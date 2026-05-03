Δήμος Ηρακλείου:Με αναφορές σε σημαντικά θέματα και ανοικτή πρόσκληση για τον διετή απολογισμό της Δημοτικής Αρχής η ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Καλημέρα και καλό μήνα! Η επόμενη μέρα του ΟΦΗ, το Παγκρήτιο Στάδιο και το νέο γήπεδο της ομάδας, η έγκριση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και του νέου Κανονισμού Άρδευσης του Δήμου μας από το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και το μνημόνιο συνεργασίας με την Εθνική Λυρική Σκηνή, ήταν μεταξύ των θεμάτων που μας απασχόλησαν τις τελευταίες μέρες του Απριλίου.

Ας διατρέξουμε μαζί τα γεγονότα:

🔘 Ο ΟΦΗ, το Παγκρήτιο Στάδιο και το νέο γήπεδο

Μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, με έντονο ενθουσιασμό, χαρά και συγκίνηση, το Ηράκλειο γιόρτασε την μεγάλη επιτυχία της κατάκτησης του κυπέλλου Ελλάδας από το ΟΦΗ.

Το Κύπελλο το «σηκώσαμε» και μέσα στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου σε πανηγυρική, ειδική συνεδρίαση, το Σώμα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της πόλης στους παίκτες, το προπονητικό επιτελείο και την Διοίκηση της ομάδας μας, τιμώντας τον ΟΦΗ και με το σύμβολο του Δήμου μας, τον Γρύπα, τον οποίο παρέδωσα στον Πρόεδρο Μιχάλη Μπούση.

Για τη γιορτή στην πόλη εργάστηκαν πολλοί άνθρωποι από το Δήμο μας. Θέλω να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τους Αντιδημάρχους Τάσο Τσατσάκη, Δημήτρη Σπυριδάκη, Ρένα Παπαδάκη, Γιώργο Καραντινό και Γιώργο Τσαγκαράκη, αλλά και να επισημάνω το γεγονός ότι η πόλη, από την οποία πέρασε λαοθάλασσα, καθαρίστηκε συνολικά τη νύχτα και το πρωί ήταν καθαρή.

Και ερχόμαστε στην επόμενη μέρα.

Ο ΟΦΗ μπαίνει στην δεύτερη εκατονταετία της ζωής του με διαφορετικές προϋποθέσεις. Αυτή η στιγμή θα πρέπει να γίνει εποχή. Υπάρχει ένα momentum το οποίο πρέπει το Ηράκλειο να αξιοποιήσει με τις ευκαιρίες οι οποίες παρουσιάζονται για την μεγάλη ομάδα της πόλης που έχει ως έδρα της το Παγκρήτιο Στάδιο. Αυτό δεν προέκυψε ως φυσικό φαινόμενο.

Ήταν δική μας απόφαση, το στηρίξαμε και θεωρώ ότι δικαιωθήκαμε. Ο ΟΦΗ έχει αυτή τη στιγμή ένα γήπεδο για να παίξει τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια, ενώ κινδύνευε να μην έχει καν γήπεδο στην Κρήτη. Πήραμε την ευθύνη, δώσαμε τη δυνατότητα στον ΟΦΗ να παίξει και τα παιχνίδια που έπαιξε και τον οδήγησαν στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος και τα παιχνίδια που θα παίξει στο άμεσο μέλλον και στο επόμενο μέλλον.

Για το άμεσο μέλλον, βρισκόμαστε ήδη σε συζήτηση με την Διοίκηση του ΟΦΗ. Είναι σαφές ότι υπάρχουν απαιτήσεις οι οποίες πρέπει να εκπληρωθούν άμεσα με δεδομένο ότι τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΟΦΗ είναι τον Αύγουστο. Το κυριότερο είναι η αναβάθμιση του φωτισμού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Αυτό δεν θα γίνει με δαπάνη του Δήμου διότι έχουμε μια σαφή συμφωνία που περιγράφει τις ανάγκες. Όμως, λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη συγκυρία, προφανέστατα θα συνεργήσουμε και εμείς ως μοχλός ώστε να εκπληρωθούν αυτές οι επιπλέον απαιτήσεις που προκύπτουν, με δεδομένες τις ευτυχείς υποχρεώσεις του ΟΦΗ στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Βέβαια, τίθεται και το ζήτημα που έθεσα ξανά και το βράδυ του τελικού: Το ζήτημα του νέου γηπέδου. Θα αποκτήσει το Ηράκλειο, όπως μπορούμε να φιλοδοξήσουμε να αποκτήσει, ένα πραγματικά ποδοσφαιρικό γήπεδο, αυτό που στη διεθνή ορολογία ονομάζεται Arena; Και πού;

Αυτά είναι ζητήματα για τα οποία ο Δήμος Ηρακλείου θα συνεργήσει με τον ΟΦΗ και την Περιφέρεια για το καλό της πόλης, για το καλό της Κρήτης. Διότι μια ομάδα με τη δυναμική που μπορεί να αναπτύξει ο ΟΦΗ, που βρίσκεται στην Ευρώπη και φέρνει την Ευρώπη, δημιουργεί προφανέστατα αξία προστιθέμενη στην ήδη μεγάλη συναισθηματική αξία που έχει ο ΟΦΗ για τον κόσμο μας.

