Ηρωίνη βρέθηκε στα μαγειρεία των φυλακών στα Χανιά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Tα ναρκωτικά είχαν τοποθετηθεί από κρατούμενο, με σκοπό να διοχετευτούν σε πτέρυγες του σωφρονιστικού ιδρύματος
Ποσότητα ηρωίνης εντοπίστηκε στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Κρήτη 1 στην Αγυιά Χανίων, σύμφωνα με πληροφορίες από τις σωφρονιστικές αρχές.

Πρόκειται για 4,4 γραμμάρια ηρωίνης, συσκευασμένα σε φιξάκια και επιμελώς κρυμμένα σε χώρο των μαγειρείων του καταστήματος. Την ουσία εντόπισαν σήμερα σωφρονιστικοί υπάλληλοι κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Η έρευνα έδειξε ότι τα ναρκωτικά είχαν τοποθετηθεί από κρατούμενο, με σκοπό να διοχετευτούν σε πτέρυγες του σωφρονιστικού ιδρύματος.

placeholder text
placeholder text

Αγωνία στην Κρήτη: «Πάλι από το μηδέν» – Δεν ήταν ο 33χρονος γιατρός που κατέγραψαν κάμερες σε σούπερ μάρκετ
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
