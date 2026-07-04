Λαμπρά εγκαίνια της «Γιορτής Κρητικής Διατροφής 2026» στο Ρέθυμνο

Στ. Αρναουτάκης: Επενδύουμε στις ρίζες μας, για να δώσουμε καρπούς στο μέλλον. Γιατί, ας μην το ξεχνάμε ποτέ, η γαστρονομία μας είναι η υπογραφή του πολιτισμού μας.

«Η φετινή διοργάνωση της «Γιορτής Κρητικής Διατροφής 2026» έχει μια ξεχωριστή, ιστορική σημασία. Η Κρήτη μας προβάλλει πλέον ως μια αναγνωρισμένη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Γαστρονομίας. Αυτός ο σπουδαίος τίτλος είναι η διεθνής επισφράγιση της μοναδικότητάς μας».

Αυτό τόνισε χθες βράδυ στον χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης που συμμετείχε στα εγκαίνια της «Γιορτής Κρητικής Διατροφής 2026» στο Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου που συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ρεθύμνου και το Επιμελητήριο Ρεθύμνου και θα έχει διάρκεια έως την Τρίτη 7 Ιουλίου.

Ως Περιφέρεια, επενδύουμε στις ρίζες μας, τόνισε ο Σταύρος Αρναουτάκης, για να δώσουμε καρπούς στο μέλλον. Γιατί, ας μην το ξεχνάμε ποτέ, η γαστρονομία μας είναι η υπογραφή του πολιτισμού μας.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης επεσήμανε ότι το μήνυμά μας προς κάθε κατεύθυνση είναι ξεκάθαρο: δεν πρέπει να περιοριζόμαστε μόνο στην ποσότητα, αλλά να στοχεύουμε στην ποιότητα, καθώς αυτή η αξία δεν αφορά μόνο τη γεύση.

Αφορά το πώς παράγεται ένα προϊόν, τη φιλικότητα προς το περιβάλλον, τον σεβασμό στη βιώσιμη ανάπτυξη και την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας. «Αυτή είναι η νέα νοοτροπία με την οποία «μπολιάζουμε» τους παραγωγούς μας.

Παράλληλα, υπηρετούμε με συνέπεια τη στρατηγική διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό. Στόχος μας είναι ο κάθε επισκέπτης να φεύγει από την Κρήτη με μια ολοκληρωμένη βιωματική εμπειρία, στον πυρήνα της οποίας βρίσκεται η γαστρονομία μας. Θέλουμε, επιστρέφοντας στην πατρίδα του, να αναζητήσει τα ποιοτικά και προστατευμένα κρητικά προϊόντα, όντας διατεθειμένος να τα πληρώσει ανάλογα με την υψηλή αξία που ο ίδιος τους αποδίδει».

Ο κ. Αρναουτάκης τέλος συνεχάρη τους 40 εκθέτες που συμμετέχουν στην έκθεση αλλά και τους διοργανωτές της.

Από την πλευρά της η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή στον χαιρετισμό της, υπογράμμισε ότι πρόκειται για έναν θεσμό που εδώ και δώδεκα χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για το Ρέθυμνο, για την Κρήτη και για όλους όσοι αναγνωρίζουν τη μοναδική αξία της κρητικής γης, των προϊόντων της και των ανθρώπων που τη διακονούν με αγάπη και συνέπεια.

«Η σημερινή βραδιά δεν σηματοδοτεί απλώς την έναρξη μιας ακόμη διοργάνωσης. Αποτελεί μια γιορτή της ταυτότητάς μας. Μια γιορτή που τιμά τον μόχθο των παραγωγών μας, τη δημιουργικότητα των επιχειρηματιών, τη γνώση των επιστημόνων, τη φαντασία των ανθρώπων της γαστρονομίας και, πάνω απ’ όλα, την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Για εμάς, στην Περιφέρεια Κρήτης, η στήριξη του πρωτογενούς τομέα δεν αποτελεί απλώς μια διοικητική υποχρέωση. Είναι στρατηγική επιλογή. Επενδύουμε στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεών μας, στη σύνδεση της αγροδιατροφής με τον τουρισμό, στην καινοτομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη» ανέφερε μεταξύ άλλων η κα. Λιονή που ευχαρίστησε όλους όσοι εργάστηκαν για την πραγματοποίηση της φετινής διοργάνωσης.

