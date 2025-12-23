Ελληνικός τουρισμός: Ρεκόρ αφίξεων το 2025 και νέες προκλήσεις για το μέλλον

Η ισχυρή άνοδος της παγκόσμιας ταξιδιωτικής ζήτησης, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της Ελλάδας, αντικατοπτρίζεται στη σταθερά ανοδική πορεία του ελληνικού τουρισμού τα τελευταία χρόνια. Το 2025 αναμένεται να αποτελέσει ακόμη μία χρονιά-σταθμό, καθώς οι διεθνείς αφίξεις εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 37 εκατομμύρια επισκέπτες. Τα παραπάνω προκύπτουν από πρόσφατη μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία υπογραμμίζει ότι, σε ένα περιβάλλον εντεινόμενου ανταγωνισμού και μεταβαλλόμενων προτιμήσεων των ταξιδιωτών, καθοριστικό ρόλο θα παίξει η ταχύτερη προσαρμογή του τουριστικού προϊόντος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μακρινές αγορές, στους λιγότερο επιβαρυμένους προορισμούς και στην περαιτέρω αναβάθμιση των υποδομών. Σύμφωνα με τη μελέτη, η σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη ανέκοψε προσωρινά τον ρυθμό αύξησης των αφίξεων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025. Ωστόσο, το δεύτερο μισό της χρονιάς χαρακτηρίστηκε από έντονη ανάκαμψη, επιβεβαιώνοντας τη δομική ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού. Παράλληλα, οι αεροπορικές κρατήσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφουν ήδη διψήφια αύξηση σε ετήσια βάση. Από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας και με εξαίρεση την περίοδο της πανδημίας, ο ελληνικός τουρισμός σημειώνει διαδοχικά ιστορικά υψηλά στις αφίξεις. Το βασικό ερώτημα, ωστόσο, είναι αν αυτή η επίδοση αποτελεί καρπό στοχευμένης εθνικής στρατηγικής ή αν ακολουθεί τη γενικότερη διεύρυνση της διεθνούς τουριστικής αγοράς. Τα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου το 40% της ανόδου των αφίξεων σχετίζεται με τη συνολική αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης, ενώ ένα επιπλέον 20% συνδέεται με τη μετατόπιση των ταξιδιωτικών ροών προς την Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Το υπόλοιπο 40% συνιστά καθαρό κέρδος για τη χώρα, καθώς προέρχεται από τη βελτίωση του μεριδίου της έναντι ανταγωνιστικών προορισμών. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο της Ελλάδας στον παγκόσμιο τουρισμό ανέρχεται στο 2,5% το 2025, από 2% το 2016, ποσοστό που υπερβαίνει σημαντικά τη συμμετοχή της χώρας στη συνολική παγκόσμια γεωγραφική έκταση. Την ίδια ώρα, το τουριστικό τοπίο στη Μεσόγειο αναδιαμορφώνεται, με χώρες τόσο του βορρά όσο και του νότου να ενισχύουν τη θέση τους, ενώ αρκετοί παραδοσιακοί προορισμοί δείχνουν σημάδια κορεσμού. Η μέχρι σήμερα υπεραπόδοση της Ελλάδας βασίστηκε κυρίως στη βελτίωση της ποιότητας των ξενοδοχειακών μονάδων και στη διεύρυνση των αεροπορικών συνδέσεων. Για να διατηρηθεί, όμως, αυτή η δυναμική, απαιτούνται πλέον νέες στρατηγικές επιλογές, ώστε η αυξημένη ζήτηση να μεταφραστεί σε βιώσιμη ανάπτυξη και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα του κλάδου.