ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ένα απίστευτο περιστατικό στην Αλικαρνασσό: Πώς το παρ’ ολίγον τροχαίο κατέληξε σε ξυλοδαρμό τεσσάρων ατόμων!

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ένας καυγάς, μία καταδίωξη κι ένας ξυλοδαρμός τεσσάρων ατόμων – Διαβάστε το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Cretalive.

Στα καλά καθούμενα ένα νεαρό ζευγάρι που βρέθηκε σε ένα αρχικό καβγά στο δρόμο με ένα διερχόμενο αυτοκίνητο, στο τέλος της βραδιάς βρέθηκαν ξυλοκοπημένοι και όχι μόνον αυτοί αλλά και δύο ακόμη άτομα!

Όλα συνέβησαν χθες το βράδυ όταν το ζευγάρι, ηλικίας 40 χρονών, με το αυτοκίνητο τους λίγο έλειψε να τρακάρουν με άλλο διερχόμενο αυτοκίνητο και κατέβηκαν για να ζητήσουν εξηγήσεις από τον οδηγό που όμως είχε άγριες διαθέσεις.

Ο οδηγός και ο συνοδηγός όχι μόνο δεν δέχτηκαν τις παρατηρήσεις αλλά στη συνέχεια μπήκαν στο αυτοκίνητο και πήραν από πίσω το ζευγάρι που πανικόβλητο ένιωσε την πρωτοφανή κατάσταση μέσα στη νύχτα κάποιοι να τους καταδιώκουν!

Έντρομοι έφτασαν στο σπίτι τους στην Αλικαρνασσό όπου όμως δεν πρόλαβαν να βγουν από το αυτοκίνητο και ξυλοκοπήθηκαν άγρια από τους δύο νεαρούς που δεν σταμάτησαν όμως εκεί. Στις φωνές του ζευγαριού βγήκε ο πατέρας του άνδρα που άκουσε κι έβλεπε τα παιδιά του να ξυλοφορτώνονται αλλά κι ένας γείτονας που κι αυτοί ξυλοκοπήθηκαν ανηλεώς από τους νεαρούς που αποδείχτηκαν γνωστοί και σεσημασμένοι στην αστυνομία.

Η αστυνομία κινήθηκε ταχύτατα και σε λίγα λεπτά συνέλαβε τους νεαρούς που ήταν γνωστοί από το παρελθόν τους ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive οι τέσσερις που δέχτηκαν την πρωτοφανή επίθεση δεν προχώρησαν σε μήνυση.

Cretalive

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

ΟΦΗ: Η ΠΑΕ πήγε στο μνήμα του...

0
Η ΠΑΕ ΟΦΗ απέδωσε φόρο τιμής στον Θεόδωρο Βαρδινογιάννη,...

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου προειδοποιεί για αύριο

0
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το...

ΟΦΗ: Η ΠΑΕ πήγε στο μνήμα του...

0
Η ΠΑΕ ΟΦΗ απέδωσε φόρο τιμής στον Θεόδωρο Βαρδινογιάννη,...

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου προειδοποιεί για αύριο

0
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου προειδοποιεί για αύριο
Επόμενο άρθρο
ΟΦΗ: Η ΠΑΕ πήγε στο μνήμα του Θεόδωρου Βαρδινογιάννη το Κύπελλο
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Κεραμέως: Τέλος στην περικοπή συντάξεων χηρείας μετά την τριετία

ΠΚ team ΠΚ team -
Δέκα «απλές παραδοχές και απτές αλήθειες» για το νομοσχέδιο...

Ρεκόρ ζέστης στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο, σχεδόν στους 21° Κελσίου

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο τροπικός Ειρηνικός κατέγραψε έτσι το πιο θερμό πρώτο...

Ψυχίατρος – πολιτευτής κόμματος φέρεται ως αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες μέσω εικονικής συνταγογράφησης

ΠΚ team ΠΚ team -
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες σε βάρος του...

ΟΦΗ: Η ΠΑΕ πήγε στο μνήμα του Θεόδωρου Βαρδινογιάννη το Κύπελλο

ΠΚ team ΠΚ team -
Η ΠΑΕ ΟΦΗ απέδωσε φόρο τιμής στον Θεόδωρο Βαρδινογιάννη,...