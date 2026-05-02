Ηράκλειο : Συνελήφθη 18χρονος με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα)

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός για παραβάσεις νομοθεσίας περί Ναρκωτικών στο Ηράκλειο

Κατασχέθηκαν 96,3 γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα)

Συνελήφθη χθες (1.05.2026) το μεσημέρι στο Ηράκλειο από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου 18χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας μεσημεριανές ώρες χθες (02.05.2026) εντοπίστηκε ο 18χρονος να επιβαίνει σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα και πραγματοποιήθηκε έλεγχος κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) βάρους 96,3 γραμμαρίων.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης τμήματος της...

0
Ανακοινώνεται με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων ότι θα...

Σοκ στα Χανιά: Υβρίδιο ο σκύλος που...

0
Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για το 4χρονο αγοράκι που...
politika-kritis-ad
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

spot_imgspot_img

