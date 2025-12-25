ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Παραμονή των Χριστουγέννων στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το πρωί της Τετάρτης, 24ης Δεκεμβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά την Ακολουθία των Μεγάλων και Βασιλικών Ωρών και του Μεγάλου Εσπερινού των Χριστουγέννων μετά της Θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου, που τελέσθηκαν στον Ιερό Ναό της Πολιούχου Ρεθύμνης Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας.

Στη συνέχεια, στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως, ο Σεβασμιώτατος δέχθηκε πλήθος καλαντιστών, μεταξύ των οποίων αντιπροσωπείες του 547 και 548 Α/Μ Ταγμάτων Πεζικού και του Τάγματος Εθνοφυλακής Ρεθύμνου, τη Φιλαρμονική του Δήμου Ρεθύμνης, το Κατηχητικό Σχολείο της Ενορίας Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, αντιπροσωπεία του Συλλόγου Ποντίων και Φίλων του Πόντου «Αροθυμία», αντιπροσωπεία του Συλλόγου Ρεθυμνίων Μικρασιατών, καθώς και ομάδες μαθητών και μαθητριών από το Ρέθυμνο.

Στο πλαίσιο της εορταστικής αυτής ημέρας, ο Σεβασμιώτατος δέχθηκε στο γραφείο του τον εκ Γωνιάς Ρεθύμνου καταγόμενο παγκοσμίου φήμης αστροφυσικό κ. Ραφαήλ Σκαλίδη, ο οποίος αυτές τις ημέρες βρίσκεται στο Ρέθυμνο, καθώς και την ερίτιμη κ. Μαρία Καββάλου, η οποία αυτές τις ημέρες αφυπηρέτησε μετά την πολυετή υπηρεσία της στην Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνης.

Ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε σε όλους πλούσια την ευλογία και τη χάρη του Ενανθρωπήσαντος Κυρίου μας και διένειμε αναμνηστικά δώρα, καθώς και το Ημερολόγιο της Ιεράς Μητροπόλεως για το έτος 2026, το οποίο είναι αφιερωμένο στο μακαριστό Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρό Θεόδωρο τον Τζεδάκη.

Προηγούμενο άρθρο
Η Κρήτη στους “must go” προορισμούς του Condé Nast Traveler για το 2026
Επόμενο άρθρο
Αγωνία στην Κρήτη: «Πάλι από το μηδέν» – Δεν ήταν ο 33χρονος γιατρός που κατέγραψαν κάμερες σε σούπερ μάρκετ
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
