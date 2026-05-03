Θύρα 4: «Ο ΟΦΗ δεν ζητάει τίποτα περισσότερο από αυτό που αξίζει: ένα σύγχρονο γήπεδο»

Ξεκάθαρο μήνυμα από τους οργανωμένους φίλους του ΟΦΗ

Η ανακοίνωση των οργανωμένων οπαδών αναφέρει:

ΟΤΑΝ ΟΙ ΧΑΡΕΣ ΚΟΠΑΣΟΥΝ…

Οι στιγμές δόξας και περηφάνιας που ζούμε αυτές τις μέρες είναι η απόδειξη του τι σημαίνει ΟΦΗ.Είναι η δύναμη ενός κόσμου που δεν λύγισε ποτέ,που στάθηκε δίπλα στην ομάδα σε κάθε δύσκολη στιγμή και που σήμερα δικαιώνεται.

Όμως, όταν οι χαρές κοπάσουν,όταν τα φώτα σβήσουν και η καθημερινότητα επιστρέψει,θα μείνει ξανά μπροστά μας η ίδια πικρή αλήθεια.Ενας στόχος που εδώ και οκτώ χρόνια παραμένει εγκλωβισμένος σε υποσχέσεις, καθυστερήσεις και ατελείωτη γραφειοκρατία.

Όλα αυτά τα χρόνια ακούμε τα ίδια λόγια.•προχωράμε•,•είμαστε κοντά•,•υπάρχει θέληση•,•Ναι θα το δούμε•και την ίδια στιγμή, κάθε προσπάθεια σκοντάφτει,σε διαδικασίες, σε εμπόδια, σε αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.Ένας επενδυτής έτοιμος να προχωρήσει,ένας σύλλογος που θέλει να εξελιχθεί,ένας κόσμος που απαιτεί το αυτονόητο και απέναντι, μια πραγματικότητα που κρατάει τον ΟΦΗ στάσιμο.

Ξαφνικά λοιπόν με την επιτυχία να μην μπορεί να αγνοηθεί,εμφανίζονται ξανά όλοι!!Δηλώσεις, παρουσίες,υποσχέσεις.

Η ίδια γνωστή τακτική.

Λόγια τη στιγμή της επιτυχίας,σιωπή τη στιγμή της ευθύνης.

Αλλά ο κόσμος του ΟΦΗ δεν ξεχνά.

Δεν ξεχνά ποιοι ήταν απόντες.Δεν ξεχνά ποιοι καθυστερούν,δεν ξεχνά ποιοι θυμήθηκαν την ομάδα μόνο όταν ήρθε η επιτυχία.

Ο ΟΦΗ δεν ζητάει τίποτα περισσότερο από αυτό που αξίζει.Ένα σύγχρονο γήπεδο,αντάξιο της ιστορίας,του κόσμου και της δυναμικής του. Όχι αύριο,οχι κάποια στιγμή.ΤΩΡΑ!!!

Γιατί όταν οι χαρές κοπάσουν, δεν θα υπάρχουν πανηγυρισμοί για να καλύψουν την αδράνεια.Θα υπάρχει μόνο η απαίτηση για πράξεις.

Και αυτή τη φορά, δεν χωρούν άλλες δικαιολογίες από κανέναν σας!

Δήμο,Περιφέρεια,Αποκεντρομενη διοίκηση,βουλευτές,κόμματα κτλ!!

40.000-50.000 κόσμος,οπαδοί του ΟΦΗ βγήκαν στους δρόμους μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος!!

Δεν μας θέλετε απέναντι σας,πιστέψτε μας!

SNAKES 1986•ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ•