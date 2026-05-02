Καταδίκη και στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για τον βανδαλισμό της προτομής του Νίκου Ξυλούρη

Αλέξης Καλοκαιρινός: Σε λίγες ημέρες η προτομή του Νίκου Ξυλούρη θα βρίσκεται ξανά στη θέση της

Για τις άμεσες ενέργειες στις οποίες προχώρησε η Δημοτική Αρχή προκειμένου να αποκατασταθεί η προτομή του Νίκου Ξυλούρη, έργο της αείμνηστης γλύπτριας Ασπασίας Παπαδοπεράκη στην Πλατεία Κύπρου στην Όαση, μετά το βανδαλισμό που υπέστη, ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός απευθυνόμενος στο Δημοτικό Συμβούλιο αναφέρθηκε στα γρήγορα αντανακλαστικά που επέδειξε ο Δήμος τονίζοντας: «Ο βανδαλισμός της προτομής του Νίκου του Ξυλούρη είναι μια πράξη που μας άγγιξε.

Εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο λέμε ναι, να περιφρουρήσουμε τα δημόσια αγαθά. Να περιφρουρήσουμε τον δημόσιο χώρο. Πρέπει αυτό να γίνεται και έναντι ακραίων ενεργειών. Κατατέθηκε μήνυση κατ’ αγνώστων και κυρίως αναλήφθηκε αμέσως δράση από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού έτσι ώστε η προτομή να αποκατασταθεί άμεσα και αυτό γίνεται και τελειώνει.

Επίσης και η βάση της θα αποκατασταθεί έτσι ώστε σε λίγες μέρες να είμαστε σε θέση να επανατοποθετήσουμε την προτομή στην θέση της. Η διαφύλαξη του δημόσιου χώρου είναι υπόθεση όλων. Δεν είναι υπόθεση αστυνόμευσης η οποία θα λειτουργούσε σε ρόλο παντεπόπτη μέσα στην πόλη. Δεν νομίζω ότι κάποιοι το θέλαμε αυτό. Η προτομή του Νίκου του Ξυλούρη θα έρθει εκεί όπου βρισκόταν πολύ σύντομα. Ευχαριστώ για τα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά. Είναι ενδεικτικά της ευαισθησίας που θεωρώ ότι συμμεριζόμαστε όλοι μέσα σε αυτή την αίθουσα».

Υπενθυμίζεται ότι από την πρώτη στιγμή ο Δήμαρχος Ηρακλείου είχε καταδικάσει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τον βανδαλισμό και ταυτόχρονα, η Δημοτική Αστυνομία απομάκρυνε και προστάτεψε το γλυπτό, μέσω του Αντιδημάρχου Γιώργου Καραντινού κατατέθηκε μήνυση κατ’ αγνώστων και η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη επικοινώνησε με καλλιτεχνικό χυτήριο στην Αθήνα, όπου εστάλη το γλυπτό την ίδια ημέρα, για αποκατάσταση.