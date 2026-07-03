Ένα απίστευτο περιστατικό στην Αλικαρνασσό: Πώς το παρ’ ολίγον τροχαίο κατέληξε σε ξυλοδαρμό τεσσάρων ατόμων!

Ένας καυγάς, μία καταδίωξη κι ένας ξυλοδαρμός τεσσάρων ατόμων – Διαβάστε το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Cretalive.

Στα καλά καθούμενα ένα νεαρό ζευγάρι που βρέθηκε σε ένα αρχικό καβγά στο δρόμο με ένα διερχόμενο αυτοκίνητο, στο τέλος της βραδιάς βρέθηκαν ξυλοκοπημένοι και όχι μόνον αυτοί αλλά και δύο ακόμη άτομα!

Όλα συνέβησαν χθες το βράδυ όταν το ζευγάρι, ηλικίας 40 χρονών, με το αυτοκίνητο τους λίγο έλειψε να τρακάρουν με άλλο διερχόμενο αυτοκίνητο και κατέβηκαν για να ζητήσουν εξηγήσεις από τον οδηγό που όμως είχε άγριες διαθέσεις.

Ο οδηγός και ο συνοδηγός όχι μόνο δεν δέχτηκαν τις παρατηρήσεις αλλά στη συνέχεια μπήκαν στο αυτοκίνητο και πήραν από πίσω το ζευγάρι που πανικόβλητο ένιωσε την πρωτοφανή κατάσταση μέσα στη νύχτα κάποιοι να τους καταδιώκουν!

Έντρομοι έφτασαν στο σπίτι τους στην Αλικαρνασσό όπου όμως δεν πρόλαβαν να βγουν από το αυτοκίνητο και ξυλοκοπήθηκαν άγρια από τους δύο νεαρούς που δεν σταμάτησαν όμως εκεί. Στις φωνές του ζευγαριού βγήκε ο πατέρας του άνδρα που άκουσε κι έβλεπε τα παιδιά του να ξυλοφορτώνονται αλλά κι ένας γείτονας που κι αυτοί ξυλοκοπήθηκαν ανηλεώς από τους νεαρούς που αποδείχτηκαν γνωστοί και σεσημασμένοι στην αστυνομία.

Η αστυνομία κινήθηκε ταχύτατα και σε λίγα λεπτά συνέλαβε τους νεαρούς που ήταν γνωστοί από το παρελθόν τους ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive οι τέσσερις που δέχτηκαν την πρωτοφανή επίθεση δεν προχώρησαν σε μήνυση.

Cretalive