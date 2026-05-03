Δύο χρόνια Geotour.gr: Η άγνωστη Κρήτη ταξιδεύει σε 155 χώρες μέσα από μια ανεξάρτητη ψηφιακή προσπάθεια

Συμπληρώνοντας δύο χρόνια λειτουργίας, το Geotour.gr έχει εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο, διαδραστικό τρισδιάστατο (3D) χάρτη που καταγράφει και αναδεικνύει τον πολιτισμό και τη φύση της Κρήτης. Παρότι πρόκειται για μια αμιγώς ιδιωτική προσπάθεια, η οποία στο ξεκίνημά της δεν βρήκε στήριξη από τους επίσημους φορείς, κατάφερε να κερδίσει την προσοχή του κοινού με οργανικό τρόπο. Σήμερα, η πλατφόρμα μετράει επισκέπτες από 155 χώρες, με το 73% αυτών να προέρχεται από το εξωτερικό.

Σε μια εποχή που η Κρήτη αλλάζει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, ο βασικός σκοπός του Geotour είναι να προσφέρει το έναυσμα στον επισκέπτη να σταθεί για λίγο, να δει την ομορφιά αλλά και την ευθραυστότητα του τόπου, και να αναλογιστεί τις αλλαγές που συχνά καταστρέφουν μόνιμα την κληρονομιά του νησιού.

Προβάλλοντας τη συνδυασμένη ιστορική, πολιτιστική και φυσική αξία αυτών των περιοχών, στόχος είναι να ενισχυθεί η εκτίμηση για τους τόπους αυτούς και να εδραιωθεί η δέσμευση για την προστασία τους για τις επόμενες γενιές.

Αντί να κρατάει τις πληροφορίες «κλειδωμένες», το Geotour προσφέρει όλο τον ψηφιακό του υλικό ελεύθερα για μη εμπορική χρήση. Παράλληλα, η πλατφόρμα δεν μένει μόνο στους γνωστούς αρχαιολογικούς χώρους. Ρίχνει συνειδητά το βάρος της στα χωριά, στους ανθρώπους της υπαίθρου και στις τοπικές καλοκαιρινές παραδόσεις.

Για να βοηθήσει πρακτικά αυτές τις περιοχές που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της ερήμωσης, το Geotour παρέχει δημόσια τα στοιχεία επικοινωνίας των τοπικών Πολιτιστικών Συλλόγων, δίνοντας το βήμα, φέρνοντας τους επισκέπτες σε απευθείας επαφή μαζί τους.

Ένα πολύ όμορφο παράδειγμα είναι η επιτυχημένη συνεργασία με τον πολύ ενεργό Πολιτιστικό Σύλλογο Κάτω Ασιτών, στο πλαίσιο της οποίας δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου και η ειδική ιστοσελίδα www.kato-asites.gr. Ευχή και στόχος είναι αυτή η σύμπραξη να λειτουργήσει ως κίνητρο και για άλλους συλλόγους του νησιού, ώστε να αγκαλιάσουν την προσπάθεια και να προβάλουν τον τόπο τους.

Η σταθερή άνοδος της επισκεψιμότητας αποδεικνύει ότι η ποιοτική δουλειά φέρνει αποτελέσματα, ακόμα και με ελάχιστη ενασχόληση με τα κοινωνικά δίκτυα. Το αποτέλεσμα στηρίζεται στην παραγωγή πρωτογενούς περιεχομένου, με έμφαση στην τοπιογραφία, τη βιντεοσκόπηση με drone, καθώς και τη λήψη και επεξεργασία πανοραμικών φωτογραφιών που ζωντανεύουν την κάθε περιοχή.

Αυτή η τεχνική προσέγγιση έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται και διεθνώς. Πρόσφατα, η αμερικανική εταιρεία λογισμικού 3D χαρτογράφησης Cesium φιλοξένησε στο επίσημο blog της ένα αφιέρωμα για το πώς το Geotour αναδεικνύει την Κρήτη (διαβάστε το σχετικό άρθρο: Geotour Showcases Crete with CesiumJS).

Το Geotour βρίσκεται ακόμα στην αρχή και έχει πολλά κομμάτια που επιδέχονται περαιτέρω βελτίωση. Εφόσον, όμως, πρόκειται για ένα έργο που διατηρεί την ανεξαρτησία του και δεν εξαρτάται από εξωτερικές χρηματοδοτήσεις, η προοπτική του να συνεχίσει να αναπτύσσεται είναι εγγυημένη — αρκεί να υπάρχει υγεία.

