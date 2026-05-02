Καιρός: Τελευταία μέρα… του χειμώνα η Κυριακή στην Κρήτη και μετά 30άρια

Παραμένει το χειμωνιάτικο σκηνικό με κρύο και βροχές, αλλά από την ερχόμενη εβδομάδα επιστρέφουμε στην κανονικότητα.
Παραμένει και την Κυριακή το… χειμωνιάτικο κλίμα στην Κρήτη παρά το γεγονός πως το ημερολόγιο θα γράφει «3 Μαϊου». Το σκηνικό θα παραμείνει βροχερό ψυχρό για την εποχή, με τοπικές βροχές, χαμηλές θερμοκρασίες και ενισχυμένους βοριάδες.
Πιο συγκεκριμένα, η θερμοκρασία στην Κρήτη αυτή την Κυριακή θα κυμαίνεται από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.
Ωστόσο, από την Δευτέρα 4 Μαΐου, αλλάζει ο καιρός, με την θερμοκρασία να παρουσιάζει εκ νέου άνοδο και τους ανέμους να εξασθενούν.
Από την αρχή της εβδομάδας, η θερμοκρασία θα επιστρέψει στα κανονικά, για την εποχή, επίπεδα και σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιάννη Καλλιανο, η άνοδος θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 30 βαθμούς.
Όπως τονίζει, την Πέμπτη αναμένεται να είναι η πιο ζεστή μέρα με 30άρια, ενώ όπως αναφέρει δεν αποκλείεται να ακολουθήσει περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας που θα θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι, παρά άνοιξη.
