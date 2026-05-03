Χανιά: Ολόκληρη οικογένεια πίσω από τη σπείρα με ψεύτικους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Τρία αδέρφια και τρεις συνεργοί είχαν στήσει «φάμπρικα» τηλεφωνικών απατών στα Χανιά, στοχεύοντας ηλικιωμένους

Τηλεφωνικές απάτες στα Χανιά με θύματα ηλικιωμένους αποκαλύφθηκαν από τις Αρχές, φέρνοντας στο φως μια καλά οργανωμένη οικογενειακή σπείρα. Τρία αδέρφια, μαζί με τρία ακόμη άτομα, είχαν στήσει μια πραγματική «φάμπρικα» εξαπάτησης, επιδεικνύοντας μάλιστα τον παράνομο πλουτισμό τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι δράστες στόχευαν κυρίως ηλικιωμένους, τους οποίους «ξάφριζαν» με προσχηματικές τηλεφωνικές κλήσεις. Στα social media πόζαραν με «τούβλα» από χαρτονομίσματα και πανάκριβα ρολόγια, προβάλλοντας τον πλούτο που αποκόμιζαν από τις απάτες τους.

Το θράσος τους, όπως προκύπτει από την έρευνα, ήταν απύθμενο. Δεν δίσταζαν να φωτογραφίζονται ακόμη και με τα κλεμμένα χρυσαφικά, τα οποία στη συνέχεια διέθεταν σε κοσμηματοπωλεία για ρευστοποίηση.

Ο τρόπος δράσης της σπείρας

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ένα από τα μέλη είχε τον συντονιστικό ρόλο, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως τεχνικό του ΔΕΔΔΗΕ ή ως λογιστή. Με αυτό το πρόσχημα έπειθε τα ανυποψίαστα θύματα να βγάλουν εκτός σπιτιού χρήματα και κοσμήματα, τα οποία αφαιρούσε στη συνέχεια ο συνεργός του, ο λεγόμενος «εισπράκτορας».

Την ίδια στιγμή, ένας τρίτος συνεργός, ο «τηλεφωνητής», απασχολούσε το θύμα ώστε να μην αντιληφθεί την κλοπή. Σε φωτογραφία που έχει καταγραφεί, φαίνεται ένας από τους δράστες τη στιγμή που αφαιρεί σακούλα γεμάτη κοσμήματα από ανυποψίαστο ηλικιωμένο.

«Χτύπησαν ηλικιωμένη όταν τους κατάλαβε»

Θύμα της σπείρας περιέγραψε στις Εξελίξεις Τώρα τα όσα έζησε. «Παίρνουνε μεσημέρι, κορίτσι μου, που κοιμάται ο κόσμος και τον πιάνουνε στον ύπνο. Με πήραν τηλέφωνο και σου λένε ότι 72 ώρες δεν θα έχεις ρεύμα. Έτσι ξεκινήσανε, ότι 72 ώρες δεν θα έχω ρεύμα και να ανάψω το θερμοσίφωνα και ένα μάτι της κουζίνας μου και να δούνε την τάση. Τους λέω εγώ δεν έχω τέτοιο πρόβλημα και αυτή επέμενε ότι θα έχω πρόβλημα άμα χαμηλώσει η τάση και θα μου καούνε οι μπαταρίες τηλεκοντρόλ, ότι θα μου καούνε τα χρυσαφικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε μία περίπτωση, οι δράστες δεν δίστασαν να επιτεθούν σε γυναίκα που αντιστάθηκε. «Την πατήσανε πάρα πολλά άτομα, 6 άτομα, εγώ ήμουνα η 7η. Μετά από εμένα πήρανε άλλη μία, τα έβαλε τα χρυσαφικά της σε μία πράσινη τσάντα και της τα πήρανε. Μία ηλικιωμένη το κατάλαβε και έκανε πίσω και της τα πήραν με το ζόρι και τη χτύπησαν», κατέθεσε το θύμα.

Η συνολική «λεία» της σπείρας υπολογίζεται σε περίπου 62.000 ευρώ, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλα θύματα της ίδιας ομάδας.

