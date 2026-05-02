ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Σοκ στα Χανιά: Υβρίδιο ο σκύλος που επιτέθηκε σε 4χρονο – Η πίεση σαγονιού του ξεπερνά τα 240 κιλά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για το 4χρονο αγοράκι που δέχτηκε άγρια επίθεση από σκύλο στα Χανιά, σε περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ενός ιδιότυπου παιχνιδιού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο σκύλος ανήκε στον νεκρό αδερφό του πατέρα του παιδιού και η οικογένεια τον είχε υιοθετήσει μετά τον θάνατο του ιδιοκτήτη του.

Το ρεπορτάζ της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα» ανέφερε ότι το ζώο είναι υβρίδιο, συγκεκριμένα διασταύρωση πιτ μπουλ και Ντόγκο Αρτζεντίνο, με πίεση σαγονιού που ξεπερνά τα 240 κιλά.

Ο δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, περιέγραψε πως η επίθεση ξεκίνησε μέσα σε ένα πλαίσιο παιχνιδιού. Όπως εξήγησε, το παιδί κρατούσε φαγητό στο χέρι του και έπαιζε με τον σκύλο, ο οποίος προέρχεται από δύο δύσκολες ράτσες. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, το ζώο επιτέθηκε, δαγκώνοντάς το στο κεφάλι, στο πρόσωπο και στην πλάτη, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς.

Ο 4χρονος έχει πλέον διαφύγει τον κίνδυνο, ωστόσο παραμένει διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ.

Παράλληλα, πενταμελής επιτροπή του Δήμου Πλατανιά για τα αδέσποτα ζώα αναμένεται να αποφασίσει για την τύχη του σκύλου, με το ενδεχόμενο ευθανασίας να παραμένει ανοιχτό.

Χανιά:Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες...

0
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες με το...

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης τμήματος της...

0
Ανακοινώνεται με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων ότι θα...

Χανιά:Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλων ΔΕΔΔΗΕ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες με το...

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης τμήματος της οδού Κισσάμου του Δήμου Χανίων.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ανακοινώνεται με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων ότι θα...

Χανιά:“Αναβολή πεζοπορικής δράσης στην Κεφάλα Βουκολιών από τον Δήμο Πλατανιά”

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι η προγραμματισμένη για αύριο...

Καταδίκη και στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για τον βανδαλισμό της προτομής του Νίκου Ξυλούρη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αλέξης Καλοκαιρινός: Σε λίγες ημέρες η προτομή του Νίκου...

