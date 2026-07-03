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ΟΦΗ: Η ΠΑΕ πήγε στο μνήμα του Θεόδωρου Βαρδινογιάννη το Κύπελλο

Από: ΠΚ team

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Η ΠΑΕ ΟΦΗ απέδωσε φόρο τιμής στον Θεόδωρο Βαρδινογιάννη, πηγαίνοντας το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας στο μνήμα του.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ τίμησε τον Θεόδωρο Βαρδινογιάννη, εμβληματική μορφή του συλλόγου, πηγαίνοντας στο μνήμα του το Κύπελλο Ελλάδας που κατέκτησε τη σεζόν 2025-26.

Η ομάδα της Κρήτης απέδωσε ακόμη έναν φόρο τιμής σε ιστορικό πρόσωπο της ιστορίας, μετά τον Ευγένιο Γκέραρντ.

Έτσι, μέλη του ΟΦΗ βρέθηκαν στην Αθήνα και μετέφεραν το τρόπαιο στο μνήμα του πρώην παράγοντα της ομάδας που προσέφερε πάρα πολλά.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

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