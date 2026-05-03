Χιονισμένες οι κορυφές των Ανωγείων: Μαγικό και πρωτοφανές σκηνικό στην «καρδιά» της άνοιξης

Χιονοπτώσεις καταγράφονται στα ορεινά της Κρήτης, με τις υψηλότερες κορυφές να έχουν ντυθεί στα λευκά, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζει να επηρεάζει την περιοχή με έντονα φαινόμενα

Χειμωνιάτικο σκηνικό μέσα στον Μάιο επικρατεί σήμερα στην ορεινή Κρήτη, με τις κορυφές των Ανωγείων να «ντύνονται» στα λευκά, μετά την έντονη κακοκαιρία που έπληξε και την συγκεκριμένη περιοχή.

Εικόνες από τα 1.500 μέτρα υψόμετρο, που έρχονται στο φως από τον φακό του neakriti.gr, αποτυπώνουν ένα τοπίο που θυμίζει περισσότερο βαθύ χειμώνα παρά αρχές Μαΐου, καθώς η απότομη επιδείνωση του καιρού έφερε χαλάζι, ισχυρές βροχοπτώσεις, ομίχλη και δυνατούς ανέμους από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Λίγο πριν τις 9 το πρωί, το καιρικό σύστημα «χτύπησε» με ένταση, μετατρέποντας το σκηνικό σε άγριο και ασυνήθιστο για την εποχή, με το χαλάζι να καλύπτει προσωρινά τα βουνά γύρω από τα Ανώγεια και να δημιουργεί εικόνες που παραπέμπουν σε χειμωνιάτικες συνθήκες.

Παρά το προχωρημένο της άνοιξης, η περιοχή «ξύπνησε» με έντονη καταιγίδα και χαμηλές θερμοκρασίες, επιβεβαιώνοντας τη μεταβλητότητα του καιρού στην ορεινή Κρήτη, όπου οι εναλλαγές μπορούν να είναι απότομες και εντυπωσιακές.