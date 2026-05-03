Ηράκλειο: Εκτός ΜΕΘ ο 5χρονος που τραυματίστηκε σε πισίνα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο 5χρονος υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και διασωληνώθηκε αμέσως.
Χαραμάδα αισιοδοξίας διαφαίνεται για την πορεία της υγείας του 5χρονου παιδιού που τραυματίστηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στη Χερσόνησο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το cretalive, ο μικρός Ολλανδός νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, εκτός ΜΕΘ πλέον, γεγονός που σκόρπισε χαρά και ανακούφιση στην οικογένειά του.

Υπενθυμίζεται ότι το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες, όταν το παιδί τραυματίστηκε μέσα στην πισίνα του ξενοδοχείου όπου διέμενε με τους γονείς του. Η οικογένεια των Ολλανδών τουριστών έζησε δραματικές στιγμές βλέποντας το παιδί τους να κινδυνεύει να πνιγεί, ενώ άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών και του ιατρικού προσωπικού.

Η κατάσταση της υγείας του παιδιού
Ο 5χρονος υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και διασωληνώθηκε αμέσως. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Η έρευνα για το ατύχημα
Για το περιστατικό συνελήφθησαν τρία άτομα, τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα μετά την απολογία τους. Παράλληλα, ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό συμβάν.

