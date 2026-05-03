Πρεμιέρα χωρίς εργατικά χέρια: 80.000 κενές θέσεις σε τουρισμό και εστίαση «καίνε» τη σεζόν

Χαμηλοί μισθοί και υψηλό κόστος διαβίωσης διώχνουν τους εργαζόμενους στο εξωτερικό – Μειωμένες κατά 25% φέτος οι αιτήσεις επαναπρόσληψης

Η τουριστική σεζόν ξεκινά, και φέτος, με περίπου 80.000 κενές θέσεις εργασίας σε εστίαση και τουρισμό, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), Γιώργο Χότζογλου, ο οποίος, αποδίδει το πρόβλημα στις χαμηλές αιτήσεις επαναπρόσληψης, οι οποίες, μάλιστα, καταγράφουν αυξητικές τάσεις, απόρροια των εργασιακών συνθηκών, όπως ο ίδιος τονίζει.

Ο ίδιος αναφέρει ότι οι αιτήσεις επαναπρόσληψης μέσω των σωματείων ήταν φέτος μειωμένες κατά 25%, στοιχείο που, όπως λέει, επιβεβαιώνει τη μαζική αποχώρηση εργαζομένων από τον κλάδο, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος.

Ο κ. Χότζογλου αποδίδει την εικόνα αυτή στις συνθήκες εργασίας, στους χαμηλούς μισθούς και στην αδυναμία των εποχικών εργαζομένων να καλύψουν το ετήσιο κόστος διαβίωσης με εισόδημα λίγων μηνών. Όπως λέει, εργαζόμενοι του κλάδου μετακινούνται σε ανταγωνιστικές τουριστικά χώρες, όπου βρίσκουν καλύτερες αμοιβές και συνθήκες, όπως είναι η Κροατία, η Ισπανία και η Μάλτα.

Σύμφωνα με τον κ. Χότζογλου, το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί απλώς με μετακλήσεις εργαζομένων από τρίτες χώρες, γιατί, όπως υποστηρίζει, οι ελλείψεις αφορούν εξειδικευμένες θέσεις και όχι μόνο ανειδίκευτη εργασία. Κατά τον ίδιο, η στελέχωση του κλάδου απαιτεί ανθρώπους με εμπειρία σε θέσεις όπως ρεσεψιόν, κουζίνα και σέρβις, κάτι που δεν καλύπτεται εύκολα με πρόσκαιρες λύσεις, τη στιγμή μάλιστα που οι Έλληνες διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα, όπως σημειώνει.

Ερωτηθείς για το αν η χρονική παράταση της τουριστικής σεζόν θα αποτελούσε λύση στο πρόβλημα, ο κ. Χότζογλου τονίζει ότι το θέμα είναι σύνθετο και δεν αφορά με τον ίδιο τρόπο τα αστικά κέντρα και τις εποχικές τουριστικές περιοχές.

«Στην Αθήνα δεν έχουμε ούτε εποχικά εργαζόμενους ούτε εποχικές επιχειρήσεις», λέει, υπογραμμίζοντας ότι στα νησιά και στην ηπειρωτική περιφέρεια η σεζόν λήγει περίπου στα μέσα Οκτωβρίου. Όπως εξηγεί, η παράταση της περιόδου προϋποθέτει συμφωνίες με ακτοπλοϊκές και αεροπορικές εταιρείες, κάτι που χαρακτηρίζει εξαιρετικά δύσκολο έως ακατόρθωτο. «Για να πετύχεις κάτι τέτοιο θα πρέπει πρώτα να πετύχεις συμφωνία με αυτές τις εταιρείες», σημειώνει, θέτοντας το ζήτημα σε πρακτική βάση.

Η ΠΟΕΕΤ προαναγγέλλει κινητοποιήσεις στους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, αν δεν δοθούν λύσεις στο πρόβλημα της στελέχωσης και των εργασιακών συνθηκών. Ο κ. Χότζογλου αναφέρει ότι με τις κινητοποιήσεις τους θα μοιραστούν ενημερωτικά φυλλάδια στα αγγλικά σε αεροδρόμια, λιμάνια και αρχαιολογικούς χώρους, ώστε οι επισκέπτες να μάθουν όσα βιώνουν οι εργαζόμενοι.

«Θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις μας εν μέσω της σεζόν εφόσον δεν βρίσκεται λύση», τονίζει.Το πρόβλημα των κενών θέσεων δεν είναι καινούργιο, αλλά εντάθηκε μετά την πανδημία, με μεγάλο αριθμό εργαζομένων να εγκαταλείπει τον κλάδο ή να αναζητά εργασία στο εξωτερικό.

Πηγή:

www.ertnews.gr