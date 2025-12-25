ΚΡΗΤΗ

Αγωνία στην Κρήτη: «Πάλι από το μηδέν» – Δεν ήταν ο 33χρονος γιατρός που κατέγραψαν κάμερες σε σούπερ μάρκετ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Για 17η ημέρα συνεχίζεται η αγωνιώδης αναζήτηση του 33χρονου γιατρού, Αλέξιου Τσικόπουλου, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου στην Κρήτη. Οι αρχές αξιολογούν συνεχώς τις μαρτυρίες που φτάνουν για το τελευταίο σημείο όπου εθεάθη, με στόχο να εντοπίσουν οποιοδήποτε νέο στοιχείο.

Χθες, οι Αρχές διερεύνησαν μαρτυρία εργαζόμενης σε σούπερ μάρκετ, που υποστήριζε ότι ο 33χρονος είχε εμφανιστεί την περασμένη Παρασκευή και Σάββατο στο κατάστημα. Εξετάστηκε το βιντεοληπτικό υλικό παρουσία και της μητέρας του, αλλά όπως διαπιστώθηκε, δεν επρόκειτο για τον αγνοούμενο γιατρό.

«Δεν βρήκαν τίποτα, λεπτομέρειες όμως δεν ξέρω, πώς και τι. Δυστυχώς δεν έχουμε νέα. Ξεκινάμε πάλι από το μηδέν», δήλωσε ο πατέρας του.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