Προφανέστατα, από μια πορεία που θα εκπληρώσει προσδοκίες που δημιουργούνται τώρα, υπάρχουν προστιθέμενες αξίες πολύ σημαντικές για την πόλη. Αυτό δεν μπορούμε παρά να το υποστηρίξουμε στο πλαίσιο της υποστήριξης του κοινού καλού και του δημοσίου συμφέροντος.

🔘 Πράσινο φως από το Δημοτικό Συμβούλιο για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και τον Κανονισμό Άρδευσης του Δήμου μας

Δυο σημαντικές τομές από τη Δημοτική μας Αρχή, σε δυο διαφορετικά πεδία που εξυπηρετούν τον εκσυγχρονισμό του Δήμου μας, τη βελτίωση των λειτουργιών του αλλά και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Δημότες, εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από εισηγήσεις του Αντιδημάρχου Διοίκησης & Τουρισμού Γιώργου Αγριμανάκη: Ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας και ο νέος Κανονισμός Άρδευσης του Δήμου μας.

Ειδικότερα:

1) Ο νέος ΟΕΥ που συντάξαμε, είναι ένα εγχείρημα σύνθετο, αλλά και ένα έργο τελείως απαραίτητο για την διοικητική ομαλοποίηση του Δήμου και τη δυνατότητά του να ανταποκρίνεται τόσο στις σημερινές, όσο και στις μελλοντικές ανάγκες.

Περιλαμβάνει καινοτομίες και πλήθος βελτιώσεων με στόχο τον εκσυγχρονισμό της οργανωτικής δομής, την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, τη βελτίωση του εσωτερικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου μας.

Έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά στην εξαρχής υποβολή ενός κανονισμού με σημαντικότατες διαρθρωτικές πρόνοιες, αφήνοντας πίσω τον προηγούμενο ΟΕΥ του 2011, ο οποίος παρακολουθούσε πολύ στενά έναν πρότυπο κανονισμό του που είχε εκδώσει τότε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Τώρα, βάλαμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση και ταυτόχρονα προσηλωθήκαμε προς το μέλλον. Στο πώς θέλουμε να είναι ο Δήμος μας τα επόμενα χρόνια.

Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσοι εργάστηκαν για αυτό το αποτέλεσμα, αιρετούς, ιδιαίτερα στην Γιάννα Καλονάκη αλλά και τον Γιώργο Αγριμανάκη, και υπηρεσιακούς, που για δεύτερη φορά στη θητείας μας (η πρώτη ήταν τον Αύγουστο του 2024 για την ενσωμάτωση των καταργούμενων Δημοτικών Οργανισμών, της ΔΗΚΕΗ και του ΔΟΠΑΦΜΑΗ) απέδειξαν ότι μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία σε κάθε πρόκληση.

2) Ο νέος Κανονισμός Άρδευσης του Δήμου μας, αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ορθολογικής και ισότιμης διαχείρισης (και) του αρδευτικού νερού, καθώς και στον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή του Δήμου μας στα νέα δεδομένα. Με γνωστές σε όλους μας τις συνέπειες της λειψυδρίας, αλλά και το ότι ο Δήμος μας είναι ο μεγαλύτερος Δήμος του νομού ως προς τις αγροτικές εκτάσεις, αντιλαμβάνεστε τη σημασία του.

Ο Κανονισμός αντικαθιστά τον ισχύοντα από το 2020. Ξεκαθαρίζει ένα ασαφές πεδίο, στηρίζει ουσιαστικά τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, θέτει δίκαιους κανόνες και θωρακίζει τον Δήμο μας, προστατεύοντας ταυτόχρονα πολύτιμους υδάτινους πόρους. Μεταξύ άλλων, προβλέπει τρεις μετρήσεις κατανάλωσης το χρόνο αντί για μια, ειδικά μέτρα προστασίας λόγω λειψυδρίας, ανομβρίας ή άλλων έκτακτων συνθηκών, εξειδίκευση των καθηκόντων των υδρονομέων και των εποπτών, καθώς και τακτοποίηση διοικητικών ζητημάτων.

Εξίσου σημαντικό είναι και το ότι αυτός ο Κανονισμός προέκυψε έπειτα από τη στενή συνεργασία μας, και ειδικά του Αντιδημάρχου Γιώργου Αγριμανάκη, με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, τους οποίους και ευχαριστώ για την συμβολή τους.

Ο ΟΕΥ εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Κανονισμός Άρδευσης εγκρίθηκε ομόφωνα.

🔘 Τον Μάιο οι πρώτες παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ηράκλειο

Ενισχύουμε το δίκτυο των πολιτιστικών συνεργειών του Δήμου μας και δημιουργούμε νέες προοπτικές για την πολιτιστική ανάπτυξη του Ηρακλείου.

Υπογράψαμε με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) Γιώργο Κουμεντάκη το Μνημόνιο Συνεργασίας,

στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) που έχουμε υπογράψει με το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Κρήτης και τον Οργανισμό Διαχείρισης & Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.

