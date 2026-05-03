Λασίθι:Σήμερα στις 11π.μ. στην Ιεράπετρα η Μεγάλη Πολιτική-Πολιτιστική Εκδήλωση του ΚΚΕ αφιερωμένη στους 200 της Καισαριανής και τον Ν. Σουκαντζίδη

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Κυριακή 3 Μάη | Πάρκο Μίνως, Ιεράπετρα

«Με υψωμένη γροθιά ως την ύστατη στιγμή… Μας καλούνε να συνεχίσουμε

Εμπνεόμαστε από τον Ν. ΣΟΥΚΑΤΖΙΔΗ κα τους 200 της Καισαριανής»

Στα ιερά χώματα της Καισαριανής, γράφτηκε μία από τις πιο ηρωικές, τις πιο λαμπρές σελίδες της ιστορίας του κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος, 82 χρόνια πριν, την Πρωτομαγιά του 1944, αυτή της εκτέλεσης των 200 κομμουνιστών.

Τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ στεκόμαστε συγκλονισμένοι μπροστά στις εικόνες των συντρόφων μας στο εκτελεστικό απόσπασμα, σε αυτούς που διάλεξαν τον θάνατο σαν τιμή και σαν χρέος για τους άλλους, που εδώ και 80 χρόνια αποτελούν φάρο για τον λαό μας, για την εργατική τάξη και τις γενιές των κομμουνιστών που ακολούθησαν, που έμειναν αλύγιστοι μπροστά στην λύσσα των ναζί κατακτητών και των ντόπιων τυράννων.

Eίμαστε περήφανοι που ο Ναπολέων Σουκατζίδης, ένας από τους 200 της Καισαριανής, το μικρό χρονικό διάστημα που έζησε, εργάστηκε στην Ιεράπετρα ανέπτυξε κι εδώ πρωτοπόρα πολιτική, συνδικαλιστική και πολιτιστική δράση. Πλευρές της δράσης του αυτής στην πόλη της Ιεράπετρας θα αναδειχτούν στην εκδήλωση της ΤΕ Λασιθίου του ΚΚΕ, σήμερα Κυριακή 3/5, στις 11 π.μ. στην πλατεία Μίνως της Ιεράπετρας,

εκεί που βρίσκονταν το εργοστάσιο Μίνως στο οποίο εργάστηκε την περίοδο εκείνη, με τίτλο: «Με υψωμένη γροθιά ως την ύστατη στιγμή… Μας καλούνε να συνεχίσουμε, εμπνεόμαστε από τον Ν. ΣΟΥΚΑΤΖΙΔΗ κα τους 200 της Καισαριανής»

Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Ανδρέας Κοκοσάλης, μέλος του ΓΠ του ΚΚΕ.

Θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό δρώμενο.