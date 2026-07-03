ΚΤΕΛ Κρήτης: Ύστερα από “διαζύγιο” 20ετίας ξανά… “γάμος” γιατί φοβούνται τους Ισπανούς!

Τα ΚΤΕΛ Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης αναζητούν τρόπο συνένωσης καθώς με την απελευθέρωση των γραμμών κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός νυμφώνος.

Τώρα που είδαν τα ζόρικα, θέλουν είτε μέσω κοινοπραξίας είτε με συνένωση να ενώσουν δυνάμεις τα δύο υπεραστικά και τα δύο αστικά ΚΤΕΛ σε ανατολική και δυτική Κρήτη.

Θυμάστε τότε που τους είχε βάλει ο δοτός περιφερειάρχης Αθανάσιος Καρούντζος, καμιά 20αριά χρόνια πριν να συνενωθούν και ύστερα από λίγο καιρό ,ο καθένας μάζεψε τον στόλο του και έσπασαν τη συμφωνία, κάνοντας τα ΚΤΕΛ Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης; Θυμάστε τι φασαρίες και τι πρωτοσέλιδα -γιατί τα συμφέροντα και οι επιδοτήσεις ήταν μεγάλες- και έβλεπαν τοπικιστικά χαρακτηριστικά;

Τώρα που άνοιξε το μεταφορικό έργο και έρχονται Κύπριοι και Ισπανοί να χτυπήσουν τον διαγωνισμό και φοβούνται ότι μπορεί να βρεθούν εκτός νυμφώνος, κάνουν συχνές συναντήσεις για να βρουν τη φόρμουλα, να μη χάσουν τις γραμμές, να διατηρήσουν την αυτονομία τους και να διώξουν τους ξένους.

Βλέπετε ότι αυτά τα τοπικιστικά στην Κρήτη έχουν φέρει γενικώς προβλήματα; Συγκρητισμός… καλά το λέει ο Αρναουτάκης, αλλά επί της ουσίας; Ανάγκα τέχνας κατεργάζεται…

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