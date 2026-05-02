Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑΚΑΙΡΟΣΚΡΗΤΗ

Καιρός: Τελευταία μέρα… του χειμώνα η Κυριακή στην Κρήτη και μετά 30άρια

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Παραμένει το χειμωνιάτικο σκηνικό με κρύο και βροχές, αλλά από την ερχόμενη εβδομάδα επιστρέφουμε στην κανονικότητα.

Παραμένει και την Κυριακή το… χειμωνιάτικο κλίμα στην Κρήτη παρά το γεγονός πως το ημερολόγιο θα γράφει «3 Μαϊου». Το σκηνικό θα παραμείνει βροχερό ψυχρό για την εποχή, με τοπικές βροχές, χαμηλές θερμοκρασίες και ενισχυμένους βοριάδες.

Πιο συγκεκριμένα, η θερμοκρασία στην Κρήτη αυτή την Κυριακή θα κυμαίνεται από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, από την Δευτέρα 4 Μαΐου, αλλάζει ο καιρός, με την θερμοκρασία να παρουσιάζει εκ νέου άνοδο και τους ανέμους να εξασθενούν.

Από την αρχή της εβδομάδας, η θερμοκρασία θα επιστρέψει στα κανονικά, για την εποχή, επίπεδα και σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιάννη Καλλιανο, η άνοδος θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 30 βαθμούς.

Όπως τονίζει, την Πέμπτη αναμένεται να είναι η πιο ζεστή μέρα με 30άρια, ενώ όπως αναφέρει δεν αποκλείεται να ακολουθήσει περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας που θα θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι, παρά άνοιξη.

 

Cretalive

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Σε λειτουργία νέος σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων...

0
ΣΤΗΝ «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ. Ένας σύγχρονος σταθμός μέτρησης...

Όμιλος Sani/Ikos: Επένδυση άνω των 220 εκατ....

0
Με επένδυση ύψους άνω των 220 εκατ. ευρώ, το...

Σε λειτουργία νέος σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων...

0
ΣΤΗΝ «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ. Ένας σύγχρονος σταθμός μέτρησης...

Όμιλος Sani/Ikos: Επένδυση άνω των 220 εκατ....

0
Με επένδυση ύψους άνω των 220 εκατ. ευρώ, το...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Όμιλος Sani/Ikos: Επένδυση άνω των 220 εκατ. ευρώ για το νέο θέρετρο στη Κίσσαμο
Επόμενο άρθρο
Σε λειτουργία νέος σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων στο Ρέθυμνο
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σε λειτουργία νέος σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων στο Ρέθυμνο

ΠΚ team ΠΚ team -
ΣΤΗΝ «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ. Ένας σύγχρονος σταθμός μέτρησης...

Όμιλος Sani/Ikos: Επένδυση άνω των 220 εκατ. ευρώ για το νέο θέρετρο στη Κίσσαμο

ΠΚ team ΠΚ team -
Με επένδυση ύψους άνω των 220 εκατ. ευρώ, το...

Η Ευρώπη το μεγαλύτερο θύμα της κλιματικής αλλαγής

ΠΚ team ΠΚ team -
Τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος...

Kατασχέσεις 2,3 εκατ. οφειλέτες: Ποιοι κινδυνεύουν και πώς προστατεύετε λογαριασμούς και εισοδήματα

ΠΚ team ΠΚ team -
Τα ηλεκτρονικά «ραντάρ» της ΑΑΔΕ σαρώνουν σε πραγματικό χρόνο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST