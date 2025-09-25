Λασίθι:Συναυλίες με την Ιωάννα Καβρουλάκη, στην Ιεράπετρα και στη Σητεία, στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης «Γυναίκες» του 5ου Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης

Στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης του 5ου Φεστιβάλ Κρήτης «Γυναίκες», που υλοποιείται για 2η συνεχόμενη χρονιά, με την υποστήριξη του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης, πραγματοποιούνται οι συναυλίες της Ιωάννας Καβρουλάκη, το Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου, στο Πάρκο «Μίνως», στην Ιεράπετρα, στις 9:00μ.μ. και την Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025, στην Κεντρική Πλατεία της Σητείας, στις 9:00μ.μ., με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η Ιωάννα Καβρουλάκη παρουσιάζει μια live εμφάνιση που δεν ακολουθεί φορμάτ. Μετά την κυκλοφορία του νέου της single «Μέση Λύση», αλλά και το πολύ πετυχημένο «Στο δρόμο», η περιοδεία του φετινού καλοκαιριού είναι η φυσική συνέχεια μιας διαδρομής που έχει ήδη κερδίσει την προσοχή: ήχος που ισορροπεί ανάμεσα στο παραδοσιακό και το σύγχρονο, με ηλεκτρονικά layers, pop αισθητική και προσωπικό ύφος.

Η μουσική της Ιωάννας Καβρουλάκη «κουβαλάει» στοιχεία της φύσης αλλά και της πόλης, άλλοτε αέρινη και κινηματογραφική, άλλοτε ρυθμική και καθηλωτική. Ethnic χρώματα και σύγχρονες ενορχηστρώσεις διαμορφώνουν έναν ήχο χωρίς γεωγραφικά ή στιλιστικά σύνορα. Μια νέα πρόταση στις σκηνές της Ελλάδας. Η Ιωάννα δεν παίζει ρόλο στη σκηνή. Κάνει αυτό που κάνει από την αρχή: γράφει, παίζει και τραγουδά με βάση τη δική της διαδρομή. Από τον πρώτο της δίσκο “Υφαντό” μέχρι το υλικό που θα κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά, τα live της είναι μια εμπειρία που στηρίζεται σε πραγματική παρουσία και χτίζεται κάθε φορά με τον κόσμο μπροστά της.

Η μουσική εκδήλωση περιλαμβάνει τραγούδια από το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ “Υφαντό”, διασκευές σε προσεκτικά επιλεγμένα παραδοσιακά τραγούδια, τραγούδια της ελληνικής ροκ σκηνής των 90s και πολλά ακόμα και νέα κομμάτια που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό. Η Ιωάννα Καβρουλάκη έκανε την πρώτη της δισκογραφική εμφάνιση το 2023 με τον προσωπικό της δίσκο YFANTO. Έχει συνεργαστεί με ονόματα όπως ο Διονύσης Τσακνής, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Νίκος Στρατάκης, ο Βασίλης Καζούλλης, οι Onirama, τα Κίτρινα Ποδήλατα, ο Αφανής Ήρωας και ο Ορέστης Ντάντος.

Η παράλληλη δράση «Γυναίκες», του 5ου Φεστιβάλ Κρήτης τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.