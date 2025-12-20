Η Κρήτη στους “must go” προορισμούς του Condé Nast Traveler για το 2026

Δύο καθιερωμένοι, ελληνικοί προορισμοί, η Κρήτη και η Πελοπόννησος περιλαμβάνονται στην λίστα του Condé Nast Traveler (CNT) με τα Καλύτερα Μέρη για να Επισκεφθεί κανείς το 2026.
Ειδικοί συνεργάτες του CNT από όλο τον κόσμο προτείνουν τα μέρη που βρίσκονται σε άνοδο -τα μέρη που έχουν τραβήξει την προσοχή τους χάρη σε μια σειρά από ανοίγματα ξενοδοχείων, σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα, συζητήσεις για νέες αεροπορικές διαδρομές, κ.ο.κ.. Πρόκειται για δέκα προορισμούς -από χώρες, περιοχές, πόλεις έως και γειτονιές της Ευρώπης- που αξίζουν το χρόνο και την προσοχή των ταξιδιωτών.
Στη δεύτερη θέση της λίστας “φιγουράρει” η Κρήτη, με το δημοφιλές περιοδικό να γράφει στο δημοσίευμά του “Δεδομένου ότι η Κρήτη είναι η πατρίδα της υγιεινής διατροφής και της οινοπαραγωγής που χρονολογείται από την Εποχή του Χαλκού, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας αποτελεί την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας για το 2026”.
“Οι Κρητικοί, λάτρεις των τοπικών προϊόντων πολύ πριν ο όρος γίνει της μόδας, αγαπούν να μαζεύουν τα καλούδια για το δείπνο τους, όπως το ασκόλιμπι (χρυσό γαϊδουράγκαθο) και οι περίφημοι κοχλιοί”, προσθέτει.
Το CNT αναφέρεται στη λειτουργία νέων, γκουρμέ εστιατορίων, σε νέα ξενοδοχεία, που σκοπό έχουν να αναδείξουν τη γαστρονομική παράδοση του νησιού. Το Ikos Kissamos, το πρώτο θέρετρο της αλυσίδας στην Κρήτη, υπόσχεται επτά εκπληκτικά εστιατόρια με μενού που έχουν δημιουργηθεί από σεφ βραβευμένους με αστέρια Michelin.
“Τοποθετημένο σε ένα πολυτελώς ανακαινισμένο πρώην εργοστάσιο σαπουνιών, το υπερ-κομψό αστικό καταφύγιο Niko Seaside Resort MGallery Crete σχεδιάζει να σερβίρει τοπικά προϊόντα, ενώ η γραφική θέα της Σπιναλόγκα αποτελεί το σκηνικό για μια σειρά από μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες «από το αγρόκτημα στο τραπέζι» στο πρώτο Rosewood της Ελλάδας, στο καταφύγιο των jet-setter, την Ελούντα”, επισημαίνει το CNT. Ενώ, ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο νέο αεροδρόμιο του νησιού.
Για την Πελοπόννησο, το CNT κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα κινηματογραφικά σκηνικά και την ομηρική ιστορία: “Τον Ιούλιο του 2026, η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «Η Οδύσσεια» θα ταξιδέψει τους θεατές στην μυθική χερσόνησο της Πελοποννήσου. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης γύρισε σκηνές στην κινηματογραφική νοτιοδυτική ακτή της Μεσσηνίας, όπου τα έπη του Ομήρου είναι ριζωμένα στην αρχαία ιστορία. Το Costa Navarino, με έμφαση στην αειφορία, που φιλοξενεί τέσσερα πολυτελή θέρετρα και μια πρόσφατη άφιξη εστιατορίων που διευθύνονται από σεφ με αστέρια Michelin, αποτελεί την ιδανική βάση για να εξερευνήσετε τις τοποθεσίες των γυρισμάτων της ταινίας. Κάντε πεζοπορία μέχρι τη σπηλιά του Νέστορα δίπλα στη θάλασσα για να δείτε πού ο Οδυσσέας του Ματ Ντέιμον ξεγελά τον Κύκλωπα. Κολυμπήστε στο βασίλειο του Ποσειδώνα στην παραλία Βοϊδοκίλια, που έχει σχήμα ωμέγα, και φωτογραφήστε τα φλαμίνγκο στη λιμνοθάλασσα της Γιαλόβας. Περιπλανηθείτε στο κάστρο της Μεθώνης και στην κοντινή πόλη της Πύλου, όπου ο γιος του Οδυσσέα αναζητά τη σοφία του ήρωα του Τρωικού Πολέμου, βασιλιά Νέστορα”.
Ιδιαίτερη αναφορά κάνει το CNT στο δίκτυο Πελοποννησιακών Μονοπατιών μήκους 1.075 μιλίων, που θα ενισχύσει τη θέση της περιοχής ως προορισμού για υπαίθρια γυμναστική.
Τα Καλύτερα Μέρη για να Επισκεφθεί κανείς το 2026
Βρυξέλλες, Βέλγιο – Επισκεφθείτε την πόλη για δημιουργική έμπνευση και πολιτιστική αναγέννηση
Κρήτη, Ελλάδα – Επισκεφθείτε την για να ζήσετε τον αυθεντικό τρόπο ζωής στο μεγαλύτερο νησί της χώρας και στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας για το 2026
Φρανκφούρτη, Γερμανία – Επισκεφθείτε την Παγκόσμια Πρωτεύουσα Design για το 2026, τα νέα ξενοδοχεία και την Εβραϊκή Ακαδημία
Ισλέι, Σκωτία – Επισκεφθείτε την για το μοναδικό, απολαυστικό ουίσκι
Μιλάνο, Ιταλία – Επισκεφθείτε το για χειμερινές εκδηλώσεις και διαμονή σε ολοκαίνουργια ξενοδοχεία
Σεν-Ζερβέ-λε-Μπεν, Γαλλία – Επισκεφθείτε το για τις βιώσιμες σιδηροδρομικές μετακινήσεις και εκπληκτική θέα στο Οτ-Σαβουά
Σεβίλλη, Ισπανία – Επισκεφθείτε την για τη νέα γαστρονομική σκηνή και τα ανοίγματα πολυτελών ξενοδοχείων
Οούλου, Φινλανδία – Επισκεφθείτε το για την αρκτική κουλτούρα, τις διαδρομές τέχνης και το πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα όλο τον χρόνο
Πελοπόννησος, Ελλάδα – Επισκεφθείτε την για τις τοποθεσίες γυρισμάτων ταινιών, την ομηρική ιστορία και τα μονοπάτια πεζοπορίας
Άνω Καρνιόλα (Gorenjska), Σλοβενία – Επισκεφθείτε την για τα παραμυθένια χωριά και τις μαγευτικές λίμνες
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