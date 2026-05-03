Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑ

«Καλημέρα» με… μπουφάν: Ο Αρκάς σχολιάζει τον παγωμένο Μάιο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Αρκάς επιστρέφει με ένα ακόμη καυστικό και απολύτως επίκαιρο σκίτσο, αυτή τη φορά σχολιάζοντας τον… αλλοπρόσαλλο φετινό Μάιο.

Στο νέο του έργο, μια χαρακτηριστική φιγούρα –με κατακόκκινα μάγουλα από το κρύο– εμφανίζεται ντυμένη βαριά, φορώντας χειμωνιάτικο μπουφάν, παντόφλες και μια φούστα που γράφει «ΜΑΪΟΣ». Πάνω από το κεφάλι της φιγούρας δεσπόζει η λέξη «Καλημέρα», σε έναν ειρωνικό τόνο που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την εικόνα.

Το σκίτσο αποτυπώνει με χιούμορ αλλά και σαφή αιχμή την ασυνήθιστη ψυχρή εισβολή των τελευταίων ημερών, με χαμηλές θερμοκρασίες, δυνατούς ανέμους και ακόμη και χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές – συνθήκες που παραπέμπουν περισσότερο σε χειμώνα παρά σε άνοιξη.

Ο Αρκάς, πιστός στο γνώριμο ύφος του, σχολιάζει την καθημερινότητα μέσα από απλές αλλά εύστοχες εικόνες. Η επιλογή του να “ντύσει” τον Μάιο με χειμωνιάτικα ρούχα λειτουργεί ως μια εύστοχη μεταφορά για την ανατροπή των εποχικών προσδοκιών, που βιώνουν αυτές τις ημέρες οι πολίτες.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Καιρός: Σαρώνει η κακοκαιρία με 9άρια μποφόρ...

0
Έντονοι βόρειοι άνεμοι και βροχοπτώσεις αναμένονται σήμερα, Κυριακή 3...

Alto.gov.gr&Events.gov.gr: Αλλάζει το τοπίο της πρόσβασης ανηλίκων...

0
- «Υπό επιτήρηση» η παρουσία τους σε χώρους νυχτερινής...

Καιρός: Σαρώνει η κακοκαιρία με 9άρια μποφόρ...

0
Έντονοι βόρειοι άνεμοι και βροχοπτώσεις αναμένονται σήμερα, Κυριακή 3...

Alto.gov.gr&Events.gov.gr: Αλλάζει το τοπίο της πρόσβασης ανηλίκων...

0
- «Υπό επιτήρηση» η παρουσία τους σε χώρους νυχτερινής...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Alto.gov.gr&Events.gov.gr: Αλλάζει το τοπίο της πρόσβασης ανηλίκων σε καπνικά προϊόντα και αλκοόλ
Επόμενο άρθρο
Καιρός: Σαρώνει η κακοκαιρία με 9άρια μποφόρ – Βροχές και χιόνια
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST