«Καλημέρα» με… μπουφάν: Ο Αρκάς σχολιάζει τον παγωμένο Μάιο

Ο Αρκάς επιστρέφει με ένα ακόμη καυστικό και απολύτως επίκαιρο σκίτσο, αυτή τη φορά σχολιάζοντας τον… αλλοπρόσαλλο φετινό Μάιο.

Στο νέο του έργο, μια χαρακτηριστική φιγούρα –με κατακόκκινα μάγουλα από το κρύο– εμφανίζεται ντυμένη βαριά, φορώντας χειμωνιάτικο μπουφάν, παντόφλες και μια φούστα που γράφει «ΜΑΪΟΣ». Πάνω από το κεφάλι της φιγούρας δεσπόζει η λέξη «Καλημέρα», σε έναν ειρωνικό τόνο που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την εικόνα.

Το σκίτσο αποτυπώνει με χιούμορ αλλά και σαφή αιχμή την ασυνήθιστη ψυχρή εισβολή των τελευταίων ημερών, με χαμηλές θερμοκρασίες, δυνατούς ανέμους και ακόμη και χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές – συνθήκες που παραπέμπουν περισσότερο σε χειμώνα παρά σε άνοιξη.

Ο Αρκάς, πιστός στο γνώριμο ύφος του, σχολιάζει την καθημερινότητα μέσα από απλές αλλά εύστοχες εικόνες. Η επιλογή του να “ντύσει” τον Μάιο με χειμωνιάτικα ρούχα λειτουργεί ως μια εύστοχη μεταφορά για την ανατροπή των εποχικών προσδοκιών, που βιώνουν αυτές τις ημέρες οι πολίτες.