Τον αγιασμό στα χθεσινοβραδινά εγκαίνια της «Γιορτής Κρητικής Διατροφής 2026» τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λάμπης Συβρίτου Σφακίων κ. Ιωακείμ ενώ επίσης χαιρετισμούς απηύθυναν οι Βουλευτές κύριοι Κεφαλογιάννης και Χνάρης, ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργης Μαρινάκης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου Γιώργος Γιακουμάκης.

Στην χθεσινοβραδινή πρώτη ημέρα της γιορτής, στο δημοτικό κήπο, συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων, παραγωγικών τάξεων και πλήθος κόσμου, που περιηγήθηκε στα καλαίσθητα περίπτερα των εκθετών.

Το πρόγραμμα-εκδηλώσεις

Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026

19:15 – 23:00 Έκθεση τοπικών προϊόντων.

19:15 – 20:30 Παιδική Ζώνη

• Το αγόρι που δεν φοβόταν ποτέ.

Μια σκηνική μουσική αφήγηση με ατμοσφαιρικό χαρακτήρα .

Η ιστορία ενός μικρού αγοριού που με την καλοσύνη του κερδίζει την εμπιστοσύνη των μαγικών πλασμάτων που ζουν βαθιά μέσα στο δάσος.

Όλοι μαζί σώζουν μια πολύ ξεχωριστή αγελάδα από τα τρομαχτικά τελώνια!

Μια ιστορία θάρρους και καλοσύνης που μας ταξιδεύει και μας γεμίζει εικόνες και συναισθήματα.

Διάρκεια 50′

Από 4 ετών

Αφήγηση Αμάντα Γεραρχάκη

Μουσικοί Μιχάλης Βόλακας

Ελένη Αλμπαντάκη

ConstantinoCosta.

• Εικαστικό εργαστήρι: Sensory&messyplay με υλικά από τη φύση

Μέσα από τα υλικά της φύσης και της κρητικής διατροφής τα παιδιά ανακαλύπτουν με όλες τις αισθήσεις τους τις υφές και τα αρώματα του τόπου. Παίζουμε, ανακαλύπτουμε, αισθανόμαστε!

Διάρκεια: 1μιση ώρα

Ηλικίες: Βρέφη & νήπια (6 μηνών έως 6 ετών)

Υλοποίηση: Η Αυλή των Θαυμάτων

Εμψύχωση: Ομάδα παιχνιδιού “MessyPaths”

19:15 – 20:30 Κεντρική Σκηνή

Παρουσίαση βραβευμένων ελαιολάδων του Παγκρήτιου διαγωνισμού ελαιολάδου, από τον πιστοποιημένο γευσιγνώστη Chef κ. Βασίλη Λεωνίδου εστιατορίου «ΑΥΛΗ», με την διοργάνωση της Αγροδιατροφικής σύμπραξης Περιφέρειας Κρήτης.

Η εκδήλωση θα προσφέρει στο κοινό μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που ξεχώρισαν στον φετινό διαγωνισμό, ανακαλύπτοντας τα ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους και ο σημαντικός ρόλος του ελαιολάδου στη σύγχρονη γαστρονομία.

20:45 – 21:15 Μουσικοχορευτικός Σύλλογος «ΑΡΚΑΔΙ» με το συγκρότημα του Λευτέρη Τζαγκαράκη.

21:30 – 23:00 Συναυλία με τη ΡΕΝΑ ΜΟΡΦΗ.

Η Ρένα Μόρφη, με τη βελούδινη φωνή και τη χαρακτηριστική σκηνική της παρουσία, έχει ξεχωρίσει μέσα από τις πρωτότυπες διασκευές παλιών λαϊκών τραγουδιών, καθώς και τις πολυάριθμες ραδιοφωνικές της επιτυχίες. Ως μια ολοκληρωμένη ερμηνεύτρια της νεότερης γενιάς, με δυναμισμό, μπρίο, ευαισθησία και καθηλωτική σκηνική παρουσία, η Ρένα Μόρφη υπόσχεται να μαγέψει το κοινό και να προσφέρει μια μουσική εμπειρία γεμάτη αληθινή ψυχαγωγία και έντονο συναίσθημα.

Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026

19:15 – 23:00 Έκθεση τοπικών προϊόντων.

19:15 – 20:30 Παιδική Ζώνη

Μια σειρά από μικρές ιστορίες ντυμένες με ήχους και μουσική που ξεδιπλώνονται με χιούμορ και φαντασία.

