ΚΡΗΤΗ

Κρήτη:Σε τροχιά επανεκκίνησης τις επόμενες ώρες η Ε.Ε.Ν. Αποσέλεμη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) Α.Ε. ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (Ε.Ε.Ν.) Αποσελέμη.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επανεκκίνησης της μονάδας πριν από την έναρξη της διάθεσης νερού προς τις συνεργαζόμενες Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), διενεργήθηκαν οι προβλεπόμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι, κατά τους οποίους προέκυψε πως μικρή ποσότητα νερού πρέπει να απορριφθεί.

Η ελεγχόμενη απόρριψη της, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί τις πρωινές ώρες ανήμερα των Χριστουγέννων (25/12/2025), τόσο στην περιοχή του Γουβιανού Ποταμού όσο και κάτω από την Ε.Ε.Ν. Αποσελέμη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και τις ισχύουσες περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, εντός των αμέσως επόμενων ωρών, θα ξεκινήσει κανονικά η τροφοδοσία νερού προς τις συνεργαζόμενες ΔΕΥΑ και η εγκατάσταση θα επανέλθει στην κανονική της λειτουργία.

placeholder text
placeholder text

Γιορτινές ευχές από την Ελένη Βατσινά

Καλά Χριστούγεννα! Ας κρατήσουμε την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη και...

Ηρωίνη βρέθηκε στα μαγειρεία των φυλακών στα...

Tα ναρκωτικά είχαν τοποθετηθεί από κρατούμενο, με σκοπό να...

Γιορτινές ευχές από την Ελένη Βατσινά

Καλά Χριστούγεννα! Ας κρατήσουμε την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη και...

Ηρωίνη βρέθηκε στα μαγειρεία των φυλακών στα...

Tα ναρκωτικά είχαν τοποθετηθεί από κρατούμενο, με σκοπό να...
