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Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου προειδοποιεί για αύριο

Από: ΠΚ team

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Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το δελτίο πρόγνωσης καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ που εκδόθηκε σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, για το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 αναμένονται ενισχυμένοι άνεμοι σε Κρήτη και Κυκλάδες.

Ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Κρήτη, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί, εντάσεως 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στα βόρεια θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Κρήτη θα φτάσει έως τους 32 με 33 βαθμούς.

Το Λιμεναρχείο καλεί όλους τους ιδιοκτήτες ελλιμενιζόμενων πλοίων και μικρών σκαφών να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης.

Παράλληλα, συστήνεται σε επαγγελματικά αλιευτικά, πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη να αποφύγουν τη δραστηριοποίησή τους κατά τη διάρκεια ισχύος του δελτίου καιρικών φαινομένων.

Ρυμουλκά, ναυαγοσωστικά, αλιευτικά και εθελοντικές ομάδες καλούνται να βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα, προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου γνωστοποιεί ακόμη ότι έχει θέσει σε ετοιμότητα το προσωπικό του, καθώς και τα διαθέσιμα πλωτά και χερσαία μέσα, για την αντιμετώπιση περιστατικών παροχής βοήθειας σε τυχόν κινδυνεύοντα πλοία, μικρά σκάφη και πρόσωπα.

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