Η δράση ολοκληρώνεται με καλλιτεχνικό δημιουργικό εργαστήρι.

Διάρκεια 90′

Αφήγηση / υλοποίηση Αμάντα Γεραρχάκη

Μουσική Μιχάλης Βόλακας

19:15 – 20:30Κεντρική Σκηνή

«Boost υγείας και Κρητικής γεύσης». Σοκολατένια κρέμα με αβοκάντο και μέλι.

Μπορεί ένα αβοκάντο να μεταμορφωθεί σε σοκολατένια λιχουδια;

Θα δημιουργήσουμε μια βελούδινη κρέμα με αβοκάντο, κακάο και μέλι. Ένα γευστικό παιχνίδι που αποδεικνύει ότι η υγιεινή διατροφή μπορεί να είναι και πολύ νόστιμη.

Διοργάνωση: Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας.

20:45 – 21:15 Παραδοσιακός Σύλλογος «ΕΡΩΦΙΛΗ» με το συγκρότημα του Νίκου Λαγουδάκη.

21:30 – 23:00 Συναυλία με τον ΤΟΝΙ ΣΦΗΝΟ

Ο Τόνι Σφήνος φέρνει το απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι στη σκηνή!

Ο μοναδικός Τόνι Σφήνος επιστρέφει με ένα εκρηκτικό liveshow γεμάτο κέφι, χορό, χιούμορ και ασταμάτητη διασκέδαση. Με τη χαρακτηριστική του 70’s αισθητική, τις ξεκαρδιστικές ατάκες και την αστείρευτη ενέργειά του, μετατρέπει κάθε εμφάνιση σε μια μοναδική εμπειρία που παρασύρει μικρούς και μεγάλους.

Μαζί με τα αγαπημένα του «Σφηνάκια», παρουσιάζει ένα φαντασμαγορικό πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένες ελληνικές και ξένες επιτυχίες, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα αυθεντικού πάρτι που κρατά αμείωτο το κέφι μέχρι το τέλος.

Με χορευτικές εκπλήξεις, διαδραστικές στιγμές με το κοινό και ατελείωτο γέλιο, ο Τόνι Σφήνος υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη θετική ενέργεια και αξέχαστες αναμνήσεις.

Ένα show που δεν παρακολουθείς απλώς… το ζεις!

Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026

19:15 – 23:00 Έκθεση τοπικών προϊόντων.

19:15 – 20:30 Παιδική Ζώνη

• Βιωματικό και εικαστικό εργαστήρι: Το κυνήγι της κρητικής διατροφής.

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και αναζητούν τους θησαυρούς της κρητικής διατροφής. Αφού ξεχυθούν στον Κήπο και τους εντοπίσουν, δημιουργούν εικαστικές αναπαραστάσεις από τα ευρήματα τους.

Ηλικίες: παιδιά από 4 ετών

Διάρκεια: 1μιση ώρα

Υλοποίηση: Η Αυλή των Θαυμάτων

Εμψύχωση Φλώρα Ασουμανάκη

• Ζυμώματα με αγάπη και παράδοση . προζυμένιο ψωμί με κρητικά βότανα.

Μικροί και μεγάλοι σ ένα αρωματικό ταξίδι στον κόσμο του ψωμιού. Θα ζυμώσουμε όλοι μαζί , θα γνωρίσουμε τα Κρητικά βότανα και πως αυτά μπορούν να εμπλουτίσουν με αρώματα το δικό μας προζυμένιο ψωμί.

Διοργάνωση: Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας

20:45 – 21:15 Ιστορικός Όμιλος«ΒΡΑΚΟΦΟΡΟΙ» με το συγκρότημα του Τζανή Τζανιδάκη

21:30 – 23:00 Συναυλία ” ΤΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ”

Ο Μάνος Παπαδάκης γιορτάζει τα 30 χρόνια του στα μουσικά δρώμενα, συνεχίζοντας την Γύρα του με το φημισμένο πια βανάκι του & τους αγαπημένους του μουσικούς που τον συντροφεύουν, με τα «απολύτως απαραίτητα». Φορτώνει στις αποσκευές του τραγούδια από τις 4 δισκογραφικές δουλειές του , αγαπημένα γνωστά τραγούδια από τις συνεργασίες του με γνωστά ονόματα της μουσικής σκηνής της χώρας με τα οποία και έχει

