τη διατροφική κουλτούρα του νησιού εδώ και αιώνες. Οι πρώτες ύλες προέρχονται από όλη την Κρήτη, με έμφαση στην εποχικότητα και την τοπική τεχνογνωσία, με πάνω από το 70% να προέρχεται από τοπικούς παραγωγούς, ενώ επιλεγμένες συνεργασίες ενισχύουν ακόμη περισσότερο την αίσθηση του τόπου. Στο εστιατόριο Kriti, η κρητική κουζίνα βρίσκεται στον πυρήνα της εμπειρίας. Παραδοσιακές συνταγές αποδίδονται με σύγχρονη προσέγγιση, σε μια αφήγηση που συνδέει τη γεύση με τον τόπο και τη σύγχρονη ελληνική γαστρονομική ταυτότητα. Η συνολική γαστρονομική πρόταση του Ikos Kissamos ανοίγει και προς διεθνείς κουζίνες και γευστικές κατευθύνσεις, πάντα με άξονα την ποιότητα των τοπικών και εποχικών προϊόντων. Στο Anaya, σε συνεργασία με τη διεθνώς αναγνωρισμένη σεφ Thiou, η ασιατική κουζίνα προσεγγίζεται με ισορροπία, συνδυάζοντας επιρροές από την Ταϊλάνδη, την Κίνα και την Ινδία. Στο Fresco, υπό την επιμέλεια του βραβευμένου με αστέρι Michelin σεφ Ettore Botrini, η ιταλική κουζίνα εστιάζει στην καθαρότητα των γεύσεων και την τεχνική, ενώ το La Plage αντλεί έμπνευση από τη γαλλική Ριβιέρα. Το Azul συμπληρώνει την εμπειρία με γεύσεις από την Λατινική Αμερική και την περουβιανή κουζίνα. Το Beach Club και το Market λειτουργούν ως πιο ευέλικτες επιλογές, καλύπτοντας τις ανάγκες της καθημερινής εμπειρίας, με έμφαση στη φρεσκάδα και την ποικιλία.
Ενταγμένο στο πρόγραμμα αειφορίας Ikos Green, το Ikos Kissamos εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης που καλύπτει τόσο την κατασκευή (LEED GOLD) όσο και τη λειτουργία του: βασίζεται σε ηλεκτρική ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές με εγγυήσεις προέλευσης, ενώ εφαρμόζει πολιτική κατάργησης πλαστικών μίας χρήσης και συστηματικές πρακτικές μείωσης αποβλήτων προς υγειονομική ταφή, μέσω ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και μετατροπής οργανικών υπολειμμάτων σε βιοαέριο. Παράλληλα, αξιοποιεί προηγμένα συστήματα επαναχρησιμοποίησης νερού και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων, ενώ αναπτύσσει δράσεις προστασίας της τοπικής βιοποικιλότητας.
Η επένδυση συνοδεύεται από ουσιαστική ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Τόσο κατά την κατασκευή, όσο και με την έναρξη λειτουργίας του, το Ikos Kissamos δημιούργησε πάνω από 720 άμεσες θέσεις εργασίας, με μεγάλο ποσοστό αυτών να προέρχεται από την τοπική αγορά εργασίας, ενώ ενισχύει σταθερά την τοπική αλυσίδα αξίας μέσα από συνεργασίες με παραγωγούς και προμηθευτές από όλη την Κρήτη. Παράλληλα, η λειτουργία του εντάσσεται σε ένα σταθερό πλαίσιο κοινωνικής συνεισφοράς, με δράσεις που στηρίζουν την τοπική κοινότητα, από πολιτιστικές πρωτοβουλίες, έως την ενίσχυση βασικών υποδομών, όπως η πρόσφατη υποστήριξη του Κέντρου Υγείας Κισσάμου με εξοπλισμό.
Σημειώνεται η επένδυση στην Κίσσαμο εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό πλάνο του ομίλου Sani/Ikos, άνω του 1 δισ. ευρώ για την περαιτέρω επέκταση της παρουσίας του στη Μεσόγειο. Παράλληλα, τρία νέα πεντάστερα Ikos Resorts αναπτύσσονται σε Χαλκιδική, Αλγκάρβε (Πορτογαλία) και Μαρμπέγια (Ισπανία), καθώς ο όμιλος συνεχίζει να διευρύνει τη δυναμικότητά του, η οποία αναμένεται να φτάσει τα 6.000 δωμάτια έως το 2029.
Πηγή φωτογραφίας: Όμιλος Sani/Ikos
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