Ηράκλειο: Νεκρή φάλαινα ξεβράστηκε σε παραλία στον Κερατόκαμπο

Νεκρή εντοπίστηκε μια φάλαινα το πρωί της Πέμπτης σε παραλία στον Κερατόκαμπο νότια του Ηρακλείου της Κρήτης.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, κάτοικοι και επισκέπτες του Κερατόκαμπου ήρθαν αντιμέτωποι με το θλιβερό θέαμα και ήρθαν σε επικοινωνία με τις Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου και το Ενυδρείο Κρήτης.

Ο διευθυντής του Ενυδρείου, Δρ. Ιωάννης Παπαδάκης, δήλωσε πως το θέμα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Ενυδρείου. Έτσι, οι επιστήμονες ήρθαν σε επαφή με τον οργανισμό «ΑΡΙΩΝ».

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα επόμενα βήματα για την απομάκρυνση και διερεύνηση του θανάτου του ζώου, ενώ το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για καλύτερη οργάνωση σε ζητήματα που αφορούν την προστασία της θαλάσσιας ζωής στις ελληνικές ακτές.