συνεργαστεί ,από τον μεγάλο συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο , Θανο Μικρούτσικο, Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Χρήστο Θηβαίο, Βασίλη Καζούλη, Γιάννη Κότσιρα, Γιάννη Γιοκαρίνη , Βάσω Αλλαγιάννη, Υπόγεια Ρεύματα, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Χαΐνηδες , Στέλιο Μπικάκη ,Λάκη Παπαδόπουλο κ.α. και οργώνει την χώρα, παρουσιάζοντας την συναυλία με τον τίτλο « ΤΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ», τραγούδια και ιστορίες τραγουδιών που δεν θα μπορούσαν να λείψουν από καμιά συναυλία ενός έντεχνου τραγουδοποιού !

Στη σκηνή μαζί του ο Δημήτρης Σταρόβας, ο Βασίλης Καζούλης, ο Γιάννης Γιοκαρίνης, ο Γιάννης Σαββιδακης, η ΜιρέλαΠάχου, με τραγούδια που έχουμε αγαπήσει! Ο Δημήτρης Σταρόβας από τις συνεργασίες του με τον αείμνηστο Νίκο Παπάζογλου έως και τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα,

και τα δικά του τραγούδια, ο Βασίλης Καζούλης με την Φανή και τα αεροπλάνα του, ο Γιάννης Γιοκαρίνης με την Ευλαμπία και το Ροκ εν Ρολ του από τον Σιδηρόπουλο έως σήμερα,

ο Γιάννης Σαββιδακης με τα τραγούδια του, από το Κορίτσι μου κοιμάται έως και σήμερα και η ΜιρέλαΠάχου με τη Μιρέλα της και ένα νέο τραγούδι έκπληξη του Μάνου Παπαδάκη! Οι μουσικοί μας ήρωες, συγκεντρώνονται για να μας ενθουσιάσουν σε ένα ταξίδι στο παρελθόν και το μέλλον μας! Όλοι συνταξιδιώτες στη Γύρα που κάθε χρόνο πραγματοποιεί ο Μάνος Παπαδάκης.

Στην συναυλία πραγματοποιείται ειδικό αφιέρωμα στον φίλο και συνεργάτη του Μάνου και των καλεσμένων του, τον αξέχαστο Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, καθώς και στον μεγάλο Διονύση Σαββόπουλο.

Παίζουν:

Γιάννης Κοντάκης : ηλεκτρικό μπάσο

Αποστόλης Γιασλακιώτης : ηλεκτρική κιθάρα

ΠολυδωροςΦραντζεσκάκης :τύμπανα

Μάνος Παπαδάκης : ακουστική κιθάρα

Νικόλας Πλάτων : τρομπέτα

Ανδρέας Αρβανίτης : λύρες, μαντολίνο, πνευστά

Δημήτρης Σταρόβας : Ηλ κιθάρα

Γιάννης Γιοκαρίνης : πλήκτρα

Γιάννης Σαββιδακης : κιθάρα

Βασίλης Καζούλης: κιθάρα

ΜιρέλαΠάχου : ακορντεόν

Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026

19:15 – 23:00 Έκθεση τοπικών προϊόντων.

19:15 – 20:30 Παιδική Ζώνη

• Bιωματικό και γαστρονομικό εργαστήρι: Η διατροφή από την Μινωική Κρήτη έως σήμερα.

Τα παιδιά παίζουν και μαθαίνουν για την κρητική διατροφή από τα μινωικά χρόνια έως σήμερα. Ακολουθεί γαστρονομικό εργαστήρι με δημιουργία κρητικών εδεσμάτων.

Ηλικίες: παιδιά από 6 ετών

Διάρκεια: 1μιση ώρα

Υλοποίηση: Η Αυλή των Θαυμάτων

Εμψύχωση Φλώρα Ασουμανάκη

• Μουσική παράσταση: Οι Μπαμπαροκάδες σε ROK Συναυλία

Ελληνικά ροκ τραγούδια από τα 80ς μέχρι και σήμερα που ενθουσιάζουν τα παιδιά και τα χορεύουν μαζί με τους γονείς τους.

Διάρκεια: 1μιση ώρα

Ηλικίες: Παιδιά Δημοτικού

Υλοποίηση: Άλκης Πασχαλίδης (Μπαμπαροκάδες)

19:15 – 20:30 Κεντρική Σκηνή

19:15 Πρασινίζουμε τον Κήπο ή το μπαλκόνι μας, συμβάλλοντας στον καλλωπισμό της Πόλης και των οικισμών.

