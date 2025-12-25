Κρήτη:Σε τροχιά επανεκκίνησης τις επόμενες ώρες η Ε.Ε.Ν. Αποσέλεμη

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) Α.Ε. ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (Ε.Ε.Ν.) Αποσελέμη.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επανεκκίνησης της μονάδας πριν από την έναρξη της διάθεσης νερού προς τις συνεργαζόμενες Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), διενεργήθηκαν οι προβλεπόμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι, κατά τους οποίους προέκυψε πως μικρή ποσότητα νερού πρέπει να απορριφθεί.

Η ελεγχόμενη απόρριψη της, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί τις πρωινές ώρες ανήμερα των Χριστουγέννων (25/12/2025), τόσο στην περιοχή του Γουβιανού Ποταμού όσο και κάτω από την Ε.Ε.Ν. Αποσελέμη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και τις ισχύουσες περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, εντός των αμέσως επόμενων ωρών, θα ξεκινήσει κανονικά η τροφοδοσία νερού προς τις συνεργαζόμενες ΔΕΥΑ και η εγκατάσταση θα επανέλθει στην κανονική της λειτουργία.