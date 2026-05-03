Ηράκλειο:Το απόγευμα της Δευτέρας η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης της Ελ.Βατσινά για την Ψυχική Υγεία

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την Δευτέρα 04.05.2026 στις 16.00 θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτή Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ Ελένης Βατσινά προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη με θέμα την Ψυχική Υγεία στο Ηράκλειο.

Στην ερώτησή της η κ.Βατσινά υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής αντιμετώπισης της κρίσιμης κατάστασης που επικρατεί στις δημόσιες δομές Ψυχικής Υγείας στην Κρήτη, επισημαίνοντας ότι «η κατάσταση στο Ηράκλειο έχει φτάσει σε οριακό σημείο, με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, υποχρηματοδότηση και συνεχιζόμενες μετακινήσεις εργαζομένων, που οδηγούν σε αδυναμία κάλυψης των αυξανόμενων αναγκών των πολιτών – ενηλίκων και παιδιών».

Όπως τονίζει η ίδια, η εικόνα των δημόσιων δομών Ψυχικής Υγείας προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς κρίσιμες υπηρεσίες αποδυναμώνονται, την ώρα που τα περιστατικά ψυχικών νόσων αυξάνονται.

Παράλληλα, η κ.Βατσινά ασκεί κριτική στην πορεία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, επισημαίνοντας ότι οι ανάγκες στελέχωσης παραμένουν, ενώ επιλέγονται προσωρινές λύσεις, όπως οι μετακινήσεις προσωπικού από άλλες δομές, πρακτική που δεν εξασφαλίζει τη συνέχεια και την ποιότητα της φροντίδας.

Στο πλαίσιο της Επίκαιρης Ερώτησης, ο Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης καλείται να απαντήσει για τον αριθμό των κενών οργανικών θέσεων σε κρίσιμες ειδικότητες, καθώς και για τον συγκεκριμένο σχεδιασμό ενίσχυσης των δομών Ψυχικής Υγείας στο Ηράκλειο και συνολικά στην Κρήτη.