Αποτελεί μία πρωτοβουλία του Τμήματος Πρασίνου και Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Ρεθύμνης, να προσκαλέσει όλους τους πολίτες του Ρεθύμνου να δώσουν χρώμα στους εξωτερικούς χώρους των κατοικιών τους, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στον καλλωπισμό και στην αισθητική αναβάθμιση

του Δήμου μας. Ένα κάλεσμα, το οποίο με την υποστήριξη του Αντιδημάρχου Πρασίνου, Εθελοντισμού &Εποπτείας Αδέσποτων Ζώων κ. Γιώργo Παπαδόσηφο, έδωσε κίνητρο σε πολλούς πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά, αναδεικνύοντας το πράσινο του προσωπικού τους χώρου.

Οι ενδιαφερόμενοι φωτογράφησαν την «πράσινη γωνιά» τους δηλώνοντας συμμετοχή σε μία από τις δύο κατηγορίες του διαγωνισμού.

Οι κατηγορίες ήταν οι εξής:

1) Κήποι – Αυλές

2) Μπαλκόνια – Ταράτσες

Ειδική Επιτροπή αξιολόγησε τις συμμετοχές και επέλεξε τις τρεις καλύτερες κάθε κατηγορίας, οι οποίες θα βραβευθούν στην αποψινή εκδήλωση καθώς θα απονεμηθούν τιμητικοί έπαινοι και αναμνηστικά δώρα σε όλους τους συμμετέχοντες για τη συμβολή τους στον ευπρεπισμό.

Επιπλέον τιμητικές διακρίσεις θα απονεμηθούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, πολιτιστικούς συλλόγους και ιδιώτες, οι οποίοι ανέδειξαν με τη συμμετοχή τους την περιβαλλοντική τους ευαισθησία, συλλογική ή ατομική, φροντίζοντας και αναδεικνύοντας το πράσινο κοινόχρηστων χώρων.

20:00 Παρουσίαση προγράμματος γυμναστικής με θέμα: «Οι Μέλισσες».

Παρουσιάζουν ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Ρεθύμνης «Μελιττεύς» και ο Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος «Ακάλλη».

20:45 – 21:15 «ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ» με το συγκρότημα του Γιώργου Αλεξαντωνάκη.

21:30 – 23:00Συναυλία με τον ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΓΟΥΡΟ. «Η μουσική της Κρήτης»

στον Κήπο του Ρεθύμνου

Ο Δημήτρης Σγουρός, θα μας παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με αυθεντική μουσική και τραγούδια της Κρήτης. Τραγούδια από τα μέσα του 19ου αιώνα, καταγεγραμμένα από τον μεγάλο Ρεθεμνιώτη λαογράφο Παύλο Βλαστό, τραγούδια από τη δισκογραφία των «Πρωτομαστόρων», αλλά και δικές του σύγχρονες συνθέσεις, που όλα αναδεικνύουν τον πλούτο, τη δύναμη και την ομορφιά της κρητικής ψυχής, δοσμένα με το ιδιαίτερο προσωπικό του ύφος, τη δεξιοτεχνία και το μεράκι του.

Ο Δημήτρης Σγουρός θα έχει μαζί τουσπουδαίους συνεργάτες του:

Δημήτρη Σιδερή λαγούτο-τραγούδι

Γιάννη Παπατζανή κρουστά-τραγούδι

Μανώλη Πάγκαλο λαούτο,

με τους οποίους συνεργάζεται χρόνια και συνδέεται μαζί τους με δυνατή και αληθινή φιλία και όλοι μαζί θα προσπαθήσουν να μετατρέψουν τον Κήπο του Ρεθύμνου σε ένα πραγματικό «Χοροστάσι» σαν αυτά που γινότανε παλιά στο χωριό του την Κριτσά Μεραμβέλλου.

Τιμές Εισιτηρίων

• 3 & 7 Ιουλίου: ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΣ

• Για τους επισκέπτες από 12 ετών και πάνω 7,00€

• Παιδιά έως 12 ετών: ΔΩΡΕΑΝ

• Άτομα ΑμεΑ και έναν συνοδό, με την επίδειξη ειδικής κάρτας: ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: https://cretandietfestival.gr/

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: politismos.rethymno.gr

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