Μέσα από την σύμπραξη με την ΕΛΣ, δημιουργούμε προϋποθέσεις για νέες καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές συνέργειες, με αιχμή το Φεστιβάλ των Τειχών, οι οποίες ξεκινάνε από αυτόν τον μήνα, με την παρουσίαση τριών μεγάλων παραγωγών της ΕΛΣ.

Ευχαριστώ τον Καλλιτεχνική Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Γιώργο Κουμεντάκη και τους συνεργάτες του, όπως επίσης και την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη και τα στελέχη της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού για το αποτέλεσμα.

🔗 Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Την συνάντηση που πραγματοποιήσαμε με τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στη Λότζια, τον οποίο υποδεχθήκαμε μαζί με τα μέλη της Δημοτικής μας Αρχής, Κατερίνα Δουλγεράκη, Τάσο Τσατσάκη, Γιώργο Αγριμανάκη, Ιωάννα Καλονάκη και Γιώργο Καραντινό. Στη συνάντηση που ακολούθησε, παρουσία και του πρώην Βουλευτή Ευβοίας Μίλτου Χατζηγιαννάκη, συζητήσαμε δομικά προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως είναι η υποστελέχωση και η έλλειψη πόρων, καθώς και σημαντικά θέματα που βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της Δημοτικής μας Αρχής.

• Τις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την Εργατική Πρωτομαγιά.

• Τις εργασίες σύνδεσης του νέου δικτύου που έχει κατασκευαστεί στο πλαίσιο του εμβληματικού έργου κατασκευής δικτύων ύδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου ξεκινούν από τη ΔΕΥΑΗ, στην Λ. Δημοκρατίας, η οποία και θα ασφαλτοστρωθεί από την Τεχνική μας Υπηρεσία μετά την ολοκλήρωση των έργων.

• Την πρόταση της Δημοτικής μας Αρχής για μόνιμη παραχώρηση ταφοπέδιου στον σπουδαίο καλλιτέχνη Μανώλη Λιδάκη, η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο.

• Την πορεία σειράς έργων βελτίωσης της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του Ηρακλείου.

• Τις εξελίξεις στην αποκατάσταση της προτομής του Αρχάγγελου της Κρήτης Νίκου Ξυλούρη έπειτα από τις άμεσες ενέργειες της Δημοτικής μας Αρχής.

• Την προετοιμασία 110 ξένων πρωταθλητών από την Ολλανδία, τη Γερμανία και τη Σλοβακία στο Παγκρήτιο Στάδιο.

• Τις επισκέψεις στη Λότζια μαθητών και εκπαιδευτικών του 45ου Δημοτικού Σχολείου

Ηρακλείου και του Δημοτικού Σχολείου Γουβών και την επίσκεψη μαθητών του 2ου ΕΠΑΛ στο ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.- ΑΠΗ Φορτέτσας του Δήμου μας.

• Τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα του Δημοτικού Κυνοκομείου Ηρακλείου.

• Το παζάρι δωρεάν διάθεσης ενδυμάτων που διοργάνωσε στα Καμίνια η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού με την «Αποστολή Αγάπης»

• Το σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής που διοργάνωσε στο πλαίσιο της δράσης «Προσφορά στο Συνάνθρωπο», η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού σε συνεργασία με την Ομάδα Εθελοντών “Οι φίλοι Ιατρικών Θεραπευτικών Εγχύσεων Μέλισσες – Bees”, υπό την επιστημονική εποπτεία του Φυσίατρου Λάζαρου Βακιρτζιάν, στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής.

• Την υποδοχή του αθλητή υπεραποστάσεων Θεοχάρη Αθητάκη, που ολοκλήρωσε στο Ηράκλειο την ιστορική διαδρομή των 153 χιλιομέτρων από την Ανώπολη Σφακίων, από τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού και Πρόεδρο της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου Γιάννη Τσαπάκη και την Αντιπρόεδρο Άρια Χουρδάκη.

• Την εκδήλωση ζωής και ευεξίας που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Ασιτών, το Σύλλογο «Στην Αγκαλιά της Άννας» στις Άνω Ασίτες, με την συμμετοχή της Δρ. Δήμητρας Τυλλιανάκη.

• Την ορκωμοσία τριών νέων μόνιμων υπαλλήλων που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Αντιδημάρχου Διοίκησης & Τουρισμού Γιώργου Αγριμανάκη. Πρόκειται για την Κωνσταντίνα Καρατόσιου (ΠΕ Μηχανικών) και τον Νίκο Στιβακτάκη (ΠΕ Μηχανικών) οι οποίοι διορίζονται μέσω της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 6Κ/2026 και την Αικατερίνη Τζίμα (ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων)

που διορίζεται μέσω της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 7Κ/2026.

📌 Την ερχόμενη Παρασκευή 8/5, σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18:30 στην Αίθουσα «Δ. Θεοτοκόπουλος» της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, παρουσιάζουμε τον απολογισμό της Δημοτικής μας Αρχής για τη διετία 2024 – 2025. Τη συνεδρίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε και διαδικτυακά από το κανάλι του Δήμου μας στο YouTube.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ εσάς για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά!